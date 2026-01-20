Сенатор Карасин: За решением Молдавии выйти из СНГ стоят Брюссель и Лондон

Tекст: Анастасия Куликова

«Общий курс на отдаление бывших советских республик от России продолжается. И нынешняя податливая в отношении Запада молдавская власть делает все возможное на этом направлении», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

По его оценкам, запуск Кишиневом процедуры денонсации базовых соглашений с СНГ – «продуманная линия президента республики Майи Санду и ее политических сторонников», которая заключается в том, чтобы отойти от Содружества и двигаться в сторону Евросоюза.

«За таким курсом Молдавии стоят вполне известные круги Брюсселя и Лондона», – подчеркнул парламентарий и добавил: «Происходящее вызывает опасения за молдаван, за судьбу Приднестровья, а также за стабильность в регионе в целом».

«Москва делает все для того, чтобы граждане республики получали поддержку, например, в тех случаях, когда они заинтересованы приезжать в Россию, работать здесь. Но после выхода Кишинева из СНГ все это будет сопряжено с возрастающими сложностями», – заключил Карасин.

Ранее Молдавия запустила процедуру денонсации базовых соглашений с СНГ. Речь идет об Уставе, Соглашении о создании Содружества и приложении к ним. После официальной денонсации документов республика перестанет быть юридическим членом организации, хотя де-факто участие уже приостановлено, заявил молдавский вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой.

«Республика Молдова больше не будет официальным членом СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно, начался процесс утверждения, и к началу новой сессии парламента документы, денонсирующие эти соглашения, поступят к законодателям. Да, к середине февраля, вероятно, мы завершим процессы в правительстве, после чего это решение должны будут принять наши коллеги в парламенте», – сказал он.

Как отмечает РИА «Новости», Молдавия в соответствии с уставом Содружества должна будет за год известить организацию о выходе из нее. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выход страны из СНГ противоречит интересам народа. «Курс на разрыв отношений с СНГ и Россией, который проводит президент Майя Санду и ее правящая «Партия действия и солидарности», проводится по указке западных кураторов и может привести нас к трагедии, которую переживает народ Украины», – цитирует его ТАСС.

Напомним, Санду ранее призналась, что поддержала бы объединение с Румынией, если бы такой вопрос был вынесен на гипотетический референдум. Отметим, с приходом политика к власти в 2020 году страна взяла курс на сближение с Бухарестом и ЕС. Весной 2023 года молдавский язык был переименован в румынский, чтобы жители республики «говорили на одном из официальных языков Евросоюза».