Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по вопросам с прямой линии

Кремль: Путин в среду проведет совещание с кабмином по вопросам с прямой линии

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Кремля, главной темой станут вопросы, которые были подняты гражданами во время прямой линии с президентом.

«21 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы «Итоги года с Владимиром Путиным», – сказано в публикации.

Напомним, Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

Штаб Народного фронта зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту на «Итогах года», что стало наибольшим показателем за последние пять лет.