    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа
    Молдавия начала процесс выхода из СНГ
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS
    В СПЧ заявили о тревожности от поездок в автобусе после убийства в Электростали
    Россиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    20 января 2026, 09:03 • Новости дня

    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»

    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Разговор между Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте состоялся по телефону, передает ТАСС.

    Трамп в Truth Social отметил, что диалог был очень хорошим и касался ситуации вокруг Гренландии. Он подчеркнул, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности.

    «Пути назад нет – и с этим все согласны!» – написал Трамп.

    Трамп также сообщил о готовности провести встречи по вопросам Гренландии в Давосе на полях Всемирного экономического форума. По его словам, обсуждение вопроса продолжится с участием различных сторон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают возможное присоединение Гренландии шагом, который навсегда впишет имя Дональда Трампа в мировую историю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    19 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    19 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

    Политолог Ткаченко: Германия «выбросила белый флаг» перед угрозами США по Гренландии

    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал репутационный ущерб для властей и вооруженных сил Германии. Политики ФРГ наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Иван Кузьмин и Станислав Ткаченко.

    «Миссия немецких военнослужащих в Гренландии не продлилась и двух суток. За это время немецкие военные в лучшем случае могли прибыть в пункт назначения и приступить к размещению», – считает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».

    Как напомнил собеседник, изначально в Минобороны ФРГ говорили, что 15 солдат и офицеров направлены для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова. «Такие задачи за два дня не решаются», – подчеркнул он.

    Внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии политолог объясняет тем, что в Берлине осознали: они приняли решение слишком опрометчиво. «Никакая символическая миссия из нескольких военных бундесвера не смогла бы убавить аппетиты Дональда Трампа», – уточнил Кузьмин.

    «Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», – допустил эксперт, упомянув, что в западной прессе активно распространяются сообщения о намерении Брюсселя ввести крупные пошлины против Вашингтона.

    Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил, акцентировал аналитик. «Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», – детализировал он.

    «За непродолжительный срок стало ясно, что решение направить символический контингент на остров ошибочно, и власти ФРГ решили незаметно его «откатить», однако оказалось уже поздно: в спешном темпе покидающие Гренландию на коммерческих авиалиниях солдаты бундесвера стали объектом насмешек мировых СМИ», – подчеркнул Кузьмин.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Под давлением Вашингтона первой, похоже, сдалась Германия: она выбросила белый флаг и убежала с поля боя», – иронично отметил собеседник.

    По его оценкам, внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии выглядит «ужасно для немцев». «Речь идет о потере репутации Берлина и в Европе, и в мире в целом», – подчеркнул политолог. Впрочем, оговорился Ткаченко, на деле ситуация неоднозначная.

    «С одной стороны, решение Берлина может быть свидетельством того, что угрозы Трампа возымели эффект. В ФРГ поняли, что США все равно получат остров, и решили не тратить ресурсы и тем более не нести наказание в виде дополнительных американских пошлин», – уточнил эксперт.

    «С другой стороны, восемь стран НАТО, среди которых и Германия, выпустили совместное заявление. Они выразили готовность вступить с Белым домом в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности», – напомнил он, добавив, что Германия – крупнейшая страна в Европе, и от ее поведения зависит многое.

    В воскресенье разведывательная группа бундесвера покинула Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Как заявил подполковник Петер Милевчик, вооруженные силы Германии считают свою миссию выполненной.

    «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки. Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

    Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Как сообщал таблоид Bild, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове.

    Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как говорится в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды. Ведомство уверяет, что возвращение военнослужащих было плановым. Однако Bild задается вопросом, насколько пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, повлияли на решение Берлина.

    Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Напомним, Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландах и Финляндии.

    Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года тарифы в отношении этих государств составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    19 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе

    Американист Дробницкий: Приглашением Путина в «Совет мира» Трамп бьет по евроатлантическому лобби

    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приглашение Владимира Путина в «Совет мира» по Газе – это часть политико-делового проекта Дональда Трампа, направленного на сохранение личного влияния после президентства и создание эффективной альтернативы существующим международным форматам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Кремле сообщили, что изучают это предложение США.

