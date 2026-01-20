Роскосмос сообщил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма

По его словам, вспышка на Солнце высочайшего класса, зафиксированная вечером 18 января, способна вызывать помехи в работе спутников, передает ТАСС.
Рева пояснил, что влияние такой вспышки на электронику можно сравнить с тем, что «компьютер поднесли близко к реактору атомной станции, то есть там также повышенный уровень радиации». В результате прямого попадания электронов, гамма-частиц и протонов возможны сбои в работе элементов вычислительной техники внутри спутников.
Рева подчеркнул, что для защиты аппаратов используются специальные внешние оболочки и более устойчивые к радиации материалы, что снижает риск серьезных последствий. Он отметил, что спутники, как правило, выдерживают подобные вспышки, хотя не исключил возникновение некоторых помех. Тем не менее, эксперт выразил уверенность, что «скорее всего, все будет в порядке» благодаря принятым мерам защиты.
По словам ученого, при разработке спутников учитывают статистику предыдущих солнечных вспышек и их мощность, чтобы аппаратура могла успешно функционировать даже в условиях экстремального воздействия радиации. Он сравнил подготовку к солнечным вспышкам с готовностью к зимнему снегу – такие явления предсказуемы и к ним необходимо быть готовым.
Как ранее сообщили в Институте прикладной геофизики, это первая вспышка такого класса на Солнце в 2026 году. В лаборатории солнечной астрономии пояснили, что из-за массового потока ускоренных протонов радиационная нагрузка на космические аппараты 18 января увеличилась в 200 раз.
Солнечные вспышки делятся на классы по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждый класс отражает рост мощности в 10 раз по сравнению с предыдущим. Сильные вспышки обычно сопровождаются выбросом плазмы, что при достижении Земли может вызывать магнитные бури.
