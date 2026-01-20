  • Новость часаЛавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выход из СНГ больно ударит по Молдавии
    Лавров назвал начало 2026 года «рекордным по впечатлительности»
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»
    20 января 2026, 13:30 • Новости дня

    Лавров призвал Армению задуматься из-за слов Каллас о «молдавском сценарии»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал армянскому обществу обратить внимание на заявления главы евродипломатии Каи Каллас о возможном применении «молдавского сценария» на выборах.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году обратил внимание на заявления главы евродипломатии Каи Каллас о выборах в Армении, передает ТАСС.

    «Если глава евродипломатии Кая Каллас откровенно признается, что в ходе предстоящих выборов в Армении будет применен молдавский сценарий, то на месте армянского общества я бы серьезно над этим задумался», – отметил Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что сторонники партнерства с Россией среди армянских политиков не будут подвергаться преследованиям.

    Ранее Кая Каллас заявила, что Армения обратилась в Евросоюз за помощью, «какую мы предоставили Молдавии, чтобы противостоять внешнему вредоносному влиянию».

    Лавров назвал заявления ЕС о помощи Армении явкой с повинной.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о намерении разорвать дипломатические и экономические отношения с Москвой.

    19 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей

    Биатлонист Тихонов выразил недовольство размером своей олимпийской пенсии

    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер пенсионных выплат для победителей Олимпийских игр несоразмерен заслугам спортсменов такого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

    По словам Тихонова, сегодня олимпийские чемпионы получают пенсию, сопоставимую с обычными социальными выплатами, что, по его мнению, не отражает их вклада в развитие спорта и имидж страны на мировой арене. Он предложил установить для олим.пийских чемпионов фиксированную пенсию в размере 500 тысяч рублей, передает Ura.ru.

    «У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тысяч. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — сказал Тихонов.

    Александру Тихонову сейчас 79 лет. Он по праву считается одним из самых выдающихся биатлонистов в истории мирового спорта. В его активе четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в эстафетных гонках, а также множество побед на чемпионатах мира. Достижение спортсмена зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса: никому до сих пор не удалось повторить его результат – четыре олимпийских золота подряд.

    Ранее Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    Комментарии (69)
    19 января 2026, 22:55 • Новости дня
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    @ кадр из видео t.me/Marinaslovo/

    Tекст: Катерина Туманова

    После убийства молодого человека из Электростали, как считается, из-за замечания в салоне автобуса, у граждан появились тревога и опасения ездить в транспорте, где разные взгляды и оценки поведения могут приводить к летальному исходу, отметила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «В Электростали в автобусе мигрант или некоренной гражданин 19 лет повздорил с другим молодым человеком 18 лет. Они вышли из автобуса драться. Писали, что местный победил, однако мстительный приезжий зарезал его», – написала журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что, судя по видео из автобуса, парни, которые оказались одной из сторон конфликта, «не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание». «И не ведут себя так, чтобы можно было подумать – замечание им можно сделать без последствий для себя», – написала Ахмедова.

    На видео, которое разместила журналистка, видно как несколько молодых людей в коротких черных куртках с капюшонами и в берцах показывают неприличные жесты, после чего один из пассажиров автобуса подходит к ним и что-то говорит. После чего все направляются к выходу.

    «Как страшно ездить в автобусах с таким смешанным составом. Одни считают, что вполне нормально показывать языки и средние пальцы, другие, что нет, одни считают, что можно отвечать ножом на конфликт в автобусе, другие – что нельзя. А ты – между ними», – отметила Ахмедова.

    По словам члена СПЧ, информация о произошедшем ещё дополняется, Ахмедова обещала следить за ситуацией.

    Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали признал вину на допросе, сообщили в пресс-службе ГСУ  Следственного комитета России по Подмосковью. Трагедия произошла 18 января. В рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним подозреваемым вспыхнула ссора, которая продолжилась на остановке. Подозреваемый достал нож и нанес 18-летнему потерпевшему удары в шею и туловище, после чего тот скончался в больнице.

