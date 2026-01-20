  • Новость часаЛавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    20 января 2026, 14:51 • Новости дня

    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию

    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию и анонсировал концерт

    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народная артистка РФ Лариса Долина приехала в столицу, где уже во вторник вечером состоится ее концертное выступление, сообщил директор певицы.

    Народная артистка России Лариса Долина вернулась в страну и уже во вторник вечером выступит с концертом в Москве, передает ТАСС. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

    «Конечно-конечно [вернулась], концерт сегодня будет», – заявил Пудовкин, подтвердив, что Долина прибывает к месту выступления и готовится к мероприятию. Директор добавил, что поклонникам не стоит беспокоиться за Ларису Долину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник певец Юрий Лоза высказал мнение, что Лариса Долина может вновь завоевать любовь публики несмотря на скандал с квартирой.

    Ранее организаторы юбилейного концерта Долиной в Большом концертном зале «Октябрьский» объявили о переносе мероприятия с 25 февраля на 15 ноября.

    При этом, на первый в 2026 году концерт Долиной в баре Petter в Москве удалось продать только 20% билетов.


    17 января 2026, 16:11 • Новости дня
    Ургант на прощании в Москве назвал любимое слово Золотовицкого
    Ургант на прощании в Москве назвал любимое слово Золотовицкого
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На церемонии прощания с Игорем Золотовицким в Москве Иван Ургант рассказал, что артист часто использовал слово «роскошно» в самых разных жизненных ситуациях.

    Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким поделился воспоминаниями о нем, передает РИА «Новости».

    Ургант рассказал, что у Золотовицкого было любимое слово, которым он пользовался в любых жизненных ситуациях.

    «Когда мы встретимся с Игорем, я спрошу: «Игорь, что ты скажешь? Как мы с тобой попрощались?». Игорь скажет одно слово: «Роскошно». Игорь, мы тебя очень любим, очень», – сказал Ургант.

    Ургант отметил, что Золотовицкий всегда умел поддержать своих коллег и учеников в трудные моменты, находя нужные слова и помогая им ощущать радость жизни даже в тяжелых ситуациях. Он назвал Золотовицкого настоящим другом для всех присутствующих на церемонии.

    Ведущий подчеркнул, что Золотовицкий излучал доброту, юмор и был источником радости для окружающих. По словам Урганта, никто никогда не обижался на него, а его появление всегда было настоящим праздником.

    Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким прошло в МХТ имени Чехова.

    Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет.

    19 января 2026, 11:09 • Новости дня
    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.

    Приставы прибыли в Ксеньинский переулок в Москве для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры, права на которую теперь принадлежат Полине Лурье, передает канал «360».

    На месте работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, понятые и представители полиции, чтобы выполнить решение суда и передать ключи новой владелице жилья.

    Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что Долина в данный момент находится за границей. По ее словам, певица отдыхает в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра.

    Видео с места событий появилось в распоряжении редакции. Судебные приставы начали процесс выселения в отсутствие Долиной, чтобы обеспечить передачу квартиры в надлежащие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице.

    Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и дало артистке четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    20 января 2026, 10:30 • Новости дня
    Долиной предсказали траты в 160 млн рублей на ликвидацию пруда
    Долиной предсказали траты в 160 млн рублей на ликвидацию пруда
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Певице Ларисе Долиной придется потратить много денег из-за необходимости устранения искусственного пруда на ее участке, работы займут два месяца.

    Долиной предстоит устранить искусственный водоем на своем участке, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Общие убытки знаменитости по данной ситуации оцениваются свыше 160 млн рублей. Работы займут около двух месяцев и будут включать комплекс мероприятий, согласованных с профильными органами и проведенными экспертизами.

    На участке потребуется полная рекультивация, включающая отлов и переселение водных обитателей, откачку и утилизацию воды, а также удаление донных накоплений и гидроизоляционного слоя.

    После этого котлован засыплют многослойной «подушкой» из щебня, глины и плодородной почвы, а финальным этапом станет высадка растений.

    Ранее сообщалось, что певица и ее несовершеннолетняя внучка снялись с регистрационного учета в спорной квартире, расположенной в районе Хамовники в Москве.

    19 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи

    Юрист Соловьев: Все оставленные Долиной в квартире вещи могут быть выброшены на мусорку

    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    С оставшимся в квартире Ларисы Долиной имуществом могут быть нюансы. Ранее говорилось, что квартира была продана со всем содержимым, певица хотела только пианино забрать. Если Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки. Имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть выставлено на улицу у мусорного контейнера, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

    «Это законодательно установленная процедура, которая направлена на принудительное прекращение права проживания, нахождения определенного лица или лиц – в данном случае Долиной, ее дочки и внучки – в жилом помещении. Естественно, такая мера принимается, если в досудебном порядке спор не был решен», – говорит Соловьев.

    По его словам, процедура принудительного выселения проходит поэтапно, согласно сразу ряду нормативно-правовых актов. Если ответчик добровольно освободит помещение после вступления решения суда в законную силу в течение пяти дней, то исполнительное производство не возбуждается. Долина в установленный срок помещение не освободила, в связи с чем были задействованы механизмы принудительного выселения.

    «Если ответчик отказывается освободить жилье, то истец, в данном случае Полина Лурье или ее представитель, по иску в Мосгорсуд о выселении получает исполнительный лист и обращается в окружную Федеральную службу судебных приставов. Пристав сначала направляет предупреждение должнику в установленном порядке, потом назначает срок для добросовестного выселения – оно было назначено на сегодня», – объясняет юрист.

    Специалист подчеркивает, что если по истечении этого срока ключи не передаются и человек не выселяется, значит проводится принудительное выселение с участием понятых, сотрудников полиции и представителя органа опеки, если есть несовершеннолетние дети. Как только хотя бы один комплект ключей от имущества передан, судебное решение считается исполненным. Бывшие владельцы не обязаны отдавать все имеющиеся комплекты ключей, ведь для передачи квартиры достаточно лишь одного. Лурье имеет право поменять замки в своей квартире сразу после передачи ей комплекта ключей.

    «Здесь может быть масса нюансов с имуществом Долиной, которое могло остаться в квартире. В этом случае нужно смотреть договор, как была заключена сделка. Насколько я помню, продавали ее со всем имуществом, а певица только хотела пианино забрать и еще что-то. А если же Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки, еще до решения суда. Все, что в помещении есть сейчас, воспринимается как имущество, которое она посчитала возможным оставить», – делится Соловьев.

    То имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть утилизировано, либо «выставлено на улицу у мусорного контейнера», поясняет собеседник. Лурье, по его словам, в данном случае может распорядиться им так, как считает нужным.

    В Москве состоялась процедура выселения певицы Ларисы Долиной. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в сопровождении понятых и сотрудников полиции прибыли в Ксеньинский переулок в Москве, чтобы удостовериться в добровольном исполнении решения суда в срок. При этом сообщается, что сама Долина на данный момент находится  на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и прибудет в столицу только завтра. Несмотря на это, ключи от жилплощади новой хозяйке Полине Лурье должны передать 19 января.

    18 января 2026, 17:33 • Новости дня
    Юрист заявил о рисках для Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

    Юрист Соловьев сообщил о рисках для репутации Долиной из-за передачи квартиры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

    «Думаю, что сейчас общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», – отметил Соловьев, передает РИА «Новости».

    Накануне Соловьев сообщил, что окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после передачи ключей и подписания всех документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист по недвижимости Галина Земскова заявила, что снятие ареста с квартиры в Хамовниках, ранее проданной Ларисой Долиной, может занять более трех месяцев при наличии нескольких исков.

    12 января Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и сообщило, что у артистки есть четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    До этого покупатель квартиры Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    20 января 2026, 02:55 • Новости дня
    Дэймон и Аффлек высмеяли «культуру отмены»
    Дэймон и Аффлек высмеяли «культуру отмены»
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Голливудские актеры Мэтт Дэймон и Бен Аффлек поделились мыслями о «культуре отмены» в Голливуде, причём Дэймон считает, что многие, кто с этим явлением столкнулся, предпочли бы тюремный срок.

    Во время продвижения нового фильма «Лакомый кусок» (The Rip) обладатели премии «Оскар» заглянули на подкаст Joe Rogan Experience, где ведущий поднял тему «о том, что одно слово или действие мы умеем преувеличить до предела и навсегда изгнать вас из социума», пишет Hollywood Reporter.

    Мэт Дэймон, согласившись с Джо Роганом в том, что «культура отмены» – это безумная концепция, предположил, что некоторые люди в индустрии, вероятно, предпочли бы попасть в тюрьму, чем столкнуться с пожизненным общественным осуждением.

    «Я уверен, что некоторые из этих людей предпочли бы сесть в тюрьму на 18 месяцев или около того, а потом выйти и сказать: «Я выплатил свой долг. Всё, хватит. Можно ли покончить с этим?» Дело в том, что когда тебя публично так резко осуждают, это никогда не заканчивается. И это будет преследовать тебя до самой могилы», – сказал сыгравший Оппенгеймера актёр Мэтт Дэймон.

    Бен Аффлек продолжил, сравнив «культуру отмены» с «инстинктом шестиклассника» указывать пальцем и говорить: «О, у него проблемы».

