Ученые сообщили о возвращении магнитной бури к высокому уровню G4

Ученые ИКИ РАН сообщили о новом скачке магнитной бури до G4

Tекст: Мария Иванова

Сильная магнитная буря вновь зафиксирована на Земле, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитные индексы вновь поднялись до значений, близких к уровню G4, а на данный момент достигли отметки G3.7. По оценкам специалистов, этот всплеск, вероятно, станет последним в череде возмущений, связанных с текущей магнитной бурей.

После завершения очередного пика буря должна ослабнуть и стабилизироваться на уровне G1–G3 до конца суток. Эксперты отмечают, что шансы на достижение максимального значения G5 сейчас минимальны – вероятность оценивается менее чем в 5%.

По данным лаборатории, основная часть плазменного облака, которое накануне достигло Земли, уже прошла мимо планеты и продолжает движение к внешним границам Солнечной системы. В ближайшие три-четыре дня этот фронт достигнет Юпитера, который также оказался на пути распространения облака.

Уже в среду выброс и связанный с ним рекордный радиационный шторм накроют комету 3I/ATLAS, находящуюся сейчас примерно на полпути между Землей и Юпитером.

Отметим, что утром во вторник ученые предупреждали о возможности нового всплеска геомагнитного шторма.

Между тем «Роскосмос» сообщил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма.

Вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле.