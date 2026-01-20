  • Новость часаВ Москве назвали оторванным от народа решение властей Молдавии о выходе из СНГ
    20 января 2026, 10:48 • Новости дня

    Британские СМИ: Ущерб от пошлин Трампа за Гренландию превысит 21 млрд фунтов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия может столкнуться с рецессией, если президент США Дональд Трамп быстро введет дополнительные пошлины на ее товары, пишет The Telegraph со ссылкой на консалтинговую фирму Capital Economics.

    Британия может столкнуться с рецессией, если президент США Дональд Трамп оперативно введет дополнительные пошлины на британские товары, сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Telegraph и консалтинговую фирму Capital Economics.

    Эксперты оценивают ущерб для экономики страны в 0,75% ВВП, что эквивалентно 21,6 млрд фунтов стерлингов.

    «При текущих темпах роста британской экономики в 0,2-0,3% в квартал, если этот удар произойдет сразу, это может спровоцировать рецессию», – подчеркнул главный экономист Capital Economics Пол Дейлс. На фоне подобных угроз мировые рынки отреагировали падением: индекс DAX снизился на 1,5%, CAC 40 – на 1,8%, а бумаги таких автопроизводителей, как BMW, подешевели на 7%. Британский FTSE 100 потерял 0,4%, но его частично поддержал рост акций компаний оборонного и горнодобывающего секторов.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что страна не намерена отвечать на инициативу США зеркальными мерами, назвав Вашингтон «близким союзником». Между тем, 17 января Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины на товары из ряда европейских стран, включая Британию, из-за их критики заявлений о возможности аннексии Гренландии.

    Еврокомиссия увидела в действиях Трампа угрозу трансатлантическим отношениям, а европейские государства выступили против такой политики, расценив ее как шантаж, не способствующий ни безопасности НАТО, ни ситуации вокруг Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент объявил о намерении остановить торговую сделку с США после введения новых тарифов администрацией Трампа.

    Стармер заявил, что действия США из-за ситуации вокруг Гренландии являются «совершенно неправильными».

    Дональд Трамп ранее ввел пошлины против стран Евросоюза, сославшись на диспут вокруг Гренландии.

    19 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

    Политолог Ткаченко: Германия «выбросила белый флаг» перед угрозами США по Гренландии

    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал репутационный ущерб для властей и вооруженных сил Германии. Политики ФРГ наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Иван Кузьмин и Станислав Ткаченко.

    «Миссия немецких военнослужащих в Гренландии не продлилась и двух суток. За это время немецкие военные в лучшем случае могли прибыть в пункт назначения и приступить к размещению», – считает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».

    Как напомнил собеседник, изначально в Минобороны ФРГ говорили, что 15 солдат и офицеров направлены для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова. «Такие задачи за два дня не решаются», – подчеркнул он.

    Внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии политолог объясняет тем, что в Берлине осознали: они приняли решение слишком опрометчиво. «Никакая символическая миссия из нескольких военных бундесвера не смогла бы убавить аппетиты Дональда Трампа», – уточнил Кузьмин.

    «Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», – допустил эксперт, упомянув, что в западной прессе активно распространяются сообщения о намерении Брюсселя ввести крупные пошлины против Вашингтона.

    Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил, акцентировал аналитик. «Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», – детализировал он.

    «За непродолжительный срок стало ясно, что решение направить символический контингент на остров ошибочно, и власти ФРГ решили незаметно его «откатить», однако оказалось уже поздно: в спешном темпе покидающие Гренландию на коммерческих авиалиниях солдаты бундесвера стали объектом насмешек мировых СМИ», – подчеркнул Кузьмин.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Под давлением Вашингтона первой, похоже, сдалась Германия: она выбросила белый флаг и убежала с поля боя», – иронично отметил собеседник.

    По его оценкам, внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии выглядит «ужасно для немцев». «Речь идет о потере репутации Берлина и в Европе, и в мире в целом», – подчеркнул политолог. Впрочем, оговорился Ткаченко, на деле ситуация неоднозначная.

    «С одной стороны, решение Берлина может быть свидетельством того, что угрозы Трампа возымели эффект. В ФРГ поняли, что США все равно получат остров, и решили не тратить ресурсы и тем более не нести наказание в виде дополнительных американских пошлин», – уточнил эксперт.

    «С другой стороны, восемь стран НАТО, среди которых и Германия, выпустили совместное заявление. Они выразили готовность вступить с Белым домом в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности», – напомнил он, добавив, что Германия – крупнейшая страна в Европе, и от ее поведения зависит многое.

    В воскресенье разведывательная группа бундесвера покинула Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Как заявил подполковник Петер Милевчик, вооруженные силы Германии считают свою миссию выполненной.

    «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки. Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

    Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Как сообщал таблоид Bild, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове.

    Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как говорится в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды. Ведомство уверяет, что возвращение военнослужащих было плановым. Однако Bild задается вопросом, насколько пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, повлияли на решение Берлина.

    Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Напомним, Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландах и Финляндии.

    Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года тарифы в отношении этих государств составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    20 января 2026, 09:03 • Новости дня
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Разговор между Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте состоялся по телефону, передает ТАСС.

    Трамп в Truth Social отметил, что диалог был очень хорошим и касался ситуации вокруг Гренландии. Он подчеркнул, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности.

    «Пути назад нет – и с этим все согласны!» – написал Трамп.

    Трамп также сообщил о готовности провести встречи по вопросам Гренландии в Давосе на полях Всемирного экономического форума. По его словам, обсуждение вопроса продолжится с участием различных сторон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают возможное присоединение Гренландии шагом, который навсегда впишет имя Дональда Трампа в мировую историю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    19 января 2026, 15:38 • Новости дня
    Опубликовано письмо Трампа премьеру Норвегии с обидой за отказ присуждать Нобелевскую премию мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отправил необычное письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере, в котором связал отказ вручить ему Нобелевскую премию мира с идеей передачи Гренландии Соединенным Штатам, пишет The Independent.

    В письме, опубликованном PBS News, Трамп отметил, что после того как ему не присудили Нобелевскую премию мира за прекращение восьми войн, он перестал чувствовать «обязанность думать только о мире», пишет The Independent. Теперь, по словам Трампа, он может руководствоваться интересами США.

    Трамп потребовал, чтобы НАТО помогло США с вопросом аннексии Гренландии, заявив, что безопасность мира возможна только при полном контроле США над островом. Он подчеркнул, что Дания не способна защитить Гренландию от России или Китая и поставил под сомнение права Дании на остров, отметив отсутствие письменных подтверждений этих прав.

    «Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему у них вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов, только то, что лодка высадилась там сотни лет назад, но у нас тоже были лодки», – говорится в письме.

    На прошлой неделе лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посетила 15 января Белый дом, где встретилась с Трампом и вручила ему подарок – нобелевскую медаль от Премии мира, которую получила в 2024 году.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что не раз объяснял Трампу независимость Нобелевского комитета от властей страны.

    Ряд ведущих норвежских политиков выступили с критикой по поводу передачи Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

    19 января 2026, 13:21 • Новости дня
    Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии

    Премьер Британии Стармер обратился к нации из-за Гренландии

    Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии
    @ Jordan Pettitt/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер в экстренном обращении к нации заявил, что судьбу Гренландии должны решать жители острова и Дания, подчеркнув важность дипломатии.

    Стармер выступил с экстренным обращением к нации, чтобы разъяснить позицию правительства Британии по вопросу суверенитета Гренландии, передает ТАСС.

    В своей речи премьер-министр отметил, что обсуждение будущего острова должно проходить исключительно между союзниками, а любые решения о статусе Гренландии принадлежат только ее народу и Дании.

    «Крайний Север потребует больших инвестиций и более сильной коллективной обороны. США будут играть центральную роль в этих усилиях, и Великобритания готова внести свой вклад», – заявил Стармер.

    Премьер-министр также коснулся угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран за отказ признать притязания Вашингтона на Гренландию. Стармер отметил, что Британия не поддерживает торговую войну и рассчитывает на дипломатическое разрешение разногласий.

    На пресс-конференции после обращения премьер-министр заявил, что не верит в возможность военной интервенции США на остров. Отвечая на вопрос журналиста, Стармер сказал: «Я не думаю. Я полагаю, что это может быть и должно быть урегулировано посредством спокойных обсуждений».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда стран Европы до достижения договоренностей о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Недавние угрозы Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности.

    СМИ пишут, что Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии и отдает предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    20 января 2026, 04:36 • Новости дня
    Ученый Армстронг разгадал формулу Coca-Cola

    Учёный Армстронг разгадал формулу Coca-Cola, в которой 99% – это сахар

    Ученый Армстронг разгадал формулу Coca-Cola
    @ Mainka/http://imagebroker.com//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Зак Армстронг, учёный и ведущий YouTube–канала LabCoatz, заявил, что ему удалось разгадать секретную формулу, которой уже 139 лет. Согласно его экспериментам, вкус, который многие так любят, на 99% состоит из сахара.

    Просто прочитав этикетку, можно узнать, что в литре напитка содержится около 110 г сахара, 96 мг кофеина, 0,64 г фосфорной кислоты и карамельный краситель. Но  настоящий секрет Coca–Cola заключается в составе «натуральных ароматизаторов», которые придают коле её неповторимый вкус.

    Чтобы выяснить, из чего состоит оставшийся 1%, мистеру Армстронгу потребовалось больше года научных исследований, дегустационных тестов, проб и ошибок. А полученная формула стоит сущие копейки, чтобы приготовить практически бесконечный запас колы, пишет Daily Mail.

    мистер Армстронг провел более года за научными экспериментами, дегустациями и анализами, чтобы узнать состав напитка. В процессе были использованы методы масс-спектрометрии, позволившие определить молекулярный состав вкусовых добавок, входящих в Coca–Cola.

    Экспериментатор отметил, что основой аромата служит сложная смесь эфирных масел, включая лимон, лайм, чайное дерево, корицу, мускатный орех, апельсин, кориандр и фенхель. Полученная смесь настаивается сутки, затем разбавляется пищевым спиртом. Одна порция такого концентрата позволяет приготовить до 5 тыс. литров напитка.

    Прорывом стало осознание того, что листья коки, по сути, есть разновидность чая, который от природы богат танинами, природные химвеществами с горьким или вяжущим вкусом, которые содержатся в вине, чае, кофе, шоколаде и орехах. Они вызывают ощущение сухости во рту, которое может ассоциироваться с очень сухим красным вином или горьким эспрессо.

    Для завершения танины смешиваются с водой, карамельными красителями, уксусом, глицерином, кофеином, сахаром, экстрактом ванили и фосфорной кислотой. В раствор добавляют 20 мл эфирных масел, нагревают и смешивают с газированной водой. По оценке Армстронга, итоговый вкус практически не отличается от оригинала.

    Хотя оборудование и ингредиенты обходятся недешево, стоимость одного литра напитка после разведения минимальна. Все компоненты доступны онлайн, однако создатель рецепта предупреждает о необходимости соблюдать меры безопасности при работе с концентратами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач объяснила опасность запивать еду соками и газировкой. Диетолог предупредила о последствиях резкого увеличения сахара в рационе. Терапевт Исковских указал на вредные водному балансу напитки.

    19 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков: Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии
    Песков: Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле считают, что если президент США Дональд Трамп добьется присоединения Гренландии, его имя навсегда останется не только в американской, но и в мировой истории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Президент США Дональд Трамп действительно войдет в мировую историю, если реализует идею присоединения Гренландии, заявил Песков, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Здесь, наверное, даже можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо... решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю».

    Кроме того, Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации вокруг Гренландии и тщательно анализирует происходящее.

