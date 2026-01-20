Власти Гренландии сообщили, что дети на острове стреляют с 11 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дети в Гренландии начинают обучаться стрельбе уже в возрасте 11-12 лет. Об этом заявила РИА «Новости» глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор. «Многие дети в Гренландии стреляют в своего первого оленя уже в 11-12 лет. Они знают, как обращаться с оружием», – сказала она.

По информации Кэргор, до достижения 15 лет дети могут пользоваться оружием только в присутствии родителей. После этого возраста подростки имеют право самостоятельно использовать оружие для охоты.

Чиновница подчеркнула, что охота и самостоятельное обеспечение продовольствием – важная часть жизни и культуры острова. Жители Гренландии традиционно занимаются промыслом, а навыки владения оружием передаются из поколения в поколение.

На ваш взгляд За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию? За Трампом

За Европой

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.