    «Совет мира» – это политико-деловой проект Трампа. Глава Белого дома стремится сохранить значительное мировое влияние и доступ к первым лицам после своего президентства, для чего и приглашает в совет Владимира Путина и других лидеров», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Кроме того, в Газе планируется апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках. Другими словами, Трамп хочет создать эффективный аналог ООН. Именно поэтому в совет вошли лидеры стран, обладающих огромными экономическими, логистическими и военными ресурсами», – продолжил он.

    По словам эксперта, совет также должен стать крупной инвестиционной площадкой. «Трамп подходит к урегулированию мировых кризисов с предпринимательских позиций. Разумеется, здесь присутствует и элемент личного пиара, который стал для него важным инструментом достижения целей», – заметил спикер.

    «Думаю, внутри США инициатива будет менее заметна – американского избирателя не слишком волнует внешняя политика. Впрочем, Трамп может набрать дополнительные баллы у лобби израильского «Ликуда», у которого хорошие отношения с Москвой», – спрогнозировал Дробницкий.

    «Кроме того, через этот совет Трамп надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами европейские лидеры, вероятно, шокированы составом приглашенных. Однако дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет – они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан», – резюмировал аналитик.

    Ранее США по дипломатическим каналам пригласили президента России Владимира Путина вступить в международный «Совет мира» по Газе, передает ТАСС. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    В понедельник также Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил участие России в строительстве многополярного мира и действиях Москвы в этой связи, сообщает Кремль.

    Целью совета по Газе под председательством Трампа объявлена реализация поддержанного ООН американского плана по демилитаризации и восстановлению Газы. Регион был опустошен двухлетней войной между Израилем и боевой группировкой ХАМАС, сообщает CNN.

    В совет, который Трамп назвал «величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных», войдут, среди прочего, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, премьер Канады Марк Карни и глава Госдепа Марко Рубио. Приглашения также получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Аргентины Хавьер Милей, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, приглашение получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Также в нем будут состоять представитель президента США по внешней политике Стив Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности Роберт Габриэль, зять Трампа Джаред Кушнер, миллиардер Марк Роуэн и глава Всемирного банка Аджай Банга.

    Члены получат постоянные места в совете, если заплатят 1 млрд долларов. Политики, которые не внесут платеж, будут занимать должности в течение трех лет. Все собранные средства пойдут на восстановление Газы. В Белом доме обещают, что в органе «не будет непомерных зарплат и раздутого персонала, от чего страдают многие международные организации».

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против занятия Турцией и Катаром ключевых ролей в организации. Он отметил, что создание этого органа «не было скоординировано с Израилем и противоречит его политике». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предложенный «Совет мира» нужен для сохранения гегемонии США.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    19 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США

    Экономист Лизан: ЕС «торговой базукой» не добьется от Трампа отмены новых пошлин

    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждение европейскими политиками реакции на пошлины США напоминает то, как «хлюпик» рассказывает «хулигану-качку», что он его сейчас побьет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Эммануэль Макрон предложит ЕС применить против США «торговую базуку».

    «Под «торговой базукой», которой Эммануэль Макрон грозит США, вероятно, подразумеваются меры против американского бизнеса», – считает экономист Иван Лизан. Он допускает, что «под прицелом» – технологические компании, в частности Apple, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Однако если Евросоюз применит так называемый инструмент борьбы с принуждением, то не просто не добьется отмены анонсированных Дональдом Трампом пошлин, но и усугубит свое положение. «Во-первых, европейским политикам невыгодно портить отношения с Вашингтоном – крупнейшим поставщиком газа», – указал собеседник.

    Во-вторых, меры против корпораций США навредят зависимым от них европейцам. «ЕС следовало не полагаться целиком и полностью на американский продукт, а развивать свои технологические компании или сделать упор на диверсификацию – например, сотрудничать с российскими и китайскими компаниями», – добавил эксперт.

    Наконец, меры спровоцируют новый виток торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. «При этом внутри Евросоюза нет ни единой позиции, ни даже шанса проявить сплоченность», – подчеркнул Лизан. Он сравнил обсуждение европейскими политиками реакции на угрозы Трампа с тем, как «хлюпик рассказывает хулигану-качку, что он его сейчас побьет».