    «У людей тоже иногда бывают темные, извращенные инстинкты изолировать людей или получать удовольствие от чьих-то действий.… И они в беде. Потому что, возможно, они считают, мол, а это не я. Так что, если ты можешь указать пальцем и все посмотрят туда, мы почувствуем себя в большей безопасности, понимаете?» – сказал Аффлек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после «отмены» актёр Кевин Спейси пытается вернуться в кино, однако в сети появились данные, что ему негде жить и он признал себя бездомным. Позднее Спейси эти слухи опроверг.

    20 января 2026, 08:49 • Новости дня
    Лоза оценил шансы Долиной вернуть народную любовь

    Певец Лоза заявил о возможности возвращения народной любви к Долиной

    Лоза оценил шансы Долиной вернуть народную любовь
    @ Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певец Юрий Лоза высказал предположение, что Лариса Долина может вновь завоевать любовь публики, несмотря на сложившуюся скандальную ситуацию с квартирой.

    Юрий Лоза заявил, что у Ларисы Долиной все еще есть шанс вернуть расположение публики, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в современном мире новости быстро теряют свою актуальность, а общественное мнение может измениться в любой момент.

    «От любви до ненависти – один шаг, от ненависти до любви – два. В нашем быстроизменяющемся мире новость на второй день уже не новость: посудачат-посудачат да забудут», – считает Лоза.

    Ранее организаторы объявили о переносе концерта Ларисы Долиной в Большом концертном зале «Октябрьский» на пятнадцатое ноября.

    Квартира Ларисы Долиной перешла Полине Лурье, а ключи были переданы представителю новой владелицы и исполнительное производство прекратили.

    19 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Названа дата передачи Лурье ключей от квартиры Долиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Передача ключей от квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье в центре Москвы запланирована на 19 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    Судебные приставы планируют передать Полине Лурье ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной в центре Москвы 19 января, передает ТАСС. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    «Приставы, как ожидается, сегодня должны передать Лурье ключи от квартиры Долиной», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры Ларисы Долиной новой владелице Полине Лурье.

    Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против певицы и дало ей четыре дня на добровольное исполнение решения суда.

    Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    19 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Завершилась передача квартиры Долиной Лурье
    Завершилась передача квартиры Долиной Лурье
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Квартира Ларисы Долиной официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках были переданы представителю Полины Лурье, сообщает ТАСС.

    Исполнительное производство по данному делу завершено, а все личные вещи Долиной были ранее вывезены из квартиры. Мебель, которая должна была остаться по описи, также была передана.

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила: «Ключи от квартиры Долиной были переданы мне, я их передам Лурье. Долина вывезла ранее все свои личные вещи, осталась только мебель, которую нам было необходимо передать по описи. Передача квартиры Долиной [Полине Лурье] завершена, исполнительное производство – тоже».

    Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова рассказала РИА «Новости», что считает передачу ключей большой победой, подчеркнув, что после нескольких недель удалось убедить другую сторону забрать ключи от квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.

    Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы.

    Певица Лариса Долина ранее не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения.

    19 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Приставы передали квартиру Долиной Лурье после вскрытия двери
    Приставы передали квартиру Долиной Лурье после вскрытия двери
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, ключи новой хозяйке передадут 19 января.

    Решение суда о выселении Ларисы Долиной из квартиры в московском районе Хамовники было исполнено судебными приставами утром, сообщает Lenta.ru.

    В процедуре участвовали служащие ФССП, полиция, понятые и адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко. По разным данным, дверь в квартиру либо вскрывалась приставами, либо была открыта добровольно представителями Долиной.

    Юрист певицы Мария Пухова заявила: «Никакого принудительного выселения нет», добавив, что приставы лишь удостоверились в добровольном исполнении решения суда в срок.

    Ключи от квартиры переданы приставам, Лурье получит их 19 января и сможет сменить замки. Приставы провели проверку вещей в квартире, часть имущества Долиной осталась и подлежит описи, если не будет вывезена. По закону, невывезенные вещи должны быть зафиксированы приставами.

    По словам Свириденко, Долина, а также ее дочь и внучка, сняты с регистрационного учета в квартире. Лариса Долина не присутствовала при исполнении решения, так как находится в ОАЭ и планирует вернуться в Россию только 20 января. Лурье также не была на месте передачи ключей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.

    Отмечалось, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры. Окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после того, как она передаст ключи и подпишет все необходимые документы.

    19 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках
    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках
    @ Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина и ее несовершеннолетняя внучка снялись с регистрационного учета в спорной квартире, расположенной в районе Хамовники в Москве, сообщила адвокат Долиной Мария Пухова.

