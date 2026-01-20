Стубб предложил Трампу для решения вопроса Гренландии сходить вместе в сауну

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стубб в интервью газете The Washington Post заявил, что считает совместный поход в сауну с бывшим американским президентом Дональдом Трампом эффективным способом решения вопроса о Гренландии, передает ТАСС.

«Знаете, иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. Знаете, если бы можно было убедить президента Трампа сходить в сауну, думаю, мы бы чего-то добились. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Ну, знаете, почему бы и нет?» – заявил Стубб.

Кроме того, финский лидер выразил надежду на то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где, по его словам, соберутся все европейские лидеры, удастся разрешить сложную ситуацию вокруг Гренландии.