    Песков отметил, что сейчас поступает много тревожной информации, поэтому вопрос находится под постоянным контролем Кремля. В то же время он отказался комментировать позиции России по Гренландии и Дании, ограничившись заявлением, что этот вопрос остается без комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, восемь стран НАТО выпустили совместное заявление в поддержку Гренландии после угрозы Дональда Трампа ввести пошлины.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США могут получить Гренландию при дальнейших изменениях на мировой арене.

    Дональд Трамп настроен добиться контроля над Гренландией, несмотря на возражения Евросоюза и Дании.

    20 января 2026, 10:01 • Новости дня
    В парламенте Дании пригрозили США войной

    Датский депутат Ярлов пообещал военный ответ при вторжении США в Гренландию

    Tекст: Вера Басилая

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой, сообщает CNN,

    Дания готова начать военные действия против США в случае попытки захвата Гренландии, об этом заявил глава оборонного комитета парламента Расмус Ярлов телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о готовности Дании к сопротивлению возможному контролю США над Гренландией Ярлов ответил прямой угрозой: «Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война».

    Ярлов признал, что США обладают военным преимуществом перед Данией, однако подчеркнул, что даже в такой ситуации попытка захвата Гренландии приведет для США к катастрофическим последствиям. По его словам, у Вашингтона уже есть неограниченный доступ к размещению военных на Гренландии.

    Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Трамп также выразил намерение принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии и раскритиковал Данию за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    19 января 2026, 14:32 • Новости дня
    Дмитриев сравнил министра финансов ФРГ с Рэмбо из-за Гренландии

    Глава РФПИ Дмитриев сравнил министра финансов ФРГ с Рэмбо из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания о Гренландии министра финансов Германии Ларса Клингбайля вызвали ироничную реакцию главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который сравнил политика с Рэмбо.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично сравнил министра финансов Германии Ларса Клингбайля с героем американских боевиков Рэмбо, сообщает ТАСС. Причиной такого сравнения стали заявления Клингбайля о Гренландии и конфликтах с президентом США Дональдом Трампом.

    Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил: «Заявление президента Трампа о Гренландии: «Это будет сделано!» против сильной, храброй и, вероятно, недолговечной европейской риторики. Даже министр финансов Германии Клингбайль полностью перевоплотился в Рэмбо».

    Он процитировал слова Клингбайля о том, что Европа «сталкивается с новыми провокациями» и «антагонизмом» со стороны Трампа, а также подчеркнул, что теперь европейцы должны «ясно дать понять, что предел достигнут».

    Дмитриев также обратил внимание на призыв министра к Евросоюзу рассмотреть возможность применения «законодательно закрепленных инструментов» для реагирования на экономический шантаж. Все свои комментарии Дмитриев сопроводил изображением Джона Рэмбо, роль которого в одноименной франшизе исполнил Сильвестр Сталлоне.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США могут получить Гренландию при дальнейших изменениях на мировой арене.

    Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль осудил заявления США о Гренландии и подтвердил поддержку Дании и европейских стран.

    Восемь стран НАТО выпустили совместное заявление в поддержку Гренландии после угрозы Дональда Трампа ввести пошлины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считаeт, что если Дональд Трамп добьется присоединения Гренландии, его имя останется в мировой истории.

    19 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Норвегия попыталась объяснить Трампу невозможность присуждения Нобелевской премии

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что не раз объяснял президенту США Дональду Трампу независимость Нобелевского комитета от властей страны.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не раз объяснял Дональду Трампу, что правительство страны не может влиять на решения Нобелевского комитета, передает ТАСС. Он отметил, что Премию мира присуждает независимый комитет, а не власти Норвегии.

    Ранее журналист канала PBS Ник Шифрин опубликовал письмо Дональда Трампа к премьер-министру Норвегии. В письме президент США отмечал, что больше не считает себя обязанным думать о мире, так как не получил Нобелевскую премию мира.

    Кроме того, Трамп сообщал, что для мировой безопасности необходимо полное установление контроля США над Гренландией.

