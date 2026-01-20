  • Новость часаЛавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выход из СНГ больно ударит по Молдавии
    Лавров назвал начало 2026 года «рекордным по впечатлительности»
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»
    20 января 2026, 14:21 • Новости дня

    Песков: Россия выступает за возобновление торговых связей с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва выступает за возобновление торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о предстоящей встрече главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской делегацией в Давосе, сообщил, что Москва поддерживает возобновление деловых отношений с Вашингтоном, передает ТАСС.

    По его словам, основной темой для обсуждения остаются торгово-экономические и инвестиционные вопросы.

    Песков отметил: «Вы знаете, что есть основной профиль – это вопросы торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений».

    Кроме того, пресс-секретарь добавил, что Дмитриев также информирует американских коллег о процессах мирного урегулирования на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева провести встречи с представителями США в Давосе.

    19 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе

    Американист Дробницкий: Приглашением Путина в «Совет мира» Трамп бьет по евроатлантическому лобби

    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приглашение Владимира Путина в «Совет мира» по Газе – это часть политико-делового проекта Дональда Трампа, направленного на сохранение личного влияния после президентства и создание эффективной альтернативы существующим международным форматам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Кремле сообщили, что изучают это предложение США.

    «Совет мира» – это политико-деловой проект Трампа. Глава Белого дома стремится сохранить значительное мировое влияние и доступ к первым лицам после своего президентства, для чего и приглашает в совет Владимира Путина и других лидеров», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Кроме того, в Газе планируется апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках. Другими словами, Трамп хочет создать эффективный аналог ООН. Именно поэтому в совет вошли лидеры стран, обладающих огромными экономическими, логистическими и военными ресурсами», – продолжил он.

    По словам эксперта, совет также должен стать крупной инвестиционной площадкой. «Трамп подходит к урегулированию мировых кризисов с предпринимательских позиций. Разумеется, здесь присутствует и элемент личного пиара, который стал для него важным инструментом достижения целей», – заметил спикер.

    «Думаю, внутри США инициатива будет менее заметна – американского избирателя не слишком волнует внешняя политика. Впрочем, Трамп может набрать дополнительные баллы у лобби израильского «Ликуда», у которого хорошие отношения с Москвой», – спрогнозировал Дробницкий.

    «Кроме того, через этот совет Трамп надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами европейские лидеры, вероятно, шокированы составом приглашенных. Однако дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет – они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан», – резюмировал аналитик.

    Ранее США по дипломатическим каналам пригласили президента России Владимира Путина вступить в международный «Совет мира» по Газе, передает ТАСС. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    В понедельник также Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил участие России в строительстве многополярного мира и действиях Москвы в этой связи, сообщает Кремль.

    Целью совета по Газе под председательством Трампа объявлена реализация поддержанного ООН американского плана по демилитаризации и восстановлению Газы. Регион был опустошен двухлетней войной между Израилем и боевой группировкой ХАМАС, сообщает CNN.

    В совет, который Трамп назвал «величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных», войдут, среди прочего, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, премьер Канады Марк Карни и глава Госдепа Марко Рубио. Приглашения также получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Аргентины Хавьер Милей, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, приглашение получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Также в нем будут состоять представитель президента США по внешней политике Стив Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности Роберт Габриэль, зять Трампа Джаред Кушнер, миллиардер Марк Роуэн и глава Всемирного банка Аджай Банга.

    Члены получат постоянные места в совете, если заплатят 1 млрд долларов. Политики, которые не внесут платеж, будут занимать должности в течение трех лет. Все собранные средства пойдут на восстановление Газы. В Белом доме обещают, что в органе «не будет непомерных зарплат и раздутого персонала, от чего страдают многие международные организации».

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против занятия Турцией и Катаром ключевых ролей в организации. Он отметил, что создание этого органа «не было скоординировано с Израилем и противоречит его политике». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предложенный «Совет мира» нужен для сохранения гегемонии США.

