    20 января 2026, 15:48 • Новости дня

    Лавров напомнил Макрону о войнах Наполеона и Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции по результатам работы российской дипломатии в 2025 году напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости помнить историю войн, развязанных Наполеоном и Гитлером.

    Лавров отметил, что российский народ никогда не поступится собственной исторической памятью, передает ТАСС.

    «Уж кто-кто, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала (глава евродипломатии) Кая Каллас о 19 войнах, «развязанных Россией против Европы в течение последних 100 лет», а история заключается в том, что, продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу, для того чтобы победить и развалить Россию, – вот с чего история начинается и вот чем никогда не поступится наш народ», – заявил Лавров.

    Ранее министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся европейским лидерам.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала точным сравнение европейских лидеров с Гитлером и Наполеоном.

    19 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей

    Биатлонист Тихонов выразил недовольство размером своей олимпийской пенсии

    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер пенсионных выплат для победителей Олимпийских игр несоразмерен заслугам спортсменов такого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

    По словам Тихонова, сегодня олимпийские чемпионы получают пенсию, сопоставимую с обычными социальными выплатами, что, по его мнению, не отражает их вклада в развитие спорта и имидж страны на мировой арене. Он предложил установить для олим.пийских чемпионов фиксированную пенсию в размере 500 тысяч рублей, передает Ura.ru.

    «У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тысяч. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — сказал Тихонов.

    Александру Тихонову сейчас 79 лет. Он по праву считается одним из самых выдающихся биатлонистов в истории мирового спорта. В его активе четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в эстафетных гонках, а также множество побед на чемпионатах мира. Достижение спортсмена зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса: никому до сих пор не удалось повторить его результат – четыре олимпийских золота подряд.

    Ранее Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    19 января 2026, 22:55 • Новости дня
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    @ кадр из видео t.me/Marinaslovo/

    Tекст: Катерина Туманова

    После убийства молодого человека из Электростали, как считается, из-за замечания в салоне автобуса, у граждан появились тревога и опасения ездить в транспорте, где разные взгляды и оценки поведения могут приводить к летальному исходу, отметила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «В Электростали в автобусе мигрант или некоренной гражданин 19 лет повздорил с другим молодым человеком 18 лет. Они вышли из автобуса драться. Писали, что местный победил, однако мстительный приезжий зарезал его», – написала журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что, судя по видео из автобуса, парни, которые оказались одной из сторон конфликта, «не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание». «И не ведут себя так, чтобы можно было подумать – замечание им можно сделать без последствий для себя», – написала Ахмедова.

    На видео, которое разместила журналистка, видно как несколько молодых людей в коротких черных куртках с капюшонами и в берцах показывают неприличные жесты, после чего один из пассажиров автобуса подходит к ним и что-то говорит. После чего все направляются к выходу.

    «Как страшно ездить в автобусах с таким смешанным составом. Одни считают, что вполне нормально показывать языки и средние пальцы, другие, что нет, одни считают, что можно отвечать ножом на конфликт в автобусе, другие – что нельзя. А ты – между ними», – отметила Ахмедова.

    По словам члена СПЧ, информация о произошедшем ещё дополняется, Ахмедова обещала следить за ситуацией.

    Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали признал вину на допросе, сообщили в пресс-службе ГСУ  Следственного комитета России по Подмосковью. Трагедия произошла 18 января. В рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним подозреваемым вспыхнула ссора, которая продолжилась на остановке. Подозреваемый достал нож и нанес 18-летнему потерпевшему удары в шею и туловище, после чего тот скончался в больнице.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    20 января 2026, 09:21 • Новости дня
    Трамп заявил о ненужности Макрона
    Трамп заявил о ненужности Макрона
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Эммануэля Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за его отказа войти в «Совет мира» по Газе, передает РИА «Новости».

    «Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис», – заявил Трамп.

    Позднее Трамп выразил сомнения в том, что Макрон действительно делал заявление от отказе войти в «Совет мира» по Газе.

    Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции.

    20 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский посол в Дании Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за её конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    «Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», – сказал дипломат ТАСС.

    В частности, в 2025 году власти Дании разрешили строительство завода украинской компании FirePoint, специализирующейся на производстве твердого ракетного топлива.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и саботаж дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных. Дания сочла Россию приоритетной угрозой для Гренландии вместо США. Барбин ранее заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.


    20 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    20 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте

    Американист Дробницкий: Публикацией переписок с Макроном и Рютте Трамп начал порку Европы

    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    @ Andrew Leyden/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры продолжат заискивать перед Дональдом Трампом, несмотря на уничижительное отношение к себе. Их расчет прост – переложить решение проблем в отношениях с ним на Конгресс, где сильное евроатлантическое лобби может заблокировать ключевые инициативы президента США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте.

