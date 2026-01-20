  • Новость часаЛавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Выход из СНГ больно ударит по Молдавии
    Лавров назвал начало 2026 года «рекордным по впечатлительности»
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»
    20 января 2026, 13:37

    Стубб предложил Трампу для решения вопроса Гренландии сходить вместе в сауну

    Стубб предложил Трампу для решения вопроса Гренландии сходить вместе в сауну
    @ Fernando Llano/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александер Стубб считает, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации вокруг Гренландии.

    Стубб в интервью газете The Washington Post заявил, что считает совместный поход в сауну с бывшим американским президентом Дональдом Трампом эффективным способом решения вопроса о Гренландии, передает ТАСС.

    «Знаете, иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. Знаете, если бы можно было убедить президента Трампа сходить в сауну, думаю, мы бы чего-то добились. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Ну, знаете, почему бы и нет?» – заявил Стубб.

    Кроме того, финский лидер выразил надежду на то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где, по его словам, соберутся все европейские лидеры, удастся разрешить сложную ситуацию вокруг Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия направила в Гренландию 13 солдат для защиты острова от США.

    Дональд Трамп заявил, что Дания не сможет защитить Гренландию «двумя упряжками».

    Трамп также объяснил, зачем ему нужна Гренландия.

    19 января 2026, 21:40
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    20 января 2026, 11:41
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Датские военно-воздушные силы Дании провели официальную церемонию прощания с последними F-16, передав часть самолетов Украине и Аргентине.

    Дания официально вывела из эксплуатации свои истребители F-16, передает The War Zone.

    Финальный полет прошел на авиабазе Скридструп в Южной Ютландии, где последняя машина приземлилась около 14.00 по местному времени. За два часа до этого три F-16 совершили последний совместный вылет, а затем покинули базу на форсаже.

    Церемония проводилась после более чем сорокалетней службы F-16 в составе ВВС Дании. Бывший начальник штаба ВВС Дании Кристиан Хвидт отметил, что F-16 всегда поддерживались «лучшими техниками и пилотами мира». Он напомнил, что именно он первым посадил F-16 на Скридструп в январе 1980 года.

    Дания приобрела 77 F-16A/B в конце 1970-х годов по совместной программе с Бельгией, Нидерландами и Норвегией. За годы службы истребители участвовали в операциях над Югославией, Афганистаном, Ливией, а также в миссиях по патрулированию воздушного пространства Балтии и Исландии.

    В 2023 году Дания получила первый F-35A, и к 2025 году все 43 заказанных F-35 будут введены в строй. Старшие советники ВВС объяснили, что переход связан с необходимостью реагировать на современные угрозы, где ключевую роль играют цифровые и многоуровневые боевые действия.

    Часть бывших датских F-16 уже передана Украине и Аргентине. Украина получила 19 самолетов из Дании в рамках общей поставки 87 F-16 от четырех стран, а Аргентина приобрела 24 истребителя, первые шесть из них доставили в декабре 2025 года.

    Ранее глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он пригрозил принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии.

    19 января 2026, 21:18
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    20 января 2026, 09:03
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Разговор между Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте состоялся по телефону, передает ТАСС.

    Трамп в Truth Social отметил, что диалог был очень хорошим и касался ситуации вокруг Гренландии. Он подчеркнул, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности.

    «Пути назад нет – и с этим все согласны!» – написал Трамп.

    Трамп также сообщил о готовности провести встречи по вопросам Гренландии в Давосе на полях Всемирного экономического форума. По его словам, обсуждение вопроса продолжится с участием различных сторон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают возможное присоединение Гренландии шагом, который навсегда впишет имя Дональда Трампа в мировую историю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    20 января 2026, 12:47
    Лавров назвал Гренландию примером кризиса на Западе
    Лавров назвал Гренландию примером кризиса на Западе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что пример Гренландии иллюстрирует нарастающий кризис внутри западного общества.

