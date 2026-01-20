Лавров заявил о неизбежности многополярности

Лавров: Многополярность никуда не исчезнет

Tекст: Валерия Городецкая

«Многополярность как объективная тенденция, она никуда не исчезнет. Ее нельзя просто поставить под однополярный какой-то шатер, под биполярный шатер. Уже много слишком центров экономического роста», – сказал он, передает ТАСС.

Глава МИД пояснил, что современные центры роста отражают объективные исторические процессы, такие как развитие экономики, инфраструктуры и использование природных ресурсов. По его словам, в обозримом будущем новым крупным игрокам, национальным или региональным, все равно придется договариваться о механизмах взаимодействия в рамках интеграционных структур.

Лавров также отметил, что проблемы между США и Европой, а также разногласия Соединенных Штатов с другими странами мира, связанные с тарифами, пошлинами и санкциями, будут сохраняться долго. Он подчеркнул, что эти процессы обусловлены обострившейся конкуренцией на мировых рынках, в том числе с использованием нечистоплотных методов, и займут значительный период времени.

В октябре на пленарной сессии «Валдая» президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью.

Путин выразил уверенность, что в ближайшие десятилетия глобальный миропорядок будет формироваться на принципах многополярности.

Накануне российский лидер предложил Совбезу обсудить роль России в создании многополярного мира.