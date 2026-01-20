Бывший замдиректора Росгвардии Милейко получил семь лет колонии

Tекст: Денис Тельманов

Московский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко, передает ТАСС.

Милейко был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при заключении государственных контрактов для нужд Росгвардии.

Судья объявил: «Признать Сергея Милейко виновным и назначить наказание в виде семи лет колонии общего режима и штрафа в 880 тыс. рублей».

Приговор прозвучал на заседании, где Милейко присутствовал лично.

Кроме тюремного срока и штрафа, суд лишил Милейко звания генерал-лейтенанта запаса.

Преступление было связано с хищением крупных сумм при реализации государственных контрактов ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию с махинациями почти на 200 млн рублей в Росгвардии.

В 2021 году суд вынес приговор Милейко за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на 10 млн рублей. Милейко получил шесть лет колонии, был лишен звания генерал-лейтенанта запаса и оштрафован на 660 тыс. рублей.

Военный следственный отдел начал расследование по подозрению в присвоении средств, выделенных на строительство военного объекта в Балашихе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 39,6 млн рублей, выделенных Росгвардии на строительство инженерной инфраструктуры и парково-складской зоны. Подозрения пали на руководство строительной компании ООО «Виту проект» и неустановленных должностных лиц ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика Росгвардии».