    Ранее ряд ведущих норвежских политиков выступили с критикой по поводу передачи Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

    Мария Корина Мачадо подарила Дональду Трампу нобелевскую медаль Премии мира.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало обсуждение разрыва союзнических отношений Европы с США и возможного создания новой системы безопасности.

    19 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

    Трамп: Европе следует сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским властям лучше сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине, а не на вопросе Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европе следует сфокусироваться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело», – отметил он в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подтвердил, что готов ввести пошлины против европейских стран в случае, если они попытаются воспрепятствовать заключению сделки по приобретению Гренландии. По его словам, решение о введении пошлин он примет «на сто процентов», если возникнет такая необходимость.

    На вопрос о возможности применения военной силы для захвата Гренландии президент США отвечать не стал.

    Ранее ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией.

    20 января 2026, 02:27 • Новости дня
    Самолёты NORAD вылетели на базу Питуффик в Гренландии

    США отправили в Данию самолёты NORAD

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолеты Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) вскоре прибудут на космическую базу Питуффик в Гренландии, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

    «Наряду с самолетами, базирующимися на континентальной части США и Канады, они будут поддерживать различные запланированные мероприятия NORAD, опираясь на давнее сотрудничество в области обороны между США и Канадой, а также Королевством Дания», – сказано в сообщении NORAD в соцсети Х.

    Там объясняется, что деятельность координируется с Данией, и все поддерживающие силы действуют с необходимым дипломатическим разрешением. Правительство Гренландии также проинформировано о запланированных мероприятиях.

    NORAD напоминает, что регулярно проводит длительные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трёх регионах NORAD (Аляска, Канада и континентальная часть США).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике. Премьер Канады призвал НАТО усилить безопасность Арктики на фоне кризиса.

    Публицист Владимир Можегов поделился с газетой ВЗГЛЯД о том, как Гренландия  сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    20 января 2026, 01:11 • Новости дня
    Рейс Jet2 вылетел в Испанию, оставив пассажиров в аэропорту Манчестера

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько десятков пассажиров, которые собирались отправиться в испанский Аликанте, растерянно провожали самолёт с багажом взглядом, держа в руках посадочные талоны и толпясь где-то на лестнице, где их задержали перед посадкой без объяснения причин.

    Туристы предъявили паспорта сотрудникам авиакомпании Jet2 , их посадочные талоны были отсканированы, но им пришлось ждать в лестничном пролете около 40 минут без объяснения причин, пишет Mirror.

    Пассажиры полагали, что ждут, пока кто-нибудь из персонала откроет двери, ведущие к лестнице наверх, или автобус, который доставит их к самолету. Однако самолет взлетел без них.

    Группе, состоящей как минимум из 35 пассажиров, сообщили, что произошла «ошибка в указаниях по лестнице». Компания Jet2 принесла извинения клиентам и заявила, что рассматривает инцидент как «срочный вопрос».

    Один из пассажиров рассказал, что вместо того, чтобы продолжить путь к самолету, нужно было преодолеть некую лестницу, поэтому, по стадному принципу, все спустились по лестнице и последовали друг за другом».

    «И тут мы подумали: «Почему эти двери не открыты?» Мы думали, что за нами приедет автобус и отвезет нас к самолету», – поделился он.

    По его словам, минут через 30 сотрудник аэропорта наконец подошел со взлетной полосы, чтобы узнать о ситуации. Затем, по его словам, он сообщил застрявшим пассажирам: «Самолет улетел».

    Пассажир был удивлён тому, что члены экипажа не проводят перекличку после начала посадки.

    «В этом самолете как минимум на 36 человек меньше, это странно. Можно было бы подумать, что капитан спросит, полностью ли заполнен рейс», – добавил он.

    Пассажирам улетевшего самолёта компания Jet2 вручила ваучер на 10 фунтов стерлингов, пока они ждали новостей о перенесенном рейсе в Аликанте.