    По её словам, все ранее проживавшие в этой квартире, включая Долину и ее внучку, давно и добровольно выписались из этого жилья. Адвокат также подчеркнула, что процедура прошла без конфликтов и соответствующие документы уже оформлены, передает ТАСС.

    В понедельник квартира Ларисы Долиной официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы.

    Юрист Сергей Жорин сообщил, что Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации после выселения.

    17 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Юрист Соловьев отметил незавершенность дела с квартирой Долиной
    Юрист Соловьев отметил незавершенность дела с квартирой Долиной
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после передачи ключей и подписания всех документов, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    Юридическую точку в деле с квартирой певицы Ларисы Долиной поставит только передача ключей новой собственнице и подписание передаточного акта, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает РИА «Новости».

    По словам Соловьева, несмотря на решение суда о выселении, певица не спешит добровольно исполнять постановление, а до фактической передачи квартиры юридически вопрос не считается закрытым.

    Соловьев отметил, что подобное поведение Долиной уже вызвало множество конспирологических версий о возможных действиях певицы, чтобы воспрепятствовать вступлению Полины Лурье в права собственности.

    Эксперт добавил, что появляются также предположения, что затягивание передачи квартиры может быть попыткой снизить ее стоимость, придав объекту негативную репутацию и сделав его «морально вымороченным».

    Напомним, что Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, а Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной. Речь идет о квартире, которую Лурье приобрела у Долиной за 112 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне юрист по недвижимости Галина Земскова заявила, что снятие ареста с квартиры в Хамовниках, ранее проданной Ларисой Долиной, может занять более трех месяцев при наличии нескольких исков.

    12 января Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной, и сообщило, что у артистки есть четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    До этого покупатель квартиры Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.


    19 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Юрист объяснил, какие штрафы грозят Долиной после принудительного выселения

    Юрист Жорин: Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации после выселения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певице Ларисе Долиной может грозить административный штраф за отсутствие регистрации после принудительного выселения из квартиры в Москве, сообщил адвокат Сергей Жорин.

    По словам Жорина, гражданин обязан зарегистрироваться по новому адресу не позднее семи дней после смены места жительства. Если после выселения человек временно проживает не по месту жительства, он должен оформить регистрацию по месту пребывания, передает Газета.Ru.

    Жорин уточнил, что за проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ. Для граждан штраф в Москве и Петербурге составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для нанимателей и собственников жилья – от 5 до 7 тыс. рублей, а для юридических лиц суммы значительно выше.

    Адвокат также рассказал о порядке возвращения имущества после выселения. При принудительном выселении судебный пристав составляет акт о выселении и описи имущества, а также обеспечивает хранение вещей, если их не забирают сразу. Если имущество не забрано в течение двух месяцев после передачи под охрану, пристав может передать его на реализацию по закону.

    Жорин отметил, что собственник квартиры или человек, контролирующий доступ в помещение, не имеет права присваивать оставшиеся там личные вещи. В случае уклонения от возврата имущества возможен гражданско-правовой спор или другие правовые последствия, зависящие от конкретной ситуации.

    В понедельник квартира Ларисы Долиной официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.

    Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы. Певица Лариса Долина ранее не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения.

    19 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Суд не расторг брак между Джиганом и Самойловой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд не принял решение о расторжении брака между рэпером Денисом Устименко, выступающим под псевдонимом Джиган, и блогером Оксаной Самойловой.

    Адвокат исполнителя Сергей Жорин сообщил, что Джиган подал ходатайство о признании брачного договора недействительным, передает РЕН ТВ.

    «Теперь дело будет передано в Савеловский суд. Мы считаем, что брачный договор является недействительным и намерены это доказать», – заявил Жорин в разговоре с журналистами.

    Напомним, Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом.

     Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре прошлого года.

    19 января 2026, 09:47 • Новости дня
    Девушка подожгла петарды под машиной на парковке в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    На охраняемой парковке на Дубининской улице в Москве девушка подожгла коробку с петардами под автомобилем, после чего попыталась скрыться с места происшествия.

    В Москве задержали 24-летнюю девушку, которая подожгла коробку с петардами под автомобилем на охраняемой парковке на Дубининской улице, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ в Max. В ведомстве уточнили, что злоумышленница проникла на территорию, положила под машину упаковку петард, подожгла ее и попыталась скрыться.

    Один из сотрудников компании заметил возгорание вовремя, сумел вытащить горящую коробку из-под машины и потушить огонь. Как выяснили полицейские, девушке дали указание совершить эти действия через мессенджер неизвестные лица, представившиеся сотрудниками силовых структур.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемая задержана и дает показания. Обстоятельства инцидента и личности подстрекателей устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажир поджег пиротехнику на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» московского метро. Полиция задержала мужчину после инцидента.

