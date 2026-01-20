  • Новость часаТрамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа
    Молдавия начала процесс выхода из СНГ
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS
    В СПЧ заявили о тревожности от поездок в автобусе после убийства в Электростали
    Россиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    20 января 2026, 08:51 • Новости дня

    Китай в 2025 году нарастил импорт российской кукурузы до рекорда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поднебесная по итогам прошлого года почти втрое в натуральном выражении нарастила импорт кукурузы из России, до рекордных объемов, следует из данных китайской таможни.

    Китай в 2025 году практически втрое увеличил импорт российской кукурузы, достигнув рекордных объемов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

    Всего за прошлый год в КНР было поставлено 444 тыс. тонн кукурузы из России на сумму 107,6 млн долларов. Это в 2,9 раза превышает показатели предыдущего года.

    Кроме того, по информации китайской таможни, Поднебесная увеличила импорт гречихи из России на 11,5%, доведя объем поставок до 255,1 тыс. тонн на 68,2 млн долларов. Импорт овса вырос на 5% и составил 238,9 тыс. тонн, что принесло российским экспортёрам 54,5 млн долларов.

    Одновременно отмечается сокращение импорта других зерновых культур. Больше всего снизились поставки пшеницы – в 5,7 раза по сравнению с предыдущим годом, до 60,6 тыс. тонн на 13,8 млн долларов.

    Экспорт ячменя из России в Китай также уменьшился – его поставки сократились на треть, составив 518,9 тыс. тонн на 111,2 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай остановил закупки российской электроэнергии с первого января.

    Россия заняла второе место среди поставщиков сжиженного природного газа в Китай.

    Россия снизила экспорт зерна на четверть.

    19 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Стало известно о планах Дмитриева встретиться с Кушнером и Уиткоффом

    Axios: Дмитриев планирует встретиться с Уиткоффом и Кушнером во вторник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во вторник проведет встречу в Давосе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, заявил журналист Барак Равид, ссылаясь на свой источник.

    «Дмитриев завтра в Давосе встретится с... Уиткоффом и Кушнером», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее Reuters сообщило, что Дмитриев примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и планирует провести встречи с американской делегацией.

    Напомним, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей

    Биатлонист Тихонов выразил недовольство размером своей олимпийской пенсии

    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер пенсионных выплат для победителей Олимпийских игр несоразмерен заслугам спортсменов такого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

    По словам Тихонова, сегодня олимпийские чемпионы получают пенсию, сопоставимую с обычными социальными выплатами, что, по его мнению, не отражает их вклада в развитие спорта и имидж страны на мировой арене. Он предложил установить для олим.пийских чемпионов фиксированную пенсию в размере 500 тысяч рублей, передает Ura.ru.

    «У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тысяч. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — сказал Тихонов.

    Александру Тихонову сейчас 79 лет. Он по праву считается одним из самых выдающихся биатлонистов в истории мирового спорта. В его активе четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в эстафетных гонках, а также множество побед на чемпионатах мира. Достижение спортсмена зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса: никому до сих пор не удалось повторить его результат – четыре олимпийских золота подряд.

    Ранее Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    Комментарии (75)
    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском

    Беспрозванных процитировал на литовском Невского после угроз блокады Калининграда

    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных использовал фразу на литовском языке из «Александра Невского» в ответ на заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о разработке НАТО сценария блокады региона.

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал в Telegram-канале заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона. Он отреагировал на слова литовского дипломата цитатой из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», при этом специально перевел фразу на литовский язык.

    Юргелявичус ранее заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ», что у НАТО якобы существует сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. По словам губернатора, подобные заявления выглядят необдуманно и требуют жесткого ответа.

    Калининградская область является эксклавом России, отделенным от основной территории границами стран Евросоюза. На сегодняшний день санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион, а перевозки по железным дорогам возможны только по установленным квотам.

    В ответ на эти ограничения российские власти увеличили объем грузоперевозок по морю между Усть-Лугой и Калининградом, что позволило избежать дефицита товаров в регионе. Дополнительно были введены новые паромы, чтобы обеспечить стабильное снабжение области всем необходимым.

    Во время «Итогов года» президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области. Путин также отметил, что надеется на отсутствие угроз для региона. Президент заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    «Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил Путин.

    Комментарии (7)
    19 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    Комментарии (22)
    19 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

    Политолог Ткаченко: Германия «выбросила белый флаг» перед угрозами США по Гренландии

    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал репутационный ущерб для властей и вооруженных сил Германии. Политики ФРГ наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Иван Кузьмин и Станислав Ткаченко.

