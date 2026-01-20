Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции напомнил о последствиях «самонадеянности германского руководства» в истории, комментируя недавние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает ТАСС.

Лавров заявил: «Чего стоят рассуждения канцлера Мерца о том, что германская армия должна вновь стать самой сильной в Европе. И также он же, господин Мерц, недавно сказал, что нельзя позволить России получить свое по Украине, поскольку это будет равнозначно умиротворению Гитлера... Мало кто на него обратил внимание, но стоило бы».

Министр отметил, что в заявлениях европейских лидеров, включая Мерца, по-прежнему сохраняется идея стратегического поражения России. По словам Лаврова, подобные высказывания свидетельствуют о планах Запада по противостоянию с Россией, несмотря на уменьшение громкости подобных деклараций.

Лавров также подчеркнул, что большинство западных стран продолжают использовать киевский режим как инструмент давления на Россию. Глава МИД напомнил, что исторический опыт свидетельствует о тяжелых последствиях для самой Германии, когда ее руководство проявляло чрезмерную самоуверенность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил невозможность развертывания международных сил на Украине без согласия России.

Также Мерц заявил, что для достижения мира на Украине потребуется согласие Киева и поддерживающих его стран ЕС на определенные компромиссы. Германия рассматривала возможность размещения своих войск на территории НАТО, прилегающей к Украине, в случае перемирия.