Трамп заявил о готовности ввести тарифы на товары из ЕС ради покупки Гренландии

CNN: Трамп решил ввести тарифы на товары из ЕС ради покупки Гренландии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трамп объявил, что с 1 февраля европейские страны, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Британию, Нидерланды и Финляндию, столкнутся с тарифами 10%, которые вырастут до 25% с 1 июня, если не будет достигнуто соглашение о продаже Гренландии, пишет CNN.

Заявление стало кульминацией его многолетней идеи о контроле над островом, которую он впервые публично озвучил в свой первый срок, а затем вновь сделал приоритетом после возвращения на пост президента.

По данным CNN, команда Трампа разделена во мнениях о способах достижения цели, хотя все согласны с необходимостью контроля США над Гренландией из соображений национальной безопасности.

Часть советников настаивает на использовании давления и тарифов вместо военных методов, другие допускают возможность военной аннексии.

В Белом доме заявили о готовности реализовать любой выбранный президентом план, подчеркнув, что «Трамп не был избран для сохранения статус-кво» и только он всерьез занялся вопросом приобретения Гренландии.

Ранее Дания отвергла возможность продажи острова, что привело к дипломатической размолвке. Недавние совместные военные учения НАТО на Гренландии усилили обеспокоенность Трампа, который заявил: «Сейчас мы что-то сделаем с Гренландией, нравится им это или нет. Если мы этого не сделаем, Гренландию возьмет Россия или Китай».

Многие европейские лидеры, включая премьер-министра Британии Кейра Стармера и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пытались смягчить позицию США и объяснить значение военных маневров, однако Трамп продолжает настаивать на полном контроле над островом. Белый дом также заявил, что с Гренландией под контролем США НАТО станет более мощным и эффективным альянсом. Несмотря на предложения о расширении американского военного присутствия и гарантиях отказа от китайских инвестиций, Трамп остается непреклонен: «Для настоящей выгоды нужна собственность. Нужен титул».

Напомним, глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он также говорил о планах по мерам против якобы «российской угрозы» для Гренландии, а также выступал с критикой Дании за бездействие.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.