    Комментарии (30)
    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 19:40 • Новости дня
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше планируется изменить формулировки в свидетельствах о браке: вместо привычных «муж» и «жена» появятся нейтральные обозначения «первый супруг» и «второй супруг», сообщило министерство цифровизации страны.

    Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Министерство объяснило, что такой шаг необходим для исполнения решения Суда Европейского союза, который требует от Польши признавать однополые браки, заключенные в других странах (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией). «Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: «первый супруг» и «второй супруг», – говорится в сообщении.

    В ноябре суд ЕС обязал Польшу признавать заключенные за границей однополые браки граждан.

    Комментарии (41)
    20 января 2026, 09:32 • Новости дня
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    Посол Барбин сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    @ denmark.mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Власти Дании угрожают отобрать землю, на которой находятся здания российского посольства в Копенгагене, сообщил посол России в этой стране Владимир Барбин, передает ТАСС.

    По его словам, подобные угрозы исходят со стороны мэрии Копенгагена на фоне заметного ужесточения отношения к российской дипмиссии.

    Дипломат подчеркнул, что после «репрессивных решений датского правительства» численность российской дипмиссии была сокращена в несколько раз. Также была прекращена работа торгового представительства, а деятельность Российского центра науки и культуры значительно ограничена.

    Барбин заявил, что посольство России вынуждено работать в условиях фактической блокады. Он отметил, что серьезные трудности возникают при решении практических вопросов: сотрудники сталкиваются с проблемами при получении и продлении аккредитации, ограничен доступ к банковским услугам, усложнено проведение ремонта и технического обслуживания зданий и транспорта.

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (26)
    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    12 комментариев

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    Комментарии (3)
    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    Комментарии (22)
    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    Комментарии (6)
    19 января 2026, 19:33 • Новости дня
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская MOL подписала юридически обязывающее соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% акций сербской корпорации NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

    В сообщении венгерского холдинга отмечается, что после завершения сделки MOL получит значительные права контроля и обязанности акционера в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, передает ТАСС. Это позволит MOL укрепить позиции на рынке энергетики Центральной и Юго-Восточной Европы, говорится в заявлении.

    Сделку планируется закрыть до 31 марта, однако для завершения потребуется одобрение со стороны OFAC США и сербских властей. Помимо соглашения с «Газпром нефтью», MOL ведет переговоры с эмиратской компанией ADNOC о возможности присоединения к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

    Ранее стало известно, что Газпром и венгерская компания MOL согласовали основные условия продажи акций сербской нефтегазовой компании NIS.

    В ноябре венгерская компания MOL начала рассматривать вариант увеличения участия в сербской NIS и выразила готовность содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский посол в Дании Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за её конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    «Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», – сказал дипломат ТАСС.

    В частности, в 2025 году власти Дании разрешили строительство завода украинской компании FirePoint, специализирующейся на производстве твердого ракетного топлива.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и саботаж дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных. Дания сочла Россию приоритетной угрозой для Гренландии вместо США. Барбин ранее заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.


    Комментарии (6)
    19 января 2026, 16:47 • Новости дня
    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках

    Президент Лиги защиты пациентов Саверский: Вы имеете право на компенсацию при задержке оказания медпомощи

    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках
    @ Алексей Филиппов/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов

    В случае задержки оказания бесплатной медпомощи муниципальной поликлиникой пациент имеет право получить компенсацию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Эксперт прокомментировал изменения в правилах оказания медпомощи, утвержденные правительством.

    На днях вступило в силу постановление правительства от 29 декабря 2025 года за номером 2188 – «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно документу, с момента обращения пациента в медицинскую организацию срок ожидания приема участкового врача-терапевта, врача общей практики (он же семейный врач), а также участкового врача-педиатра не может превышать 24 часов.

    Напомним, что участковый врач-терапевт, врач общей практики и участковый педиатр обязаны принять пациента в течении 24 часов.  Первичную неотложную помощь – например, при обострении радикулита – врачи должны оказать в течении двух часов с момента обращения пациента в медорганизацию. Но добиваться соблюдения нового регламента пациентам, возможно, придется в суде.