    «Трамп нащупал наиболее уязвимые точки Европы и продолжает на них давить. Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома. Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает эксперт.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – отметил собеседник.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

    Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Он предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии. При этом президент Франции написал: «Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

    Макрон предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Также Трамп выложил переписку с генсеком НАТО Марком Рютте. «Господин президент, дорогой Дональд, то, что вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я привержен поиску путей продвижения по вопросу Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», – написал он.

    При этом в этот же день Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское и назвал Макрона «никому не нужным» после его отказа от вступления в «Совет мира». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 10:19 • Новости дня
    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона с приглашением встретиться в Париже

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, в котором президент Франции предложил провести встречу «Группы семи» в Париже с участием российской стороны после Давоса.

    Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал Трампа своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    В то же время французский президент отметил, что не понимает, какие планы у Трампа в отношении Гренландии.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Трамп заявил о ненужности Макрона и его скорой отставке после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    20 января 2026, 06:23 • Новости дня
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТА/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon зафиксировали в небе над Чёрным морем на подлете к российскому побережью около Сочи, следует из полётных данных воздушного судна.

    Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от Сочи, передаёт РИА «Новости».

    Согласно маршруту, воздушное судно вылетело с острова Сицилия, подошло к Чёрному морю со стороны Варны, вошло в воздушное пространство Румынии и затем проследовало в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

    После этого Poseidon сделал круг, сменил курс в сторону грузинского Батуми, развернулся и вернулся на Сицилию.

    Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского Boeing 737-800ERX и предназначен для ведения разведки, отслеживания перемещений судов, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Перенджиев рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ. В ноябре американский самолет-разведчик RC-135U заметили около Сочи.

    20 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на его совести, заявил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции, посвященной деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Оставляю на совести (президента Франции Эммануэля) Макрона эти заявления так же, как и заявление о том, что война между НАТО и Россией начнется до 2029 года. Последний раз это сказал Писториус, министр обороны Германии», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Писториуса о возможном начале войны НАТО и России до конца 2029 года.

    В декабре Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    20 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров перечислил территории со следами колониальной эпохи
    Лавров перечислил территории со следами колониальной эпохи
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году сообщил, что по реестру ООН в мире остаются 17 территорий, которые лишены суверенитета или находятся в зависимости от управляющих держав.

    По словам Лаврова, Франция удерживает остров Майотта, который по решениям ООН считается частью Коморских островов, несмотря на соответствующие резолюции Генассамблеи, передает ТАСС.

    Британия контролирует Мальвинские острова и остров Чагос, нарушая многочисленные резолюции ООН, а также сохраняет влияние на архипелаг Чагос. Кроме того, во владении Франции продолжают находиться Французская Полинезия, Новая Каледония и острова Эпарс.

    «Так что эти вопросы будут возникать и в будущем, и не зря мы в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН приняли очень важную инициативу провести кампанию, если хотите, в рамках Организации Объединенных Наций по зачистке всех остающихся следов колониальной эпохи, и, как я уже сказал, 14 декабря каждого года будет по нашей инициативе в ООН отмечаться День борьбы со всеми проявлениями и формами колониализма», – отметил Лавров.

    В сентябре Лавров призвал учредить Международный день борьбы с колониализмом.

    19 января 2026, 21:08 • Новости дня
    Макрон отказался войти в создаваемый Трампом «Совет мира»

    Bloomberg: Макрон отказался войти в создаваемый Трампом «Совет мира»

    Макрон отказался войти в создаваемый Трампом «Совет мира»
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый Совет мира, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Макрон считает, что устав новой структуры выходит далеко за рамки вопросов, связанных с сектором Газа, что вызывает у Парижа серьезные опасения, передает ТАСС.

    Источник, близкий к французскому президенту, подчеркнул, что Франция особенно обеспокоена необходимостью соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, которые считает не подлежащими обсуждению.

    Ранее Трамп объявил о завершении формирования «Совета мира» в Газе.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    20 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представили пусковую установку, позволяющую одному оператору запускать боеприпас «Ланцет-Э» менее чем за минуту.

    Компания Zala презентовала новую пусковую установку для комплекса «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Установка позволяет единственному оператору развернуть систему и осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за минуту.

    В компании сообщили: «Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии «Ланцет-Э» – «Изделия 51Э». В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту».

    Разработчик отметил, что после выполнения задачи установка не подлежит разборке или эвакуации, что повышает скрытность и мобильность боевых подразделений.

    В Zala уточнили, что новая пусковая установка однократного применения уже успешно прошла испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры Zala выпустили одноразовую пусковую установку РУК «Ланцет-Э», что повысило уровень безопасности расчетов при развертывании.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет».

