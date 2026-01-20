Лавров заявил о возможном закрытии НАТО на фоне кризиса

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что на Западе ведутся разговоры о возможности закрытия НАТО, передает ТАСС.

По его словам, альянс переживает глубочайший кризис, доходящий до обсуждений нападения одной страны-участника на другую.

Лавров также отметил, что ОБСЕ, по его мнению, утратила изначальные принципы равноправия и консенсуса. «ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда. Организация, которая была основана на принципах равноправия, консенсуса, переродилась полностью в инструмент, который Запад, пользуясь своим большинством, затачивает ежедневно против Российской Федерации», – подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что «реанимировании» ОБСЕ кажется маловероятным, поскольку организация используется Западом для давления на Россию. Разговоры о ее перестройке вызывают вопросы, учитывая текущее положение организации.

Кроме того, министр сообщил, что Россия видит необходимость в налаживании общеконтинентального диалога в Евразии, при этом создание новой формальной структуры не требуется. «Вполне достаточно в качестве первого шага наладить общий континентальный диалог с тем, чтобы страны, которые живут на одном огромном пространстве Земли, могли бы извлекать геополитические, геоэкономические выгоды из этого своего расположения», – заявил Лавров.

Министр пояснил, что речь идет о равноправном диалоге между всеми странами и субрегиональными организациями Евразии. По его словам, российско-белорусская инициатива уже направлена на развитие такого взаимодействия, прежде всего в экономической, торговой, инфраструктурной и платежной сферах.