    То, что Европа стала «хлюпиком» – дело рук самих европейских лидеров. «Страны ЕС не суверенны. Для того, чтобы изменить восприятие американцев, нужно пересмотреть внутренние приоритеты и вкладываться в развитие собственных продуктов, а также перейти к налаживанию отношения с Москвой и Пекином. Но европейцы ни по одному из этих направлений ничего не делают. А значит, им придется мириться с действиями США. Как говорится, стерпится – слюбится», – заключил Лизан.

    Ранее послы 27 стран Евросоюза на экстренном совещании обсудили возможные ответные меры на угрозы Дональда Трампа против европейских стран. Среди возможных вариантов – возобновление плана по введению пошлин на американские товары на 93 млрд евро, который был приостановлен после заключения торговой сделки с Вашингтоном прошлым летом.

    ЕС также рассматривает возможность ограничения доступа американских компаний на свой рынок, сообщает Financial Times. По словам чиновников, участвующих в подготовке проекта, контрмеры разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на встречах с президентом США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он пройдет с 19 по 23 января.

    Французский лидер Эммануэль Макрон в свою очередь призвал коллег использовать Anti-Coercion Instrument («Инструмент для борьбы с принуждением»), известный как «торговая базука», если США все же введут пошлины. Механизм дает право европейским странам облагать налогами американских гигантов, ограничивать их участие в тендерах и инвестиции из Америки.

    Между тем лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) назвал обещанную Макроном «базуку» «водяным пистолетом». По его словам, ни Франция, ни ЕС не смогут отстоять свой торговый суверенитет перед лицом Вашингтона из-за евробюрократии.

    По информации The New York Times, санкции ЕС могут ударить по Apple, Google, Meta, но также и по европейским потребителям. Кроме того, меры резко обострят трансатлантическую напряженность. Глава Евросовета Антониу Кошта объявил о проведении экстренного саммита ЕС, который, вероятно, состоится в четверг. По его словам, Европа демонстрирует «готовность защищаться от любых форм принуждения».

    Напомним, Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. Тарифы вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    19 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой
    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Недавние угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе активные обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности, сообщает Politico.

    Трамп вновь оказался в центре внимания европейских лидеров после того, как пригрозил ввести штрафные тарифы против стран, которые попытаются помешать его планам по Гренландии, сообщает Politico.

    Для многих правительств Европы этот шаг стал «последней каплей» в и без того напряженных отношениях с Соединенными Штатами. Дипломаты называют попытку аннексии датской территории «безумной» и считают, что Европа должна ответить на это жестко.

    Один из европейских дипломатов заявил: «Я думаю, это воспринимается как шаг, который зашел слишком далеко». По его словам, Европа долгое время критиковалась за мягкость по отношению к Трампу, однако сейчас наступил момент, когда необходимо провести красные линии. Высокопоставленные чиновники в Евросоюзе выразили мнение, что больше нет смысла ждать изменений во внешней политике США, и призвали к скоординированному переходу к новым реалиям.

    Сейчас европейские лидеры обсуждают варианты «развода» с США и создание собственной системы безопасности, в которой у Соединенных Штатов будет лишь опциональная роль. Страны Евросоюза и союзники, не входящие в ЕС, такие как Британия и Норвегия, уже работают в тесном контакте, поддерживая инициативы по Украине и координируя ответы на действия американского президента. В эти неформальные группы, получившие название Washington Group, входят такие лидеры, как Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен.

    Эскалация Трампа вокруг Гренландии стала поворотным моментом: даже обычно сдержанный Стармер в телефонном разговоре с Трампом назвал тарифные угрозы «неправильными». У европейцев укрепилось понимание, что им предстоит строить будущую архитектуру безопасности самостоятельно, а НАТО теряет прежнее значение.