    Скорая помощь, как и прежде, должна приехать за 20 минут. Неотложная – если состояние пациента острое, но опасности жизни нет – в течении двух часов.  Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (ЛОР, офтальмолог, хирург и т. д.) не должны превышать 14 рабочих дней. Исключение одно: если у пациента подозревают онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание, срок консультаций сокращается до трех рабочих дней.

    Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов, считает постановление правительства важным, но недостаточным. «Нужно прописать не только сроки приема врачами, но и сроки проведения медицинских обследований. Что толку от врача, если УЗИ ждать 3-4 недели, а без него доктор не может поставить диагноз, а значит и лечить?», – рассуждает эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Второй момент: необходим подзаконный акт, который бы предусматривал наказание для медицинских учреждений, если они не соблюдают оговоренные в Постановлении правительства сроки приема. «Срок прибытия «скорой» и до постановления составлял 20 минут, а она могла опоздать или не приехать: пациентов много, а бригад не хватает. Или пробки», – пояснил эксперт.

    Тем не менее, как считает Саверский, принятый документ поможет защитить права пациентов. «Допустим, вы пробуете попасть к участковому, а вам говорят – приходите через трое суток. Тут же пишите заявление главврачу на сайте поликлиники, либо пишите на сайт Минздрава региона – что вас не могут принять – и идете в частную поликлинику», – советует эксперт.

    Получив платную медпомощь, вы можете написать заявление в прокуратуру, которая, согласно статье 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ, должна защищать в суде ваши интересы. Вы имеете право получить от муниципальной поликлиники компенсацию – за оказание платной услуги и, если суд так решит, моральную компенсацию.

    «Но в целом, конечно, вопрос своевременной и бесплатной медпомощи должен решать не пациент, а государство – увеличивая количество медиков, работающих в системе ОМС», – считает Александр Саверский.

    В начале прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицит врачей в России составляет около 23,2 тыс. человек, а нехватка фельдшеров и медсестер - 63,6 тысячи. Однако в декабре прошлого года вступил в силу закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. Закон предполагает, что первым основным местом работы выпускников медколледжей и вузов должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. Это значит, что вероятность попасть на прием к участковому врачу вовремя резко увеличивается.

    Комментарии (10)
    20 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны

    Politico: Германия пригрозила обойтись без Франции в обороне Европы

    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри Евросоюза обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР, пишет Politico.

    Берлин проявляет растущее раздражение по поводу позиций Парижа по ряду ключевых европейских проектов, сообщает Politico.

    Лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц недавно заявил: если президент США «не сможет поладить с Европой, он может хотя бы сделать Германию своим партнером». Эти слова прозвучали на фоне разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны и экономического сотрудничества в ЕС.

    По данным европейских дипломатов, повышение политической активности Берлина вызывает недовольство во Франции. Немецкое руководство считает, что Париж часто говорит о необходимости европейской самостоятельности, но не всегда подкрепляет слова делами – например, блокируя торговое соглашение ЕС с Южной Америкой. Кроме того, Германия раздражена тем, что Франция претендует на ведущую роль в поддержке Украины, предоставляя при этом существенно меньшую помощь, чем Берлин.

    Эти разногласия особенно обострились во время обсуждения того, как использовать кредит ЕС на 90 млрд евро для поддержки европейской оборонной промышленности. Франция предложила направить средства на закупку европейских вооружений, что принесло бы выгоду ее собственным предприятиям, в то время как Германия настаивала на преференциях для компаний, которые больше всего вложились в поддержку Киева – прежде всего немецких.

    Среди других спорных тем – затянувшийся проект совместного истребителя FCAS стоимостью 100 млрд евро. Париж и Берлин не смогли договориться о дальнейших шагах, и, по мнению депутата бундестага Петера Байера, немецкая сторона рассматривает вариант создания самолета без участия французской компании Dassault Aviation. Все переговоры о сотрудничестве теперь осложнены предстоящими выборами во Франции, где лидирует праворадикальное Национальное объединение, что добавляет неопределенности в отношения двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия договорились о поставках артиллерии на сумму 70 млн долларов.