    Комментарии (16)
    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    Комментарии (22)
    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 11:52 • Новости дня
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы

    Лавров заявил о потрясении Европы из-за политики Трампа на мировой арене

    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    @ hamil Zhumatov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал линию президента США Дональда Трампа на самостоятельное написание правил поведения на мировой арене сильнейшим потрясением для Европы.

    Глава МИД России считает, что стремление Дональда Трампа самостоятельно формировать международные правила стало серьезным вызовом для европейских стран, передает ТАСС. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    По словам Лаврова, западные страны противопоставляют международному праву собственную концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Министр отметил, что политика Трампа «вписывается в эту концепцию».

    «Только правила пишет не коллективный Запад, а один его представитель. И для Европы, конечно, это сильнейшее потрясение», – заявил Лавров.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что начало 2026 года «побьет все рекорды по впечатлительности».

    Президент России Владимир Путин отметил опасность замены дипломатии в мире «правом сильного».

    Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    12 комментариев

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:52 • Новости дня
    Лавров раскрыл детали разговора с Рубио с цитатами из «Крестного отца»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил публикацию The New York Times о том, что госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров в Эр-Рияде в феврале 2025 года действительно процитировал фильм «Крестный отец».

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио действительно использовал цитаты из фильма «Крестный отец» во время переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде в феврале 2025 года, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Рубио обратился к известной сцене, где Вито Корлеоне говорит сыну: «Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины», и подчеркнул, что «ядерные державы должны общаться друг с другом».

    Лавров отметил, что Рубио охарактеризовал внешнюю политику США при Дональде Трампе как основанную на национальных интересах и здравом смысле, что предполагает признание аналогичных интересов у России и других мировых держав. Госсекретарь добавил, что при совпадении национальных интересов Москвы и Вашингтона стороны должны использовать это для реализации совместных проектов в экономике, торговле и инвестициях.

    При этом Рубио подчеркнул, что несовпадение интересов двух стран не должно перерастать в конфронтацию, особенно «горячую». Лавров заявил, что полностью разделяет такую философию, и выразил надежду, что Вашингтон понимает обоснованность подобного подхода.

    На переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации обсуждали пути нормализации двусторонних отношений, а также вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

    Ранее Лавров заявил, что только США среди западных стран предложили план урегулирования кризиса на Украине с учетом устранения его первопричин.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Лавров заявил о задержке освобождения россиян с танкера «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия сразу же обратилась к США после задержания танкера «Маринера» (Marinera), чтобы добиться освобождения двух российских моряков, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона действовала оперативно, чтобы обеспечить безопасность двух россиян, находящихся на судне вместе с гражданами Украины, Грузии и Индии, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты заверили Москву о принятии решения по освобождению российских моряков практически сразу после обращения. Однако, по словам Лаврова, спустя несколько дней решение так и не было реализовано.

    Лавров отметил, что Россия продолжает настаивать на немедленном освобождении своих граждан и внимательно следит за развитием ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Напомним, в начале января американские власти задержали российский танкер «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Кроме того, они провели операцию по задержанию танкера Sophia в международных водах Карибского моря.

    9 января американские власти начали задержание судна Olina в водах Карибского бассейна.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Лавров раскрыл содержание диалога Путина и Байдена

    Лавров: Байден в 2021 году выразил уважение к Путину за единство России

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году поделился подробностями встречи президентов США и России, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что в июне 2021 года на встрече в узком формате Джо Байден без записей произнес вступительную речь о различиях путей развития двух стран.

    По словам Лаврова, Байден отметил, что США возникли в результате миграции полупреступных элементов из Англии, которые затем ассимилировались в так называемом «плавильном котле», где формировалась американская нация вне зависимости от происхождения. Байден также указал на проблемы, с которыми сталкивались США, такие как вопрос коренных народов и рабовладение.