    Тем временем Евросоюз обсуждает создание постоянной армии численностью 100 тыс. человек и формирование Европейского совета безопасности с участием Британии. Ожидается, что в ближайшие дни лидеры ЕС проведут экстренный саммит для выработки общей позиции в ответ на действия США. Как отметила фон дер Ляйен после переговоров с коллегами и генсеком НАТО, Европа намерена «твердо защищать» Гренландию и проявить «непоколебимость и решимость» в вопросах европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    19 января 2026, 10:41 • Новости дня
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на товары из восьми стран НАТО ради сделки по покупке Гренландии вызвали резкую реакцию в Европе, где обсуждается применение нового торгового инструмента, который может ограничить доступ американских компаний к единому рынку ЕС, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 10-процентные тарифы на товары из Франции, Германии, Британии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, если не будет достигнута сделка по покупке Гренландии, сообщает Axios.

    К июню тарифы могут вырасти до 25%. Эти меры поставили под угрозу соглашение о свободной торговле США и ЕС, которое Трамп ранее называл «самой крупной сделкой в истории».

    В ответ президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров призвали Евросоюз впервые применить экономический «противокоэрционный инструмент» 2023 года. Этот механизм может ограничить доступ американским компаниям на рынок ЕС и резко усилить торговую напряженность. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые тарифы способны спровоцировать «спираль» экономического противостояния, но подчеркнула: «Европа останется единой, скоординированной и будет защищать свой суверенитет».

    Руководители Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландов назвали действия Трампа «шантажом». В совместном заявлении восемь стран пообещали действовать едино и слаженно в ответ на угрозы. Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, заявил, что одобрение торгового соглашения с США «невозможно на данном этапе» и что нулевые тарифы на американские товары должны быть приостановлены.

    По мнению главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, Трамп, пытаясь якобы защитить Гренландию от Китая и России, наоборот, создает благоприятные условия для их влияния на Западе из-за торговых разногласий между союзниками. Она также подчеркнула, что вопросы безопасности Гренландии должны обсуждаться внутри НАТО, а тарифы лишь ослабляют обе стороны.

    Министр финансов США Скотт Бессент в эфире NBC News заявил, что приобретение Гренландии необходимо для безопасности, добавив: «Европейцы демонстрируют слабость, США – силу». Европейские лидеры в экстренном порядке обсуждают ответные меры на угрозу Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам вместо немедленных мер против США.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Евросоюз рассматривает возможность ответить пошлинами на сумму 93 млрд евро.

    19 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    США намерены устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, заявил Дональд Трамп в Truth Social.

    По его словам, такие меры принимаются на фоне бездействия Дании, которая не смогла справиться с этой проблемой.

    «НАТО на протяжении 20 лет говорит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!» – написал Трамп в своей соцсети.

    Он подчеркнул, что США собираются взять инициативу в вопросе безопасности этого региона.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен заявил, что считает Россию главным источником риска для Гренландии.

    Трамп отметил, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    19 января 2026, 21:08 • Новости дня
    Макрон отказался войти в создаваемый Трампом «Совет мира»

    Bloomberg: Макрон отказался войти в создаваемый Трампом «Совет мира»

    Макрон отказался войти в создаваемый Трампом «Совет мира»
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый Совет мира, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Макрон считает, что устав новой структуры выходит далеко за рамки вопросов, связанных с сектором Газа, что вызывает у Парижа серьезные опасения, передает ТАСС.

    Источник, близкий к французскому президенту, подчеркнул, что Франция особенно обеспокоена необходимостью соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, которые считает не подлежащими обсуждению.

    Ранее Трамп объявил о завершении формирования «Совета мира» в Газе.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    19 января 2026, 10:29 • Новости дня
    Эстония подтвердила готовность отправить военных в Гренландию
    Эстония подтвердила готовность отправить военных в Гренландию
    @ Tanel Meos/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о намерении страны направить военных для участия в грядущих военных учениях на территории Гренландии.

    Эстония планирует принять участие в военных учениях, которые пройдут в Гренландии, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. Точное количество эстонских военнослужащих, которые отправятся на остров, пока остается неизвестным, передает «Коммерсантъ».

    Министр отметил, что позиция Эстонии в вопросе участия в подобных маневрах остается прежней. В интервью ERR Певкур подчеркнул: «Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно».

