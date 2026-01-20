Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 50%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запасы газа в подземных хранилищах Европы впервые за этот отопительный сезон опустились ниже 50%, передает ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

На данный момент общий объем газа в ПХГ составляет 55,1 млрд куб. м, а уровень заполнения – 49,84%. Это на 14,66 процентного пункта меньше средних показателей на эту же дату за последние пять лет и на 11 процентных пунктов ниже, чем год назад.

За 20 января из хранилищ было отобрано около 607 млн куб. м газа. С начала января темпы изъятия замедлились и сейчас занимают лишь четвертое место среди максимумов для этого месяца. С момента старта отопительного сезона, который начался 13 октября, страны Евросоюза использовали из ПХГ порядка 41 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор превысил 36,5 млрд куб. м.

Синоптики прогнозируют относительно теплую погоду в Европе на первую половину текущей недели, однако к выходным ожидается новое значительное похолодание. Доля ветровой генерации в январе 2026 года составляет 19% в структуре электроэнергии Евросоюза, против 20% в декабре 2025 года. Средняя цена закупки газа в январе выросла до 370 долларов за одну тыс. куб. м на фоне похолодания, что выше декабрьского уровня в 334 доллара.

В прошлом сезоне отбор газа из европейских ПХГ завершился 28 марта 2025 года – тогда в хранилищах сохранялось 33,57% запасов. Сейчас суммарный отбор газа на 98-й день после максимального заполнения ПХГ оказался на 6,5% ниже среднего значения для этого дня за последние пять лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» заявил о рекордном отборе газа в хранилищах Европы.