    В отличие от США, Россия, как выразился Байден, расширялась за счет объединения с соседними народами, сохраняя их язык, культуру и традиции. Глава МИД подчеркнул, что Байден выразил уважение Путину за сохранение многонациональности российского государства и его единства. «Вам непросто удерживать страну, да еще и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. Я не могу представить, что Россия развалится», – процитировал Лавров слова Байдена.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:13 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев прибыл в Давос

    Глава РФПИ Дмитриев сообщил о прибытии в Давос

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о своем приезде в Давос, где могут состояться переговоры с американским бизнесменом Джаредом Кушнером и предпринимателем Стивеном Уиткоффом.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о своем прибытии в Давос, передает ТАСС.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он опубликовал короткое сообщение: «Прибыл в Давос».

    Ранее журналист Барак Равид заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во вторник проведет встречу в Давосе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

    Напомним, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров заявил о приверженности России дипломатическому решению по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва подтверждает готовность продолжать поиск дипломатического решения ситуации на Украине, несмотря на попытки западных стран препятствовать заключению мирных договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил о готовности Москвы продолжать поиски дипломатического решения украинского кризиса, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что страна всегда была открыта для политических договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, начиная с 2014 года и особенно с 2022 года.

    По его словам, недостатка в доброй воле со стороны России не было, однако западные, в первую очередь европейские государства, регулярно срывали мирные договоренности.

    «Точно так же они себя ведут по отношению к тем инициативам, которые выдвигает администрация Дональда Трампа, всячески стремясь убедить американскую администрацию не договариваться с Российской Федерацией», – указал министр.

    Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Москва настроена на урегулирование конфликта на Украине, а в промедлении виноват Киев.

    Президент России Владимир Путин отметил, что кризис вокруг Украины возник как прямое следствие многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного продвижения НАТО к российским границам.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:53 • Новости дня
    Лавров опроверг изоляцию России вопреки заявлениям Запада

    Лавров: Изоляция России не произошла вопреки ожиданиям Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки создать изоляцию России не увенчались успехом, несмотря на риторику западных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии за 2025 год заявил, что попытки Запада изолировать Россию не дали результата, передает ТАСС.

    По словам министра, «пресловутая изоляция России, по-моему, ни для кого уже секретом не является, она не состоялась, как бы о ней ни говорили наши недоброжелатели». Лавров отметил, что эти заявления Запада не соответствуют действительности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные страны, вводя санкции, хотели «порвать» Россию, но сами «порвались».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия формирует новый миропорядок вместе с мировым большинством.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков: Говорить об участии России в «Совете мира» преждевременно

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона рассчитывает получить разъяснения по инициативе о создании «Совета мира», уточнив, касается ли она только ситуации в Газе или более широкого круга вопросов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что делать выводы об участии России в так называемом «Совете мира» пока преждевременно, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия не располагает всеми деталями по инициативе, особенно в отношении того, касается ли совет только ситуации в Газе или обсуждается более широкий контекст.

    «Пока здесь очень много вопросов, и мы надеемся получить на них ответы в ходе контактов с американцами», – подчеркнул Песков.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, и эта возможность сейчас изучается.

    Американист Дмитрий Дробницкий назвал главной целью Дональда Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе укрепление собственного имиджа миротворца.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков подтвердил планы встреч Дмитриева с представителями США в Давосе

    Песков подтвердил встречу в Давосе Дмитриева с представителями делегации США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев намерен провести встречу с некоторыми представителями американской делегации на форуме в Давосе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у спецпредставителя главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева запланированы встречи с представителями американской делегации на форуме в Давосе, передает ТАСС.

    При этом Песков не подтвердил сведения о планах встречи Дмитриева с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, отметив, что такой информации у него нет.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объявил о своем приезде в Давос для возможных переговоров с американскими бизнесменами Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом.

    Журналист Барак Равид заявил, что Дмитриев проведет встречу в Давосе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:10 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы и Зеленского сбить США с «курса Анкориджа»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках Евросоюза и Владимира Зеленского заставить США отказаться от совместных договоренностей с Россией, достигнутых в Анкоридже.

    Глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции рассказал, что Европа и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским «истерично пытаются сбить Соединенные Штаты с позиции, которая была согласована с Москвой в Анкоридже», передает ТАСС.

    По его словам, эти стороны стремятся вновь навязать Вашингтону свои концепции урегулирования конфликта, включая предложения о 60-дневных или даже вечных перемириях.

    Лавров отметил, что российская сторона надеется на сохранение достигнутых на саммите в Анкоридже договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

    Глава МИД России отметил, что Москва рассчитывает на то, что США сохраняют понимание необходимости устранения первопричин украинского конфликта, несмотря на давление со стороны Европы и киевских властей.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приверженности России дипломатическому решению вопроса на Украине.

    В МИД России заявили, что российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:06 • Новости дня
    Лавров назвал команду Трампа прагматичной и ориентированной на диалог

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул прагматичный подход администрации президента США Дональда Трампа и ее внимание к интересам других государств.

    Администрация президента США Дональда Трампа проявляет прагматичный подход и осознает важность учета интересов других государств, отметил Лавров, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, несмотря на широкое обсуждение действий команды Трампа в мире, она остается «администрацией прагматиков». Министр подчеркнул, что Вашингтон понимает необходимость не просто консолидировать вокруг себя большое число стран, но и учитывать их законные интересы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США придумали новую схему влияния на весь мир.

    Комментарии (2)
    20 января 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности США обратиться к первопричинам конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Только США из всех западных стран предложили план урегулирования украинского кризиса с учетом устранения его первопричин, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    США остаются единственной западной страной, готовой обратиться к первопричинам конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркивает ТАСС.

    По его словам, администрация президента США Дональда Трампа проявляет готовность учитывать интересы России при обсуждении урегулирования украинского кризиса.

    Лавров отметил, что Соединенные Штаты не только выразили понимание российской позиции, но и предложили решения, которые охватывают вопросы устранения первопричин кризиса. Министр подчеркнул особую роль нынешней американской администрации в поиске путей мирного урегулирования.

    По словам Лаврова, многие из существующих проблем были заложены еще в период президентства Джо Байдена, а новые инициативы США направлены на устранение этих основополагающих факторов конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтверждает готовность к переговорам по Украине при условии их серьезности и конструктивности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения устойчивого мира на Украине необходима согласованная работа сторон.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:38 • Новости дня
    Песков заявил о важности получения данных Россией о переговорах США, ЕС, Киева

    Песков: России важно знать о содержании дискуссий между США, ЕС и Украиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает внимательно следить за переговорами между США, странами Евросоюза и Киевом по поводу урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает прогресс мирных инициатив и переговоров американской стороны, отметил, что в настоящее время идут постоянные контакты Киева с европейскими партнерами. По его словам, обсуждаются вопросы, связанные с гарантиями безопасности и экономическим восстановлением Украины, однако российская сторона не располагает полной информацией о деталях этих дискуссий, передает ТАСС.

    «Мы не совсем в курсе того, о чем там ведется речь. Но мы в курсе того, что хотим мы сами. Это хорошо известно и американцам, и украинцам», – подчеркнул официальный представитель Кремля. Песков добавил, что для Москвы важно продолжать получать сведения о содержании переговоров между США, ЕС и Киевом.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что только США из всех западных стран предложили план урегулирования украинского кризиса с учетом устранения его первопричин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтверждает готовность к переговорам по Украине при условии их серьезности и конструктивности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения устойчивого мира на Украине необходима согласованная работа сторон.

    Комментарии (0)
    Главное
    Подписание Трампом в Давосе плана восстановления Украины отменено
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    Стубб предложил Трампу для решения вопроса Гренландии сходить вместе в сауну
    Лавров раскрыл детали разговора с Рубио с цитатами из «Крестного отца»
    Экспорт китайских автомобилей в Россию в 2025 году сократился на 42%
    Долиной предсказали траты в 160 млн рублей на ликвидацию пруда
    Галкин предстал в новом образе