    Сейчас, по словам министра, в Таллине продолжается работа по согласованию технических деталей участия эстонских военных в учениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие военные заявили о выполнении задач в рамках миссии в Гренландии и отметили положительный опыт сотрудничества с датскими коллегами.

    Издание сообщало, что европейские лидеры решили отозвать военных из Гренландии из-за опасений раскола в НАТО. Брюссель попытается сделать ставку на то, что Дональд Трамп под давлением американского истеблишмента откажется от притязаний на остров. Глава Белого дома ранее объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    19 января 2026, 11:47 • Новости дня
    Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа

    Politico: Лидеры Европы обсуждают внешнюю политику Трампа в групповом чате

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские главы государств взаимодействуют в специальном групповом чате, где обсуждают действия президента США Дональда Трампа, а также укрепляют личные связи между лидерами, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, европейские лидеры используют специальный групповой чат для обмена мнениями по вопросам внешней политики президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В обсуждениях участвуют премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Как отмечает издание, европейские лидеры связываются друг с другом, чтобы быстро реагировать на резкие или неожиданные шаги Трампа.

    «Когда события развиваются быстро и трудно координироваться, этот групповой чат очень эффективен. Это многое говорит о личных отношениях и их важности», – приводит Politico слова источника.

    Групповой чат получил неофициальное название «Вашингтонская группа» в честь совместной поездки части европейских лидеров и Зеленского в Вашингтон в августе прошлого года. Первоначально «коалиция» занималась вопросами Украины, но в дальнейшем укрепила связи между руководителями и позволила выстроить доверие и эффективную коммуникацию.

    Источники подчеркивают, что такой формат может стать основой для нового военного союза, если Вашингтон откажется от прежней поддержки НАТО и системы европейской безопасности. Новый альянс не исключит взаимодействия с США, однако перестанет воспринимать американскую поддержку как гарантированную.

    Ранее лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    19 января 2026, 13:21 • Новости дня
    Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии

    Премьер Британии Стармер обратился к нации из-за Гренландии

    Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии
    @ Jordan Pettitt/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер в экстренном обращении к нации заявил, что судьбу Гренландии должны решать жители острова и Дания, подчеркнув важность дипломатии.

    Стармер выступил с экстренным обращением к нации, чтобы разъяснить позицию правительства Британии по вопросу суверенитета Гренландии, передает ТАСС.

    В своей речи премьер-министр отметил, что обсуждение будущего острова должно проходить исключительно между союзниками, а любые решения о статусе Гренландии принадлежат только ее народу и Дании.

    «Крайний Север потребует больших инвестиций и более сильной коллективной обороны. США будут играть центральную роль в этих усилиях, и Великобритания готова внести свой вклад», – заявил Стармер.

    Премьер-министр также коснулся угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран за отказ признать притязания Вашингтона на Гренландию. Стармер отметил, что Британия не поддерживает торговую войну и рассчитывает на дипломатическое разрешение разногласий.

    На пресс-конференции после обращения премьер-министр заявил, что не верит в возможность военной интервенции США на остров. Отвечая на вопрос журналиста, Стармер сказал: «Я не думаю. Я полагаю, что это может быть и должно быть урегулировано посредством спокойных обсуждений».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда стран Европы до достижения договоренностей о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Недавние угрозы Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности.

    СМИ пишут, что Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии и отдает предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    19 января 2026, 15:38 • Новости дня
    Опубликовано письмо Трампа премьеру Норвегии с обидой за отказ присуждать Нобелевскую премию мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отправил необычное письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере, в котором связал отказ вручить ему Нобелевскую премию мира с идеей передачи Гренландии Соединенным Штатам, пишет The Independent.

    В письме, опубликованном PBS News, Трамп отметил, что после того как ему не присудили Нобелевскую премию мира за прекращение восьми войн, он перестал чувствовать «обязанность думать только о мире», пишет The Independent. Теперь, по словам Трампа, он может руководствоваться интересами США.

    Трамп потребовал, чтобы НАТО помогло США с вопросом аннексии Гренландии, заявив, что безопасность мира возможна только при полном контроле США над островом. Он подчеркнул, что Дания не способна защитить Гренландию от России или Китая и поставил под сомнение права Дании на остров, отметив отсутствие письменных подтверждений этих прав.

