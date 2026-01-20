  • Новость часаГлава МИД Молдавии допустил проведение референдума о слиянии с Румынией
    20 января 2026, 17:25 • Новости дня

    Европа отобрала более 67% закачанного к зиме газа

    Европа отобрала более 67% закачанного к зиме газа из хранилищ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем газа, изъятый европейскими странами из подземных хранилищ, превысил 33 млрд кубометров, что составляет свыше двух третей изначальных запасов.

    Европа продолжает активно использовать газ из хранилищ, отмечает Газпром в своем Telegram-канале. По данным компании, европейские страны уже отобрали 33,8 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, что составляет 67,5% от объема, который был закачан при подготовке к началу отопительного сезона.

    В подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 35,4%, Германии – до 42,2%, Франции – до 41,7%. На фоне высоких отборов цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли на 26% с начала года и достигли самых высоких значений с июня 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в подземных хранилищах Европы составили 49,8% на 18 января, что соответствует уровню, который в 2025 году был зафиксирован на три недели позднее.

    Ранее Газпром заявил о рекордном отборе газа из европейских хранилищ, в октябре 2025 года он достиг пятилетнего максимума, а общий объем запасов оказался ниже прошлогоднего значения – около 83%.

    18 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    19 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

    Политолог Ткаченко: Германия «выбросила белый флаг» перед угрозами США по Гренландии

    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал репутационный ущерб для властей и вооруженных сил Германии. Политики ФРГ наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Иван Кузьмин и Станислав Ткаченко.

    «Миссия немецких военнослужащих в Гренландии не продлилась и двух суток. За это время немецкие военные в лучшем случае могли прибыть в пункт назначения и приступить к размещению», – считает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».

    Как напомнил собеседник, изначально в Минобороны ФРГ говорили, что 15 солдат и офицеров направлены для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова. «Такие задачи за два дня не решаются», – подчеркнул он.

    Внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии политолог объясняет тем, что в Берлине осознали: они приняли решение слишком опрометчиво. «Никакая символическая миссия из нескольких военных бундесвера не смогла бы убавить аппетиты Дональда Трампа», – уточнил Кузьмин.

    «Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», – допустил эксперт, упомянув, что в западной прессе активно распространяются сообщения о намерении Брюсселя ввести крупные пошлины против Вашингтона.

    Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил, акцентировал аналитик. «Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», – детализировал он.

    «За непродолжительный срок стало ясно, что решение направить символический контингент на остров ошибочно, и власти ФРГ решили незаметно его «откатить», однако оказалось уже поздно: в спешном темпе покидающие Гренландию на коммерческих авиалиниях солдаты бундесвера стали объектом насмешек мировых СМИ», – подчеркнул Кузьмин.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Под давлением Вашингтона первой, похоже, сдалась Германия: она выбросила белый флаг и убежала с поля боя», – иронично отметил собеседник.

    По его оценкам, внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии выглядит «ужасно для немцев». «Речь идет о потере репутации Берлина и в Европе, и в мире в целом», – подчеркнул политолог. Впрочем, оговорился Ткаченко, на деле ситуация неоднозначная.

    «С одной стороны, решение Берлина может быть свидетельством того, что угрозы Трампа возымели эффект. В ФРГ поняли, что США все равно получат остров, и решили не тратить ресурсы и тем более не нести наказание в виде дополнительных американских пошлин», – уточнил эксперт.

    «С другой стороны, восемь стран НАТО, среди которых и Германия, выпустили совместное заявление. Они выразили готовность вступить с Белым домом в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности», – напомнил он, добавив, что Германия – крупнейшая страна в Европе, и от ее поведения зависит многое.

    В воскресенье разведывательная группа бундесвера покинула Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Как заявил подполковник Петер Милевчик, вооруженные силы Германии считают свою миссию выполненной.

    «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки. Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

    Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Как сообщал таблоид Bild, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове.

    Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как говорится в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды. Ведомство уверяет, что возвращение военнослужащих было плановым. Однако Bild задается вопросом, насколько пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, повлияли на решение Берлина.

    Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Напомним, Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландах и Финляндии.

    Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года тарифы в отношении этих государств составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    19 января 2026, 19:40 • Новости дня
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше планируется изменить формулировки в свидетельствах о браке: вместо привычных «муж» и «жена» появятся нейтральные обозначения «первый супруг» и «второй супруг», сообщило министерство цифровизации страны.

    Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Министерство объяснило, что такой шаг необходим для исполнения решения Суда Европейского союза, который требует от Польши признавать однополые браки, заключенные в других странах (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией). «Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: «первый супруг» и «второй супруг», – говорится в сообщении.