    Представитель Jet2 ответил заявлением: «Нам известно, что рейс LS879 из Манчестера в Аликанте сегодня утром вылетел без некоторых пассажиров, и мы в срочном порядке расследуем это совместно с аэропортом. Наша команда занимается ситуацией и клиентами, и мы уже организовали для них перелеты в Аликанте сегодня другими рейсами».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет United Airlines развернулся в США из-за забытого пилотом паспорта. У самолета в США загорелся двигатель из-за попавшего туда кролика.

    20 января 2026, 00:20 • Новости дня
    Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признать стратегические просчеты

    Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признавать просчеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз и Британия всегда делают то, что умеют лучше всего и не берутся за непосильное, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «ЕС/Великобритания делают то, что у них получается лучше всего: риторику и «мониторинг ситуации». И они не делают того, чего никогда не делают: не признают, не анализируют и не исправляют свои стратегические ошибки. Это не выигрышная стратегия», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что самоанализ – это необходимый навык для выживания, роста и развития.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности. Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии.


    20 января 2026, 06:50 • Новости дня
    Daily Star: Британцы готовы заменить Стармера актером Грантом в роли премьера
    Daily Star: Британцы готовы заменить Стармера актером Грантом в роли премьера
    @ Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Британии отчаянно нуждаются в новом лидере после того, как премьер-министр Кир Стармер не смог дать решительного отпора угрозе в лице американского президента Дональда Трампа, пишет Daily Star.

    «Вялая реакция Кира Стармера на угрозу Дональда Трампа ввести пошлины заставила британцев тосковать по новому, более обаятельному премьер-министру, такому, как герой Хью Гранта из фильма «Реальная любовь», – пишет Daily Star.

    Президент США пригрозил ввести 10-процентную пошлину «на все товары», поставляемые в США с 1 февраля, если они не поддержат его захват Гренландии.

    Гренландия и Дания отказались продать территорию, поэтому Трамп угрожает аннексией и вторжением союзнику по НАТО. Последняя угроза – 10-процентная пошлина на все европейские страны, которые не поддержат его захват.

    В ответ на это  Кир Стармер заявил Британии, что торговая война «неправильный способ разрешения разногласий внутри альянса», подчеркнув, что будет отстаивать «национальные интересы» страны.

    Премьер-министр заявил на пресс-конференции в Даунинг-стрит, что «правильный подход к вопросу такой серьезности – это спокойные дискуссии между союзниками».

    «Любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народу Гренландии и Королевству Дания. Это основополагающее право», – сказал он.

    Несмотря на значительную перемену в настроении Стармера по отношению к Трампу, многие британцы в социальных сетях выразили желание видеть более романтичного премьер-министра. В частности, они просили помощи у персонажа Хью Гранта, премьер-министра из фильма «Реальная любовь», у которого, нет имени.

    В популярной рождественской романтической комедии Грант противостоит «запугивающему» и довольно жуткому президенту США, которого играет Билли Боб Торнтон.

    «Мне нравится это слово «отношения». Оно охватывает всевозможные грехи, не так ли? Боюсь, что эти отношения стали плохими. Отношения, основанные на том, что президент берёт именно то, что хочет, и спокойно игнорирует всё то, что действительно важно для, э-э… Британии. Мы, может быть, и маленькая страна, но мы также и великая. Страна Шекспира, Черчилля, The Beatles, Шона Коннери, Гарри Поттера. Правой ноги Дэвида Бекхэма. Левой ноги Дэвида Бекхэма, если уж на то пошло. А друг, который нас запугивает, больше не друг», – говорит премьер-министр в исполнении Хью Гранта на пресс-конференции на Даунинг-стрит.

    Завершает кинопремьер Британии в исполнении Хью Гранта свою речь фразой о том, что задиры реагируют только на силу, поэтому он «готов стать сильнее, а президент США должен быть к этому готов». Но это было в кино.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа задумалась о разводе с Америкой из-за  недавних угроз президента США Дональда Трампа ввести тарифы из-за Гренландии. Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа. Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признать стратегические просчеты.