    «Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему у них вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов, только то, что лодка высадилась там сотни лет назад, но у нас тоже были лодки», – говорится в письме.

    На прошлой неделе лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посетила 15 января Белый дом, где встретилась с Трампом и вручила ему подарок – нобелевскую медаль от Премии мира, которую получила в 2024 году.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что не раз объяснял Трампу независимость Нобелевского комитета от властей страны.

    Ряд ведущих норвежских политиков выступили с критикой по поводу передачи Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

    19 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: ЕС при отказе от плана США по Украине упустит стратегическую выгоду
    Politico: ЕС при отказе от плана США по Украине упустит стратегическую выгоду
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа рискует упустить шанс укрепить собственную стратегическую самостоятельность, игнорируя инициативу Дональда Трампа по поиску компромиссного мира на Украине, что может привести к затягиванию конфликта и росту зависимости от США, сообщает Politico.

    Европейские власти до сих пор не смогли выработать эффективную стратегию реагирования на крупные геополитические перемены. После начала спецоперации на Украине Евросоюз сделал ставку на нормативный подход, что лишь усилило его зависимость от США в вопросах безопасности. Это привело к тому, что Европа стала еще более уязвимой перед лицом глобальных игроков, пишет Politico.

    В публикации подчеркивается, что президент США Дональд Трамп намерен изменить подход к урегулированию конфликта, чтобы снизить риски сближения Москвы и Пекина и создать условия для перезагрузки отношений с Россией. Эксперты считают, что без компромисса по Украине нормализация между Россией и США невозможна. В случае невозможности мирного соглашения боевые действия продолжатся, что может привести к истощению сторон или эскалации, угрожающей всей Европе.

    «Провал компромисса будет означать упущенную возможность для Европы», – говорится в статье. Автор подчеркивает, что соглашение откроет путь для Украины к интеграции в ЕС и позволит европейским странам укрепить собственные оборонные возможности, снизив зависимость от США. По мнению экспертов, именно сейчас Европа может превратиться в самостоятельного игрока в сфере безопасности, если воспользуется предложением Трампа.

    Автор подчеркивает, что если Россия сочтет невозможным урегулирование по Украине, боевые действия продолжатся и будут угрожать европейской безопасности. Трамп же, несмотря на трудности, продолжает настаивать на поиске мирного компромисса. В то же время Европа допускает стратегические ошибки, вставляя «отравленные пилюли» в переговорные инициативы и переходя красные линии России, что затрудняет достижение договоренностей.

    Последние встречи «коалиции желающих» в Париже показали, что европейские лидеры готовы обсуждать новые форматы гарантий безопасности для Украины, не выходя за красные линии России. Это создает почву для компромисса, который, по мнению аналитиков, позволит Европе выйти на новый уровень стратегической автономии.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп готов признать «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине.

    20 января 2026, 06:35 • Новости дня
    Politico: Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время Всемирного экономического форума в Давосе у американского президента Дональда Трампа не запланировано встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским, невзирая на готовность последнего мгновенно отреагировать на приглашение главы Белого дома.

    «Зеленский завсегда рад встретиться с Трампом, так как считает, что выгоды этих встреч всегда больше маленьких неудобств, а уж если он не будет с ним взаимодействовать, это сделают другие», – заявил газете Politico источник из Республиканской партии.

    Он уточнил, что нежелание встречаться исходит из Белого дома напрямую.

    Зеленского обуревают опасения, что ему не удастся донести до Трампа свою позицию, а другие наверняка что-нибудь переиначат. Сможет ли он что-либо изменить в расписании американского лидера, покажет время. Пока известно, что Трамп в Давосе встретится с представителями «коалиции желающих».

    Также ожидается, что глава Белого дома будет заниматься вопросами Газы и столь ненавистной Зеленскому Гренландии, завладевшей вниманием американского лидера.

    Напомним, ранее Трамп допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе, но затем несколько раз «разочаровывался», называя преградой на пути к миру на Украине. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум. Bloomberg заявило, что Трамп в Давосе намерен подписать соглашение о «Совете мира» по Газе.

