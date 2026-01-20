  • Новость часаВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    20 января 2026, 11:45 • Новости дня

    Лавров охарактеризовал отношения России с Китаем и Индией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул уникальный уровень сотрудничества России с Китаем, и особо выделил стратегическое партнерство с Индией.

    Российско-китайские отношения являются беспрецедентными как по своему уровню, так и по глубине, сказал Лавров, передает ТАСС.

    По словам министра, Москва и Пекин демонстрируют схожие взгляды по ключевым вопросам международной повестки.

    Отдельно Лавров подчеркнул особо привилегированный стратегический характер отношений России с Индией. Он отметил, что партнерство с Нью-Дели имеет особое значение и напомнил о визите президента России Владимира Путина в Индию в декабре прошлого года.

    Лавров добавил, что такое взаимодействие способствует укреплению позиций России на азиатском направлении.

    Министр выразил уверенность, что дальнейшее развитие сотрудничества с Китаем и Индией будет определять политику России в регионе Евразии и на мировой арене.

    Ранее сообщалось, что экспорт российского сжиженного природного газа в Китай достиг максимума за десятилетие, увеличившись в 51 раз по сравнению с 2015 годом.

    Президент России Владимир Путин в декабре сообщал, что оборонное сотрудничество Москвы Нью-Дели выходит за рамки обычных поставок, российская сторона делится технологиями.

    19 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Стало известно о планах Дмитриева встретиться с Кушнером и Уиткоффом

    Axios: Дмитриев планирует встретиться с Уиткоффом и Кушнером во вторник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во вторник проведет встречу в Давосе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, заявил журналист Барак Равид, ссылаясь на свой источник.

    «Дмитриев завтра в Давосе встретится с... Уиткоффом и Кушнером», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее Reuters сообщило, что Дмитриев примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и планирует провести встречи с американской делегацией.

    Напомним, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум.

    19 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском

    Беспрозванных процитировал на литовском Невского после угроз блокады Калининграда

    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных использовал фразу на литовском языке из «Александра Невского» в ответ на заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о разработке НАТО сценария блокады региона.

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал в Telegram-канале заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона. Он отреагировал на слова литовского дипломата цитатой из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», при этом специально перевел фразу на литовский язык.

    Юргелявичус ранее заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ», что у НАТО якобы существует сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. По словам губернатора, подобные заявления выглядят необдуманно и требуют жесткого ответа.

    Калининградская область является эксклавом России, отделенным от основной территории границами стран Евросоюза. На сегодняшний день санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион, а перевозки по железным дорогам возможны только по установленным квотам.

    В ответ на эти ограничения российские власти увеличили объем грузоперевозок по морю между Усть-Лугой и Калининградом, что позволило избежать дефицита товаров в регионе. Дополнительно были введены новые паромы, чтобы обеспечить стабильное снабжение области всем необходимым.

    Во время «Итогов года» президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области. Путин также отметил, что надеется на отсутствие угроз для региона. Президент заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    «Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил Путин.

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    19 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей

    Биатлонист Тихонов выразил недовольство размером своей олимпийской пенсии

    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер пенсионных выплат для победителей Олимпийских игр несоразмерен заслугам спортсменов такого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

    По словам Тихонова, сегодня олимпийские чемпионы получают пенсию, сопоставимую с обычными социальными выплатами, что, по его мнению, не отражает их вклада в развитие спорта и имидж страны на мировой арене. Он предложил установить для олим.пийских чемпионов фиксированную пенсию в размере 500 тысяч рублей, передает Ura.ru.

    «У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тысяч. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — сказал Тихонов.

    Александру Тихонову сейчас 79 лет. Он по праву считается одним из самых выдающихся биатлонистов в истории мирового спорта. В его активе четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в эстафетных гонках, а также множество побед на чемпионатах мира. Достижение спортсмена зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса: никому до сих пор не удалось повторить его результат – четыре олимпийских золота подряд.