    В ноябре суд ЕС обязал Польшу признавать заключенные за границей однополые браки граждан.

    19 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Европа оказалась на грани критической зависимости от газа США
    Politico: Европа оказалась на грани критической зависимости от газа США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз может к концу десятилетия получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона на фоне напряженности с Вашингтоном, пишет Politico.

    Европейский союз рискует к концу десятилетия получать почти половину газа из США, что создает стратегическую уязвимость на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Вашингтоном, пишет Politico. Уже сейчас, по новым данным, Европа импортирует четверть газа из США – эта доля будет расти по мере отказа ЕС от поставок газа из России.

    По словам ведущего аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Аны Марии Яллер-Макаревич, «повышенная зависимость от газа из США создала потенциально рискованную геополитическую уязвимость». Она отметила, что это противоречит целям ЕС по диверсификации, сокращению спроса и развитию возобновляемой энергетики.

    Опасения по поводу уязвимости усилились на фоне недавних высказываний Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии и угрозы ввести новые тарифы на страны ЕС, включая Францию, Данию, Германию и Британию. Некоторые европейские дипломаты опасаются, что Вашингтон может использовать новую зависимость ЕС для достижения своих внешнеполитических целей. Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что на фоне возможного обострения ситуации с Гренландией стоит учитывать риск ограничения поставок газа из США, но «надеется, что до этого не дойдет».

    После начала спецоперации на Украине в 2022 году ЕС резко снизил долю российского газа с 50% до 12%, массово переключившись на сжиженный природный газ из США. Сейчас доля американского СПГ выросла с 5% в 2021 году до 27% в 2024 году, а крупнейшими импортёрами стали Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия.

    Согласно оценкам IEEFA, к 2030 году доля поставок американского газа может составить до 40% от общего объема импорта ЕС и 80% – среди всех поставок СПГ. Несмотря на курс на «зеленый переход», четверть энергопотребления Европы по-прежнему приходится на газ, а высокие цены на энергоносители подталкивают страны ЕС продолжать закупки из США.

    ЕС рассчитывает на расширение поставок газа из Катара и ОАЭ к 2030 году, однако пока реализует масштабные проекты для приема и транспортировки американского СПГ, включая новые трубопроводы между Мальтой, Кипром и материковой Европой и планируемую линию между Боснией и Хорватией.

    Депутат Европарламента Томас Пеллерен-Карлен заявил Politico, что спрос на газ в ЕС падает благодаря инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. По его словам, если Европа продолжит этот курс, зависимость от американского СПГ постепенно снизится. Однако представители европейских правительств признают, что в ближайшее время альтернативы поставкам из США фактически нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение тарифов для Евросоюза на уровне 15%.

    Вашингтон разочаровал Европу своей стратегией в области безопасности.

    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    19 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Стоматолог объяснил, почему россияне теряют зубы раньше европейцев

    Стоматолог Копылов: Россияне теряют зубы из-за слабой профилактики и гигиены

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне теряют свои первые зубы в среднем в возрасте 20 лет, в то время как жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам, рассказал стоматолог-хирург Максим Копылов.

    Стоматолог Копылов объясняет, что основной причиной ранней потери зубов в России остается недостаточно развитая культура профилактики и гигиены. По его словам, многие россияне до сих пор чистят зубы так, как научили родители, не уделяя внимания современным рекомендациям, передает Газета.Ru.

    Копылов подчеркнул, что в Швейцарии стоматологи требуют от пациентов освоить правильную гигиену до начала сложного лечения, а профессиональную чистку делают не реже одного раза в полгода. Такой подход позволяет своевременно выявлять и лечить стоматологические проблемы, что значительно снижает риск потери зубов. В странах Европы и США большую роль играет медицинская страховка, обязывающая регулярно посещать врача-гигиениста для профессионального ухода за полостью рта.

    В России же профессиональная гигиена только начинает входить в повседневную жизнь, отметил эксперт. По его мнению, исторически сложилось так, что россияне обращаются к стоматологу только в экстренных случаях, что приводит к запущенным случаям и сложному лечению. Копылов добавил, что профилактика всегда проще, дешевле и эффективнее, чем лечение, но этому мало кто уделяет внимание.

    Стоматолог обратил внимание и на популярность имплантации зубов в России. По его словам, распространенное мнение, что имплантат можно поставить в любой момент, приводит к пренебрежению гигиеной и профилактикой. При этом имплантаты требуют не меньшего ухода, а история их наблюдения пока не превышает 50 лет, что не позволяет говорить об их «вечности».

    Копылов уверен, что повышение возраста первого удаления зуба возможно только при формировании новой культуры ухода за полостью рта. Он считает, что задача стоматологических клиник – не только лечить, но и просвещать пациентов по вопросам гигиены и профилактики. Если россияне станут внимательнее относиться к уходу за зубами, шанс сохранить свои зубы до 50-60 лет существенно возрастет.

    Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Черношей объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда.

    20 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский посол в Дании Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за её конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    «Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», – сказал дипломат ТАСС.

    В частности, в 2025 году власти Дании разрешили строительство завода украинской компании FirePoint, специализирующейся на производстве твердого ракетного топлива.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и саботаж дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных. Дания сочла Россию приоритетной угрозой для Гренландии вместо США. Барбин ранее заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.


    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Ратификация договора ЕС и США приостанавливается

    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    19 января 2026, 18:23 • Новости дня
    MOL и Газпром согласовали продажу сербской NIS
    MOL и Газпром согласовали продажу сербской NIS
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Газпром и венгерская компания MOL согласовали основные условия продажи акций сербской нефтегазовой компании NIS.

    Как пишет сербский телеканал RTS со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравку Джедович Ханданович, подписанное соглашение будет направлено на рассмотрение администрации США для окончательного утверждения сделки, передает «Интерфакс».

    Министр Ханданович подчеркнула, что Сербии удалось улучшить свои позиции: в будущем страна сможет увеличить свою долю в NIS на 5%. По ее словам, это позволит получить более широкие права в принятии решений на собрании акционеров NIS и защитить интересы граждан.

    Кроме того, в будущем соглашении ожидается участие партнеров из Объединённых Арабских Эмиратов – в первую очередь, государственной компании ADNOC, которая ведет переговоры о покупке акций NIS. Крайний срок для соответствующих переговоров установлен на 24 марта.

    Также MOL взяла на себя обязательство не прекращать работу нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево, сохранить уровень производства и при необходимости увеличивать его. Ханданович добавила, что этот аспект сделки особенно важен для стабильности топливного рынка Сербии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как нефтяная сделка с Венгрией способна выручить и Сербию, и Россию.

    В ноябре венгерская компания MOL начала рассматривать вариант увеличения участия в сербской NIS и выразила готовность содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские акционеры решили продать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS. Американские власти потребовали выхода российских акционеров из состава владельцев NIS.

    17 января 2026, 22:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила о риске ухудшения отношений ЕС и США
    Фон дер Ляйен предупредила о риске ухудшения отношений ЕС и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Введение пошлин против стран ЕС из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Тарифы подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной нисходящей спирали. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета», – заявила фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Она подчеркнула, что территориальная целостность и суверенитет – основа международного права и ключевые принципы для Европы и всего международного сообщества. По ее словам, Арктика требует совместных усилий по обеспечению мира и безопасности, которые реализуются в том числе через НАТО.

    Фон дер Ляйен отметила, что датские учения в регионе были согласованы с союзниками и отвечают необходимости укрепления безопасности Арктики, не представляя угрозы для других стран. Она выразила солидарность Евросоюза с Данией и жителями Гренландии, а также подчеркнула, что диалог остается необходимым, ЕС поддерживает его продолжение между Данией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны перебросили военных в Гренландию на фоне противостояния Дании и США. Вашингтон объявил о введении 10% пошлин на товары из ряда стран Европы до достижения договоренностей о покупке Гренландии.

    18 января 2026, 04:22 • Новости дня
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    @ Dts/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ведет координацию совместного ответа стран-членов Европейского союза на угрозу США ввести тарифы для ряда государств Европы.

    Кошта подчеркнул, что необходимо создавать зоны экономической интеграции, а не увеличивать торговые барьеры, передает РИА «Новости»

    Он отметил, что Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право. «В настоящее время я координирую совместный ответ государств-членов Европейского союза по этому вопросу», – сказал Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом угрозу США ввести пошлины против европейских стран из-за Гренландии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что тарифные меры со стороны США будут неприемлемы и встретят единый ответ Европы.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин может привести к ухудшению отношений между Европой и США. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что спор вокруг Гренландии не должен отвлечь НАТО от помощи Киеву.

    18 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов

    Политолог Ткаченко: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов

    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов
    @ Henrik Josef Boerger/DPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа на фоне введения тарифов главой Белого дома Дональдом Трампом попытается сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов. Брюссель сделает ставку на юридическую сторону вопроса и недопустимость разрыва прошлогодней экономической сделки с Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп объявил о введении 10-процентных пошлины на импорт из восьми стран НАТО.