    «Миссия немецких военнослужащих в Гренландии не продлилась и двух суток. За это время немецкие военные в лучшем случае могли прибыть в пункт назначения и приступить к размещению», – считает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».

    Как напомнил собеседник, изначально в Минобороны ФРГ говорили, что 15 солдат и офицеров направлены для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова. «Такие задачи за два дня не решаются», – подчеркнул он.

    Внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии политолог объясняет тем, что в Берлине осознали: они приняли решение слишком опрометчиво. «Никакая символическая миссия из нескольких военных бундесвера не смогла бы убавить аппетиты Дональда Трампа», – уточнил Кузьмин.

    «Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», – допустил эксперт, упомянув, что в западной прессе активно распространяются сообщения о намерении Брюсселя ввести крупные пошлины против Вашингтона.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    6 комментариев

    Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил, акцентировал аналитик. «Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», – детализировал он.

    «За непродолжительный срок стало ясно, что решение направить символический контингент на остров ошибочно, и власти ФРГ решили незаметно его «откатить», однако оказалось уже поздно: в спешном темпе покидающие Гренландию на коммерческих авиалиниях солдаты бундесвера стали объектом насмешек мировых СМИ», – подчеркнул Кузьмин.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Под давлением Вашингтона первой, похоже, сдалась Германия: она выбросила белый флаг и убежала с поля боя», – иронично отметил собеседник.

    По его оценкам, внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии выглядит «ужасно для немцев». «Речь идет о потере репутации Берлина и в Европе, и в мире в целом», – подчеркнул политолог. Впрочем, оговорился Ткаченко, на деле ситуация неоднозначная.

    «С одной стороны, решение Берлина может быть свидетельством того, что угрозы Трампа возымели эффект. В ФРГ поняли, что США все равно получат остров, и решили не тратить ресурсы и тем более не нести наказание в виде дополнительных американских пошлин», – уточнил эксперт.

    «С другой стороны, восемь стран НАТО, среди которых и Германия, выпустили совместное заявление. Они выразили готовность вступить с Белым домом в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности», – напомнил он, добавив, что Германия – крупнейшая страна в Европе, и от ее поведения зависит многое.

    В воскресенье разведывательная группа бундесвера покинула Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Как заявил подполковник Петер Милевчик, вооруженные силы Германии считают свою миссию выполненной.

    «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки. Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

    Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Как сообщал таблоид Bild, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове.

    Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как говорится в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды. Ведомство уверяет, что возвращение военнослужащих было плановым. Однако Bild задается вопросом, насколько пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, повлияли на решение Берлина.

    Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Напомним, Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландах и Финляндии.

    Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года тарифы в отношении этих государств составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    Комментарии (19)
    19 января 2026, 22:55 • Новости дня
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    @ кадр из видео t.me/Marinaslovo/

    Tекст: Катерина Туманова

    После убийства молодого человека из Электростали, как считается, из-за замечания в салоне автобуса, у граждан появились тревога и опасения ездить в транспорте, где разные взгляды и оценки поведения могут приводить к летальному исходу, отметила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «В Электростали в автобусе мигрант или некоренной гражданин 19 лет повздорил с другим молодым человеком 18 лет. Они вышли из автобуса драться. Писали, что местный победил, однако мстительный приезжий зарезал его», – написала журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что, судя по видео из автобуса, парни, которые оказались одной из сторон конфликта, «не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание». «И не ведут себя так, чтобы можно было подумать – замечание им можно сделать без последствий для себя», – написала Ахмедова.

    На видео, которое разместила журналистка, видно как несколько молодых людей в коротких черных куртках с капюшонами и в берцах показывают неприличные жесты, после чего один из пассажиров автобуса подходит к ним и что-то говорит. После чего все направляются к выходу.

    «Как страшно ездить в автобусах с таким смешанным составом. Одни считают, что вполне нормально показывать языки и средние пальцы, другие, что нет, одни считают, что можно отвечать ножом на конфликт в автобусе, другие – что нельзя. А ты – между ними», – отметила Ахмедова.

    По словам члена СПЧ, информация о произошедшем ещё дополняется, Ахмедова обещала следить за ситуацией.

    Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали признал вину на допросе, сообщили в пресс-службе ГСУ  Следственного комитета России по Подмосковью. Трагедия произошла 18 января. В рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним подозреваемым вспыхнула ссора, которая продолжилась на остановке. Подозреваемый достал нож и нанес 18-летнему потерпевшему удары в шею и туловище, после чего тот скончался в больнице.

    Комментарии (23)
    19 января 2026, 19:40 • Новости дня
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше планируется изменить формулировки в свидетельствах о браке: вместо привычных «муж» и «жена» появятся нейтральные обозначения «первый супруг» и «второй супруг», сообщило министерство цифровизации страны.

    Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Министерство объяснило, что такой шаг необходим для исполнения решения Суда Европейского союза, который требует от Польши признавать однополые браки, заключенные в других странах (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией). «Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: «первый супруг» и «второй супруг», – говорится в сообщении.

    В ноябре суд ЕС обязал Польшу признавать заключенные за границей однополые браки граждан.

    Комментарии (40)
    19 января 2026, 11:09 • Новости дня
    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.

    Приставы прибыли в Ксеньинский переулок в Москве для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры, права на которую теперь принадлежат Полине Лурье, передает канал «360».

    На месте работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, понятые и представители полиции, чтобы выполнить решение суда и передать ключи новой владелице жилья.

    Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что Долина в данный момент находится за границей. По ее словам, певица отдыхает в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра.

    Видео с места событий появилось в распоряжении редакции. Судебные приставы начали процесс выселения в отсутствие Долиной, чтобы обеспечить передачу квартиры в надлежащие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице.

    Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и дало артистке четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    Комментарии (34)
    19 января 2026, 17:36 • Новости дня
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Концерн «Калашников» представил компактную версию автомата АК-12К, созданную для штурмовиков, с учетом пожеланий военных из зоны СВО.

    АК-12К был спроектирован и запущен в производство концерном «Калашников» всего за полгода, передает ТАСС. Генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил, что автомат был создан на основе обратной связи и пожеланий военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

    По его словам, недавно заказчик одобрил производство и поставки новой компактной версии автомата для штурмовых подразделений. Лушников подчеркнул, что штурмовикам, работающим в условиях плотной городской застройки, требуется компактное и эффективное вооружение.

    Он отметил: «Совсем недавно мы представили заказчику и получили от него положительное решение о начале производства и поставок компактной версии автомата АК-12, так называемого автомата АК-12К. Это штурмовой автомат. Штурмовикам для работы в условиях плотной городской застройки необходимо эффективное компактное изделие. И мы в кратчайшие сроки – за полгода – сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представит барражирующие боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на выставке UMEX 2026 в ОАЭ.

    Концерн «Калашников» в 2025 году выполнил поставки 9-миллиметровых пистолетов Лебедева компактного типа для российских силовых ведомств.

    Компания завершила отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина и планирует существенно нарастить их производство в 2026 году.

    Комментарии (27)
    19 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Европа оказалась на грани критической зависимости от газа США
    Politico: Европа оказалась на грани критической зависимости от газа США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз может к концу десятилетия получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона на фоне напряженности с Вашингтоном, пишет Politico.

    Европейский союз рискует к концу десятилетия получать почти половину газа из США, что создает стратегическую уязвимость на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Вашингтоном, пишет Politico. Уже сейчас, по новым данным, Европа импортирует четверть газа из США – эта доля будет расти по мере отказа ЕС от поставок газа из России.

    По словам ведущего аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Аны Марии Яллер-Макаревич, «повышенная зависимость от газа из США создала потенциально рискованную геополитическую уязвимость». Она отметила, что это противоречит целям ЕС по диверсификации, сокращению спроса и развитию возобновляемой энергетики.

    Опасения по поводу уязвимости усилились на фоне недавних высказываний Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии и угрозы ввести новые тарифы на страны ЕС, включая Францию, Данию, Германию и Британию. Некоторые европейские дипломаты опасаются, что Вашингтон может использовать новую зависимость ЕС для достижения своих внешнеполитических целей. Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что на фоне возможного обострения ситуации с Гренландией стоит учитывать риск ограничения поставок газа из США, но «надеется, что до этого не дойдет».

    После начала спецоперации на Украине в 2022 году ЕС резко снизил долю российского газа с 50% до 12%, массово переключившись на сжиженный природный газ из США. Сейчас доля американского СПГ выросла с 5% в 2021 году до 27% в 2024 году, а крупнейшими импортёрами стали Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия.

    Согласно оценкам IEEFA, к 2030 году доля поставок американского газа может составить до 40% от общего объема импорта ЕС и 80% – среди всех поставок СПГ. Несмотря на курс на «зеленый переход», четверть энергопотребления Европы по-прежнему приходится на газ, а высокие цены на энергоносители подталкивают страны ЕС продолжать закупки из США.

    ЕС рассчитывает на расширение поставок газа из Катара и ОАЭ к 2030 году, однако пока реализует масштабные проекты для приема и транспортировки американского СПГ, включая новые трубопроводы между Мальтой, Кипром и материковой Европой и планируемую линию между Боснией и Хорватией.