    Ранее Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    19 января 2026, 22:55 • Новости дня
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    @ кадр из видео t.me/Marinaslovo/

    Tекст: Катерина Туманова

    После убийства молодого человека из Электростали, как считается, из-за замечания в салоне автобуса, у граждан появились тревога и опасения ездить в транспорте, где разные взгляды и оценки поведения могут приводить к летальному исходу, отметила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «В Электростали в автобусе мигрант или некоренной гражданин 19 лет повздорил с другим молодым человеком 18 лет. Они вышли из автобуса драться. Писали, что местный победил, однако мстительный приезжий зарезал его», – написала журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что, судя по видео из автобуса, парни, которые оказались одной из сторон конфликта, «не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание». «И не ведут себя так, чтобы можно было подумать – замечание им можно сделать без последствий для себя», – написала Ахмедова.

    На видео, которое разместила журналистка, видно как несколько молодых людей в коротких черных куртках с капюшонами и в берцах показывают неприличные жесты, после чего один из пассажиров автобуса подходит к ним и что-то говорит. После чего все направляются к выходу.

    «Как страшно ездить в автобусах с таким смешанным составом. Одни считают, что вполне нормально показывать языки и средние пальцы, другие, что нет, одни считают, что можно отвечать ножом на конфликт в автобусе, другие – что нельзя. А ты – между ними», – отметила Ахмедова.

    По словам члена СПЧ, информация о произошедшем ещё дополняется, Ахмедова обещала следить за ситуацией.

    Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали признал вину на допросе, сообщили в пресс-службе ГСУ  Следственного комитета России по Подмосковью. Трагедия произошла 18 января. В рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним подозреваемым вспыхнула ссора, которая продолжилась на остановке. Подозреваемый достал нож и нанес 18-летнему потерпевшему удары в шею и туловище, после чего тот скончался в больнице.

    19 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

    Политолог Ткаченко: Германия «выбросила белый флаг» перед угрозами США по Гренландии

    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал репутационный ущерб для властей и вооруженных сил Германии. Политики ФРГ наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Иван Кузьмин и Станислав Ткаченко.

    «Миссия немецких военнослужащих в Гренландии не продлилась и двух суток. За это время немецкие военные в лучшем случае могли прибыть в пункт назначения и приступить к размещению», – считает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».

    Как напомнил собеседник, изначально в Минобороны ФРГ говорили, что 15 солдат и офицеров направлены для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова. «Такие задачи за два дня не решаются», – подчеркнул он.

    Внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии политолог объясняет тем, что в Берлине осознали: они приняли решение слишком опрометчиво. «Никакая символическая миссия из нескольких военных бундесвера не смогла бы убавить аппетиты Дональда Трампа», – уточнил Кузьмин.

    «Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», – допустил эксперт, упомянув, что в западной прессе активно распространяются сообщения о намерении Брюсселя ввести крупные пошлины против Вашингтона.

    Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил, акцентировал аналитик. «Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», – детализировал он.

    «За непродолжительный срок стало ясно, что решение направить символический контингент на остров ошибочно, и власти ФРГ решили незаметно его «откатить», однако оказалось уже поздно: в спешном темпе покидающие Гренландию на коммерческих авиалиниях солдаты бундесвера стали объектом насмешек мировых СМИ», – подчеркнул Кузьмин.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Под давлением Вашингтона первой, похоже, сдалась Германия: она выбросила белый флаг и убежала с поля боя», – иронично отметил собеседник.

    По его оценкам, внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии выглядит «ужасно для немцев». «Речь идет о потере репутации Берлина и в Европе, и в мире в целом», – подчеркнул политолог. Впрочем, оговорился Ткаченко, на деле ситуация неоднозначная.

    «С одной стороны, решение Берлина может быть свидетельством того, что угрозы Трампа возымели эффект. В ФРГ поняли, что США все равно получат остров, и решили не тратить ресурсы и тем более не нести наказание в виде дополнительных американских пошлин», – уточнил эксперт.

    «С другой стороны, восемь стран НАТО, среди которых и Германия, выпустили совместное заявление. Они выразили готовность вступить с Белым домом в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности», – напомнил он, добавив, что Германия – крупнейшая страна в Европе, и от ее поведения зависит многое.

    В воскресенье разведывательная группа бундесвера покинула Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Как заявил подполковник Петер Милевчик, вооруженные силы Германии считают свою миссию выполненной.

    «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки. Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

    Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Как сообщал таблоид Bild, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове.

    Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как говорится в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды. Ведомство уверяет, что возвращение военнослужащих было плановым. Однако Bild задается вопросом, насколько пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, повлияли на решение Берлина.

    Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Напомним, Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландах и Финляндии.

    Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года тарифы в отношении этих государств составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    19 января 2026, 19:40 • Новости дня
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше планируется изменить формулировки в свидетельствах о браке: вместо привычных «муж» и «жена» появятся нейтральные обозначения «первый супруг» и «второй супруг», сообщило министерство цифровизации страны.

    Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Министерство объяснило, что такой шаг необходим для исполнения решения Суда Европейского союза, который требует от Польши признавать однополые браки, заключенные в других странах (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией). «Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: «первый супруг» и «второй супруг», – говорится в сообщении.

    В ноябре суд ЕС обязал Польшу признавать заключенные за границей однополые браки граждан.

    19 января 2026, 17:36 • Новости дня
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Концерн «Калашников» представил компактную версию автомата АК-12К, созданную для штурмовиков, с учетом пожеланий военных из зоны СВО.

    АК-12К был спроектирован и запущен в производство концерном «Калашников» всего за полгода, передает ТАСС. Генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил, что автомат был создан на основе обратной связи и пожеланий военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

    По его словам, недавно заказчик одобрил производство и поставки новой компактной версии автомата для штурмовых подразделений. Лушников подчеркнул, что штурмовикам, работающим в условиях плотной городской застройки, требуется компактное и эффективное вооружение.

    Он отметил: «Совсем недавно мы представили заказчику и получили от него положительное решение о начале производства и поставок компактной версии автомата АК-12, так называемого автомата АК-12К. Это штурмовой автомат. Штурмовикам для работы в условиях плотной городской застройки необходимо эффективное компактное изделие. И мы в кратчайшие сроки – за полгода – сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представит барражирующие боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на выставке UMEX 2026 в ОАЭ.

    Концерн «Калашников» в 2025 году выполнил поставки 9-миллиметровых пистолетов Лебедева компактного типа для российских силовых ведомств.

    Компания завершила отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина и планирует существенно нарастить их производство в 2026 году.

    19 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе

    Американист Дробницкий: Приглашением Путина в «Совет мира» Трамп бьет по евроатлантическому лобби

    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приглашение Владимира Путина в «Совет мира» по Газе – это часть политико-делового проекта Дональда Трампа, направленного на сохранение личного влияния после президентства и создание эффективной альтернативы существующим международным форматам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Кремле сообщили, что изучают это предложение США.

    «Совет мира» – это политико-деловой проект Трампа. Глава Белого дома стремится сохранить значительное мировое влияние и доступ к первым лицам после своего президентства, для чего и приглашает в совет Владимира Путина и других лидеров», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Кроме того, в Газе планируется апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках. Другими словами, Трамп хочет создать эффективный аналог ООН. Именно поэтому в совет вошли лидеры стран, обладающих огромными экономическими, логистическими и военными ресурсами», – продолжил он.

    По словам эксперта, совет также должен стать крупной инвестиционной площадкой. «Трамп подходит к урегулированию мировых кризисов с предпринимательских позиций. Разумеется, здесь присутствует и элемент личного пиара, который стал для него важным инструментом достижения целей», – заметил спикер.

    «Думаю, внутри США инициатива будет менее заметна – американского избирателя не слишком волнует внешняя политика. Впрочем, Трамп может набрать дополнительные баллы у лобби израильского «Ликуда», у которого хорошие отношения с Москвой», – спрогнозировал Дробницкий.

    «Кроме того, через этот совет Трамп надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами европейские лидеры, вероятно, шокированы составом приглашенных. Однако дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет – они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан», – резюмировал аналитик.

    Ранее США по дипломатическим каналам пригласили президента России Владимира Путина вступить в международный «Совет мира» по Газе, передает ТАСС. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    В понедельник также Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил участие России в строительстве многополярного мира и действиях Москвы в этой связи, сообщает Кремль.

    Целью совета по Газе под председательством Трампа объявлена реализация поддержанного ООН американского плана по демилитаризации и восстановлению Газы. Регион был опустошен двухлетней войной между Израилем и боевой группировкой ХАМАС, сообщает CNN.