    Кризисные тенденции в западном обществе становятся все заметнее, примером чему служит ситуация вокруг Гренландии, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, подводя итоги работы дипломатов в 2025 году.

    По словам Лаврова, «Гренландия – это очевидный пример, который у всех на устах и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока».

    Лавров подчеркнул, что сегодня на мировой арене перечеркнуты все правила, которые в прошлом устраивали Запад и составляли основу миропорядка. По его словам, сейчас идёт игра «кто сильнее – тот и прав», что особенно проявляется в борьбе с экономическим преимуществом Китая. Министр добавил, что попытки решить эту проблему осуществляются с помощью санкций, тарифов и пошлин, а прежние критерии работы таких организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, фактически утратили свою силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о введении тарифов на товары европейских стран в случае, если не удастся договориться о полном приобретении Гренландии.

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности.

    20 января 2026, 10:01
    В парламенте Дании пригрозили США войной

    Датский депутат Ярлов пообещал военный ответ при вторжении США в Гренландию

    В парламенте Дании пригрозили США войной
    @ Francis Joseph Dean/imago/Dean Pictures/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой, сообщает CNN,

    Дания готова начать военные действия против США в случае попытки захвата Гренландии, об этом заявил глава оборонного комитета парламента Расмус Ярлов телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о готовности Дании к сопротивлению возможному контролю США над Гренландией Ярлов ответил прямой угрозой: «Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война».

    Ярлов признал, что США обладают военным преимуществом перед Данией, однако подчеркнул, что даже в такой ситуации попытка захвата Гренландии приведет для США к катастрофическим последствиям. По его словам, у Вашингтона уже есть неограниченный доступ к размещению военных на Гренландии.

    Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Трамп также выразил намерение принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии и раскритиковал Данию за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    19 января 2026, 19:56
    Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

    Трамп: Европе следует сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским властям лучше сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине, а не на вопросе Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европе следует сфокусироваться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело», – отметил он в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подтвердил, что готов ввести пошлины против европейских стран в случае, если они попытаются воспрепятствовать заключению сделки по приобретению Гренландии. По его словам, решение о введении пошлин он примет «на сто процентов», если возникнет такая необходимость.

    На вопрос о возможности применения военной силы для захвата Гренландии президент США отвечать не стал.

    Ранее ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией.

    20 января 2026, 14:57
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    20 января 2026, 02:27
    Самолёты NORAD вылетели на базу Питуффик в Гренландии

    США отправили в Данию самолёты NORAD

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолеты Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) вскоре прибудут на космическую базу Питуффик в Гренландии, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

    «Наряду с самолетами, базирующимися на континентальной части США и Канады, они будут поддерживать различные запланированные мероприятия NORAD, опираясь на давнее сотрудничество в области обороны между США и Канадой, а также Королевством Дания», – сказано в сообщении NORAD в соцсети Х.

    Там объясняется, что деятельность координируется с Данией, и все поддерживающие силы действуют с необходимым дипломатическим разрешением. Правительство Гренландии также проинформировано о запланированных мероприятиях.

    NORAD напоминает, что регулярно проводит длительные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трёх регионах NORAD (Аляска, Канада и континентальная часть США).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике. Премьер Канады призвал НАТО усилить безопасность Арктики на фоне кризиса.

    Публицист Владимир Можегов поделился с газетой ВЗГЛЯД о том, как Гренландия  сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    19 января 2026, 22:12
    Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО,

    Дания и Гренландия выступили с предложением создать в Арктике отдельную миссию НАТО, передает РИА «Новости». Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт озвучили эту инициативу во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Поульсен уточнил, что стороны обсудили этот вопрос и также предложили сформировать миссию, выразив надежду, что удастся выработать рамки возможного формата работы. Он не стал раскрывать, как конкретно Рютте отреагировал на инициативу, однако отметил, что не считает нынешнюю разведывательную миссию НАТО в Гренландии ошибочной.