    «Думаю, реакция Европы будет осторожной, хотя шок в Брюсселе сегодня совершенно невероятный. Европейские институты будут изучать имеющуюся правовую базу, указывая, что тарифы, по сути, отменяют прошлогоднюю торговую сделку между ЕС и США», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник напомнил, что Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, уже заявил, что из-за угроз Трампа «согласование сделки невозможно», а одобрение снижения тарифов на американские товары должно быть заморожено.

    «Эта сделка была результатом очень тяжелых переговоров и потерей лица председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В итоге же Европа получает новый тяжелый удар. И все это происходит на фоне угрозы европейскому суверенитету, потери контроля территорий, безопасности Северной Атлантики», – отметил спикер.

    «Кроме того, Европа полностью порвала связи с Россией и состоит в напряженных отношениях с Китаем. Попытки Брюсселя создать благоприятный торговый режим в Латинской Америке также буксуют и рискуют быть сорванными под нажимом французских и восточноевропейских аграриев. В этой ситуации европейские лидеры попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов», – продолжил аналитик.

    «Брюссель надеется решить вопрос в юридической плоскости с помощью заявлений в профильные международные, европейские и американские инстанции. Их позиция состоит в том, что сейчас работает Единое европейское экономическое пространство. В каждом товаре ЕС заложена солидная добавочная стоимость производителей из других стран. Следовательно, тарифы Трампа бьют по всей Европе, а не только по восьми указанным государствам», – уточнил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран. Они подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    18 января 2026, 15:57 • Новости дня
    Финский политик Мема поблагодарил Путина за готовность к диалогу с Европой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его открытость к диалогу с Европой, несмотря на антироссийскую риторику западных государств.

    Мема в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Россия ценит мир и стремится к хорошим отношениям с Европой, несмотря на то, что, по его словам, Европа в последние годы придерживалась антироссийского курса и разжигала опосредованную войну на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы должны быть благодарны за высказывания президента Путина о восстановлении диалога с нами, но для изменения курса еще предстоит много работы на уровне ЕС», – подчеркнул он.

    Политик добавил, что нынешние намерения Европы пока нельзя считать поводом для оптимизма, напряженность между сторонами остается крайне высокой. В этой ситуации Мема призвал европейские страны пересмотреть свою политику и «в корне изменить ее опасную траекторию».

    Накануне член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил недоумение из-за слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости новых антироссийских санкций, отметив ущерб для финской экономики.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

    Финляндия занимает шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    17 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Reuters сообщило о созыве экстренного совещания ЕС по угрозам со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье в Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз США ввести новые пошлины, сообщили дипломаты из ЕС.

    По данным Reuters, послы обсудят «тему Гренландии и новых угроз Трампа пошлинами», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10% пошлин на товары из этих стран.

    20 января 2026, 10:07 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 50%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы впервые за этот отопительный сезон опустились ниже 50%, передает ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

    На данный момент общий объем газа в ПХГ составляет 55,1 млрд куб. м, а уровень заполнения – 49,84%. Это на 14,66 процентного пункта меньше средних показателей на эту же дату за последние пять лет и на 11 процентных пунктов ниже, чем год назад.

    За 20 января из хранилищ было отобрано около 607 млн куб. м газа. С начала января темпы изъятия замедлились и сейчас занимают лишь четвертое место среди максимумов для этого месяца. С момента старта отопительного сезона, который начался 13 октября, страны Евросоюза использовали из ПХГ порядка 41 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор превысил 36,5 млрд куб. м.

    Синоптики прогнозируют относительно теплую погоду в Европе на первую половину текущей недели, однако к выходным ожидается новое значительное похолодание. Доля ветровой генерации в январе 2026 года составляет 19% в структуре электроэнергии Евросоюза, против 20% в декабре 2025 года. Средняя цена закупки газа в январе выросла до 370 долларов за одну тыс. куб. м на фоне похолодания, что выше декабрьского уровня в 334 доллара.

    В прошлом сезоне отбор газа из европейских ПХГ завершился 28 марта 2025 года – тогда в хранилищах сохранялось 33,57% запасов. Сейчас суммарный отбор газа на 98-й день после максимального заполнения ПХГ оказался на 6,5% ниже среднего значения для этого дня за последние пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» заявил о рекордном отборе газа в хранилищах Европы.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 80%.

    В Европе отметили рекордный за пять лет отбор газа из хранилищ.

