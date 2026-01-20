Гутерриш отменил поездку на форум в Давосе из-за болезни

Tекст: Денис Тельманов

Генсек ООН Антониу Гутерриш отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе из-за состояния здоровья, передает ТАСС.

Решение об отмене поездки было принято после того, как у Гутерриша диагностировали сильную простуду.

Официальный представитель ООН Роландо Гомес сообщил, что Гутерриш не сможет присутствовать на ежегодном заседании форума.

«К сожалению, генеральный секретарь был вынужден отменить свое участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Оно было запланировано на завтра, но он сильно простудился», – приводит его слова агентство Reuters.

Планировалось, что Гутерриш выступит с речью и примет участие в ряде встреч на полях форума. Организаторы форума были проинформированы об изменениях в программе участия главы ООН.