    Сейчас в Гренландии уже действует миссия альянса под командованием Дании, участие в которой принимают военные ряда европейских стран-партнеров по НАТО. Эта миссия проводится в рамках усилий по увеличению военного присутствия НАТО в Арктическом регионе.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что европейским властям стоит обратить внимание на урегулирование конфликта на Украине.

    Европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в области безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что идея «европейского НАТО» приближает Европейский союз к внутреннему расколу.

    20 января 2026, 15:22
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 января 2026, 08:27
    Трамп напомнил о предупреждениях НАТО о «российской угрозе» Дании

    Трамп заявил, что Дании 20 лет говорили о «российской угрозе» Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    В течение двух десятилетий Дании регулярно напоминали о так называемой «российской угрозе», но Копенгаген не сможет самостоятельно обеспечить защиту Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, обсуждения о возможной угрозе со стороны России ведутся с Данией уже 20 лет. Он отметил, что эта тема регулярно поднимается на уровне руководства Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Трамп также подверг сомнению способность Дании обеспечивать защиту Гренландии.

    «Мы должны заполучить ее Гренландию. Я знаю лидеров, они очень хорошие люди, но они даже туда не ездят», – заявил Трамп.

    Он добавил, что тема возможного приобретения Гренландии будет обсуждаться на форуме в Давосе.

    Кроме того, Трамп подтвердил, что российского президента Владимира Путина пригласили принять участие в работе так называемого «Совета мира» по Газе. По его словам, приглашение Путина уже было направлено.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии и подверг критике Данию за ее бездействие.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен назвал Россию главным источником риска для Гренландии, а не США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Дании.

    Посол России в Дании Владимир Барбин указал, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    20 января 2026, 10:49
    Трамп заявил о готовности ввести тарифы на товары из ЕС ради покупки Гренландии

    CNN: Трамп решил ввести тарифы на товары из ЕС ради покупки Гренландии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о введении тарифов на товары европейских стран, если не удастся договориться о полном приобретении Гренландии, поставив ультиматум по срокам.

    Трамп объявил, что с 1 февраля европейские страны, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Британию, Нидерланды и Финляндию, столкнутся с тарифами 10%, которые вырастут до 25% с 1 июня, если не будет достигнуто соглашение о продаже Гренландии, пишет CNN.

    Заявление стало кульминацией его многолетней идеи о контроле над островом, которую он впервые публично озвучил в свой первый срок, а затем вновь сделал приоритетом после возвращения на пост президента.

    По данным CNN, команда Трампа разделена во мнениях о способах достижения цели, хотя все согласны с необходимостью контроля США над Гренландией из соображений национальной безопасности.

    Часть советников настаивает на использовании давления и тарифов вместо военных методов, другие допускают возможность военной аннексии.

    В Белом доме заявили о готовности реализовать любой выбранный президентом план, подчеркнув, что «Трамп не был избран для сохранения статус-кво» и только он всерьез занялся вопросом приобретения Гренландии.

    Ранее Дания отвергла возможность продажи острова, что привело к дипломатической размолвке. Недавние совместные военные учения НАТО на Гренландии усилили обеспокоенность Трампа, который заявил: «Сейчас мы что-то сделаем с Гренландией, нравится им это или нет. Если мы этого не сделаем, Гренландию возьмет Россия или Китай».

    Многие европейские лидеры, включая премьер-министра Британии Кейра Стармера и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пытались смягчить позицию США и объяснить значение военных маневров, однако Трамп продолжает настаивать на полном контроле над островом. Белый дом также заявил, что с Гренландией под контролем США НАТО станет более мощным и эффективным альянсом. Несмотря на предложения о расширении американского военного присутствия и гарантиях отказа от китайских инвестиций, Трамп остается непреклонен: «Для настоящей выгоды нужна собственность. Нужен титул».

    Напомним, глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он также говорил о планах по мерам против якобы «российской угрозы» для Гренландии, а также выступал с критикой Дании за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    20 января 2026, 10:48
    Британские СМИ: Ущерб от пошлин Трампа за Гренландию превысит 21 млрд фунтов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия может столкнуться с рецессией, если президент США Дональд Трамп быстро введет дополнительные пошлины на ее товары, пишет The Telegraph со ссылкой на консалтинговую фирму Capital Economics.