    В совет, который Трамп назвал «величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных», войдут, среди прочего, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, премьер Канады Марк Карни и глава Госдепа Марко Рубио. Приглашения также получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Аргентины Хавьер Милей, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, приглашение получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Также в нем будут состоять представитель президента США по внешней политике Стив Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности Роберт Габриэль, зять Трампа Джаред Кушнер, миллиардер Марк Роуэн и глава Всемирного банка Аджай Банга.

    Члены получат постоянные места в совете, если заплатят 1 млрд долларов. Политики, которые не внесут платеж, будут занимать должности в течение трех лет. Все собранные средства пойдут на восстановление Газы. В Белом доме обещают, что в органе «не будет непомерных зарплат и раздутого персонала, от чего страдают многие международные организации».

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против занятия Турцией и Катаром ключевых ролей в организации. Он отметил, что создание этого органа «не было скоординировано с Израилем и противоречит его политике». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предложенный «Совет мира» нужен для сохранения гегемонии США.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    19 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи

    Юрист Соловьев: Все оставленные Долиной в квартире вещи могут быть выброшены на мусорку

    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    С оставшимся в квартире Ларисы Долиной имуществом могут быть нюансы. Ранее говорилось, что квартира была продана со всем содержимым, певица хотела только пианино забрать. Если Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки. Имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть выставлено на улицу у мусорного контейнера, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

    «Это законодательно установленная процедура, которая направлена на принудительное прекращение права проживания, нахождения определенного лица или лиц – в данном случае Долиной, ее дочки и внучки – в жилом помещении. Естественно, такая мера принимается, если в досудебном порядке спор не был решен», – говорит Соловьев.

    По его словам, процедура принудительного выселения проходит поэтапно, согласно сразу ряду нормативно-правовых актов. Если ответчик добровольно освободит помещение после вступления решения суда в законную силу в течение пяти дней, то исполнительное производство не возбуждается. Долина в установленный срок помещение не освободила, в связи с чем были задействованы механизмы принудительного выселения.

    «Если ответчик отказывается освободить жилье, то истец, в данном случае Полина Лурье или ее представитель, по иску в Мосгорсуд о выселении получает исполнительный лист и обращается в окружную Федеральную службу судебных приставов. Пристав сначала направляет предупреждение должнику в установленном порядке, потом назначает срок для добросовестного выселения – оно было назначено на сегодня», – объясняет юрист.

    Специалист подчеркивает, что если по истечении этого срока ключи не передаются и человек не выселяется, значит проводится принудительное выселение с участием понятых, сотрудников полиции и представителя органа опеки, если есть несовершеннолетние дети. Как только хотя бы один комплект ключей от имущества передан, судебное решение считается исполненным. Бывшие владельцы не обязаны отдавать все имеющиеся комплекты ключей, ведь для передачи квартиры достаточно лишь одного. Лурье имеет право поменять замки в своей квартире сразу после передачи ей комплекта ключей.

    «Здесь может быть масса нюансов с имуществом Долиной, которое могло остаться в квартире. В этом случае нужно смотреть договор, как была заключена сделка. Насколько я помню, продавали ее со всем имуществом, а певица только хотела пианино забрать и еще что-то. А если же Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки, еще до решения суда. Все, что в помещении есть сейчас, воспринимается как имущество, которое она посчитала возможным оставить», – делится Соловьев.

    То имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть утилизировано, либо «выставлено на улицу у мусорного контейнера», поясняет собеседник. Лурье, по его словам, в данном случае может распорядиться им так, как считает нужным.

    В Москве состоялась процедура выселения певицы Ларисы Долиной. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в сопровождении понятых и сотрудников полиции прибыли в Ксеньинский переулок в Москве, чтобы удостовериться в добровольном исполнении решения суда в срок. При этом сообщается, что сама Долина на данный момент находится  на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и прибудет в столицу только завтра. Несмотря на это, ключи от жилплощади новой хозяйке Полине Лурье должны передать 19 января.

    19 января 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в международный «Совет мира» по Газе, куда его пригласили по дипломатическим каналам из США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин получил официальное приглашение от США войти в состав так называемого Совета мира по Газе, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения».

    Песков уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить все нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира. Белый дом представил состав Совета мира и ключевых ответственных за восстановление Газы.