    Издание Financial Times сообщило о возможном срыве совместного проекта истребителя Франции и Германии.

    Франция заявила о своей способности создать истребитель нового поколения без участия Германии.

    Комментарии (2)
    20 января 2026, 06:23 • Новости дня
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТА/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon зафиксировали в небе над Чёрным морем на подлете к российскому побережью около Сочи, следует из полётных данных воздушного судна.

    Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от Сочи, передаёт РИА «Новости».

    Согласно маршруту, воздушное судно вылетело с острова Сицилия, подошло к Чёрному морю со стороны Варны, вошло в воздушное пространство Румынии и затем проследовало в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

    После этого Poseidon сделал круг, сменил курс в сторону грузинского Батуми, развернулся и вернулся на Сицилию.

    Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского Boeing 737-800ERX и предназначен для ведения разведки, отслеживания перемещений судов, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Перенджиев рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ. В ноябре американский самолет-разведчик RC-135U заметили около Сочи.

    Комментарии (4)
    20 января 2026, 10:31 • Новости дня
    Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»

    Глава РФПИ Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»

    Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных».

    Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных», передает ТАСС.

    Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), добавив к сообщению скриншот с изображением лидеров этих государств и Владимира Зеленского.

    Так называемая коалиция желающих состоит из более 30 стран, в основном европейских, которые заявили о готовности принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Наиболее активную роль в этой группе играют Франция и Британия, которые выступают основными инициаторами объединения.

    Ранее европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Дипломат Константин Долгов предположил, что Дональд Трамп может признать «коалицию желающих» препятствием для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (5)
    20 января 2026, 05:45 • Новости дня
    Установлены новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году

    Рособрнадзор установил новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году

    Установлены новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Минимальные баллы для получения аттестата в 2026 году изменились, теперь по русскому языку потребуется не менее 24 баллов, говорится в документе Рособрнадзора.

    Для получения аттестата выпускникам 2026 года потребуется набрать не менее 24 баллов по русскому языку и не менее трех баллов по математике базового уровня, передает РИА «Новости».

    По остальным предметам введены следующие пороговые значения: по физике, химии и биологии – 36 баллов, по математике профильного уровня – 27 баллов, по информатике – 40 баллов. Минимальный балл по истории составит 32, по географии – 37, по обществознанию – 42, по литературе – 32, а по иностранным языкам – 22 балла.

    Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии.

    Экзамен по русскому языку пройдет 4 июня, по математике базового и профильного уровня – 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике назначены на 11 июня, по биологии, географии и письменной части иностранных языков – на 15 июня.

    Сдача устной части иностранных языков и информатики пройдет 18 и 19 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы, на 2026-2027 учебный год. Поступление в российские вузы будет проводиться по результатам трех ЕГЭ, заявил министр образования и науки Валерий Фальков. В Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для приема в вуз.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США

    Politico: ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США

    ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны обсуждают возможность формирования нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов, пишет Politico.

    По информации Politico, предполагается, что основой такого союза может стать так называемая «коалиция желающих» среди европейских государств, передает RT.

    В публикации отмечается, что новое соглашение не будет полностью исключать сотрудничество с Америкой, однако оно не станет воспринимать его как нечто гарантированное. Европейские чиновники считают, что отношения с Соединенными Штатами изменились, и теперь опираться на них в вопросах безопасности становится сложнее.

    Ранее Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США.

    ЕК заявила о вероятной разморозке пошлин против США 7 февраля.

    Комментарии (7)
    Главное
    Подписание Трампом в Давосе плана восстановления Украины отменено
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    Стубб предложил Трампу для решения вопроса Гренландии сходить вместе в сауну
    Лавров раскрыл детали разговора с Рубио с цитатами из «Крестного отца»
    Экспорт китайских автомобилей в Россию в 2025 году сократился на 42%
    Долиной предсказали траты в 160 млн рублей на ликвидацию пруда
    Галкин предстал в новом образе