    Британия может столкнуться с рецессией, если президент США Дональд Трамп оперативно введет дополнительные пошлины на британские товары, сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Telegraph и консалтинговую фирму Capital Economics.

    Эксперты оценивают ущерб для экономики страны в 0,75% ВВП, что эквивалентно 21,6 млрд фунтов стерлингов.

    «При текущих темпах роста британской экономики в 0,2-0,3% в квартал, если этот удар произойдет сразу, это может спровоцировать рецессию», – подчеркнул главный экономист Capital Economics Пол Дейлс. На фоне подобных угроз мировые рынки отреагировали падением: индекс DAX снизился на 1,5%, CAC 40 – на 1,8%, а бумаги таких автопроизводителей, как BMW, подешевели на 7%. Британский FTSE 100 потерял 0,4%, но его частично поддержал рост акций компаний оборонного и горнодобывающего секторов.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что страна не намерена отвечать на инициативу США зеркальными мерами, назвав Вашингтон «близким союзником». Между тем, 17 января Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины на товары из ряда европейских стран, включая Британию, из-за их критики заявлений о возможности аннексии Гренландии.

    Еврокомиссия увидела в действиях Трампа угрозу трансатлантическим отношениям, а европейские государства выступили против такой политики, расценив ее как шантаж, не способствующий ни безопасности НАТО, ни ситуации вокруг Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент объявил о намерении остановить торговую сделку с США после введения новых тарифов администрацией Трампа.

    Стармер заявил, что действия США из-за ситуации вокруг Гренландии являются «совершенно неправильными».

    Дональд Трамп ранее ввел пошлины против стран Евросоюза, сославшись на диспут вокруг Гренландии.

    20 января 2026, 12:15
    Bloomberg: Канада объявила об увеличении присутствия в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, власти Канады намерены уже в следующем месяце открыть консульство на этом острове, пишет Bloomberg.

    Канада планирует увеличить свое присутствие в Арктике, передает Bloomberg. Такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Анита Ананд на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Причиной стали опасения, вызванные действиями президента США Дональда Трампа, который пригрозил аннексировать Гренландию и тем самым спровоцировал напряженность в регионе.

    Ананд отметила, что уже в следующем месяце Канада откроет консульство в полуавтономной датской территории. Она подчеркнула, что этот шаг готовился заранее, еще до текущих событий, однако нынешняя ситуация только усилила необходимость укреплять позиции страны в Арктике. По ее словам, «у нас нет выбора, кроме как обеспечить укрепление нашего арктического присутствия», добавив, что вопросы безопасности Арктики находятся в центре внимания.

    Между тем, Трамп в минувшие выходные пригрозил ввести пошлины против восьми европейских союзников по НАТО, которые выступили против его намерения аннексировать Гренландию. Президент США заявил, что рассматривает вариант приобретения острова на постоянной основе. По его словам, если этого не сделают США, то этим займутся Россия или Китай, чего он не допустит, пока занимает пост президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат.

    Дональд Трамп заявил, что Дания не сможет защитить Гренландию «двумя упряжками».

    Трамп также объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    20 января 2026, 15:42
    Лавров заявил о колониальных корнях спора вокруг Гренландии

    Лавров: Ситуация вокруг Гренландии связана с последствиями колониальной эпохи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    Лавров напомнил, что с XII века Гренландия была колонией Норвегии, а с XVII до середины XX века – колонией Дании, передает ТАСС. По его словам, только к середине прошлого века остров получил статус ассоциированной территории в составе Дании, а также был ассоциирован с Европейским союзом.

    «В принципе Гренландия – это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание», – указал Лавров. Он также отметил, что тот факт, что жителям сейчас комфортно, не отменяет остроты вопроса бывших колониальных территорий.

    Ранее Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США.

    Президент США Дональд Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