    Американские чиновники предложили расширить Совет мира и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в Совете мира по Газе и выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение.

    19 января 2026, 16:15 • Новости дня
    В мире скопилось нераспроданного алкоголя на 22 млрд долларов
    В мире скопилось нераспроданного алкоголя на 22 млрд долларов
    @ Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нераспроданные запасы алкогольной продукции на общую сумму порядка 22 млрд долларов скопились на складах ведущих мировых производителей, среди которых британская Diageo, итальянская Campari, американская Brown Forman, а также французские Pernod Ricard и Rémy Cointreau, пишет Financial Times (FT).

    Как отмечает FT, это рекордное количество нераспроданного алкоголя за последние более чем десять лет, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что стоимость продукции Remy Cointreau, оставшейся без покупателей, достигает 1,8 млрд евро (около 2,09 млрд долларов). Эта цифра почти вдвое превышает годовой доход компании и почти равна ее рыночной капитализации.

    Причиной такого накопления запасов стал резкий всплеск производства из-за повышенного спроса на алкоголь во время пандемии COVID-19. Однако последовавший рост инфляции и снижение доходов по всему миру привели к резкому падению спроса, что вынудило производителей консервировать мощности и снижать цены.

    Ситуация, по данным газеты, приводит к увеличению долговых обязательств компаний и риску ценовой войны на рынке. Эксперты отмечают, что спад особенно сильно ударил по сегментам шотландского виски, коньяка и текилы.

    В прошлом году России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции.

    19 января 2026, 16:23 • Новости дня
    Российская блогерша умерла в 23 года

    Блогерша Карина Штерн скончалась в 23 года после борьбы с раком

    Российская блогерша умерла в 23 года
    @ Karina Shtern

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская блогерша Карина Штерн скончалась в возрасте 23 лет после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака.

    О смерти дочери рассказал её отец в блоге девушки, где тысячи подписчиков следили за её жизнью и поддерживали до последнего дня. «Сегодня утром нашей девочки не стало. Ей было всего 23», – написал отец Карины, передает «Московский комсомолец».

    Три года назад у девушки диагностировали альвеолярную рабдомиосаркому – редкую и тяжёлую разновидность онкологии. Сама Карина с иронией называла себя «раковая woman», открыто делилась своим опытом и не скрывала трудностей лечения.

    Несмотря на многочисленные курсы химиотерапии, протонную терапию и долгие месяцы в клиниках, Карина продолжала вести блог, путешествовала, пробовала новые увлечения, в том числе парапланеризм, и рассказывала о модных образах. Она вдохновляла подписчиков своим отношением к жизни и стойкостью перед болезнью. После короткой ремиссии заболевание вновь обострилось.

    Отец подчеркнул, что Карина была сильной, мужественной и прожила яркую, насыщенную жизнь, сумев исполнить свои мечты. Прощание с блогершей состоится в Барнауле, о дате и месте церемонии семья сообщит дополнительно.

    В ноябре блогер Ирина Небога скончалась на 26-м году жизни после длительной борьбы с онкологией.

    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    19 января 2026, 20:51 • Новости дня
    Молдавия начала процесс выхода из СНГ

    Молдавия начала процесс денонсации трех ключевых соглашений для выхода из СНГ

    Молдавия начала процесс выхода из СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус Молдавии в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

    Молдавия приступила к процедуре денонсации трех ключевых соглашений, лежащих в основе ее членства в СНГ, передает ТАСС. Об этом сообщил в эфире «Радио Молдова» вице-премьер и глава МИД республики Михай Попшой.

    По его словам, речь идет об отказе от Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения.

    «После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения», – заявил Попшой.

    Ожидается, что после завершения процедуры Молдавия полностью выйдет из состава организации на юридическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Молдавию из-за участившихся случаев дискриминации на границе.

    Власти Приднестровья продлили чрезвычайное положение в экономике до 15 февраля, так как регион продолжает сталкиваться с перебоями в поставках газа через Европу при содействии России.

    Президент Молдавии Майя Санду отметила, что на гипотетическом референдуме проголосовала бы за объединение с Румынией, однако большинство граждан выступают против, а дискуссии об идее унионизма снова набирают популярность в Молдавии и Румынии.