    Депутат Европарламента Томас Пеллерен-Карлен заявил Politico, что спрос на газ в ЕС падает благодаря инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. По его словам, если Европа продолжит этот курс, зависимость от американского СПГ постепенно снизится. Однако представители европейских правительств признают, что в ближайшее время альтернативы поставкам из США фактически нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение тарифов для Евросоюза на уровне 15%.

    Вашингтон разочаровал Европу своей стратегией в области безопасности.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    6 комментариев

    Комментарии (15)
    19 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе

    Американист Дробницкий: Приглашением Путина в «Совет мира» Трамп бьет по евроатлантическому лобби

    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приглашение Владимира Путина в «Совет мира» по Газе – это часть политико-делового проекта Дональда Трампа, направленного на сохранение личного влияния после президентства и создание эффективной альтернативы существующим международным форматам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Кремле сообщили, что изучают это предложение США.

    «Совет мира» – это политико-деловой проект Трампа. Глава Белого дома стремится сохранить значительное мировое влияние и доступ к первым лицам после своего президентства, для чего и приглашает в совет Владимира Путина и других лидеров», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Кроме того, в Газе планируется апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках. Другими словами, Трамп хочет создать эффективный аналог ООН. Именно поэтому в совет вошли лидеры стран, обладающих огромными экономическими, логистическими и военными ресурсами», – продолжил он.

    По словам эксперта, совет также должен стать крупной инвестиционной площадкой. «Трамп подходит к урегулированию мировых кризисов с предпринимательских позиций. Разумеется, здесь присутствует и элемент личного пиара, который стал для него важным инструментом достижения целей», – заметил спикер.

    «Думаю, внутри США инициатива будет менее заметна – американского избирателя не слишком волнует внешняя политика. Впрочем, Трамп может набрать дополнительные баллы у лобби израильского «Ликуда», у которого хорошие отношения с Москвой», – спрогнозировал Дробницкий.

    «Кроме того, через этот совет Трамп надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами европейские лидеры, вероятно, шокированы составом приглашенных. Однако дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет – они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан», – резюмировал аналитик.

    Ранее США по дипломатическим каналам пригласили президента России Владимира Путина вступить в международный «Совет мира» по Газе, передает ТАСС. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    В понедельник также Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил участие России в строительстве многополярного мира и действиях Москвы в этой связи, сообщает Кремль.

    Целью совета по Газе под председательством Трампа объявлена реализация поддержанного ООН американского плана по демилитаризации и восстановлению Газы. Регион был опустошен двухлетней войной между Израилем и боевой группировкой ХАМАС, сообщает CNN.

    В совет, который Трамп назвал «величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных», войдут, среди прочего, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, премьер Канады Марк Карни и глава Госдепа Марко Рубио. Приглашения также получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Аргентины Хавьер Милей, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, приглашение получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Также в нем будут состоять представитель президента США по внешней политике Стив Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности Роберт Габриэль, зять Трампа Джаред Кушнер, миллиардер Марк Роуэн и глава Всемирного банка Аджай Банга.

    Члены получат постоянные места в совете, если заплатят 1 млрд долларов. Политики, которые не внесут платеж, будут занимать должности в течение трех лет. Все собранные средства пойдут на восстановление Газы. В Белом доме обещают, что в органе «не будет непомерных зарплат и раздутого персонала, от чего страдают многие международные организации».

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против занятия Турцией и Катаром ключевых ролей в организации. Он отметил, что создание этого органа «не было скоординировано с Израилем и противоречит его политике». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предложенный «Совет мира» нужен для сохранения гегемонии США.

    Комментарии (13)
    19 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи

    Юрист Соловьев: Все оставленные Долиной в квартире вещи могут быть выброшены на мусорку

    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    С оставшимся в квартире Ларисы Долиной имуществом могут быть нюансы. Ранее говорилось, что квартира была продана со всем содержимым, певица хотела только пианино забрать. Если Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки. Имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть выставлено на улицу у мусорного контейнера, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

    «Это законодательно установленная процедура, которая направлена на принудительное прекращение права проживания, нахождения определенного лица или лиц – в данном случае Долиной, ее дочки и внучки – в жилом помещении. Естественно, такая мера принимается, если в досудебном порядке спор не был решен», – говорит Соловьев.

    По его словам, процедура принудительного выселения проходит поэтапно, согласно сразу ряду нормативно-правовых актов. Если ответчик добровольно освободит помещение после вступления решения суда в законную силу в течение пяти дней, то исполнительное производство не возбуждается. Долина в установленный срок помещение не освободила, в связи с чем были задействованы механизмы принудительного выселения.

    «Если ответчик отказывается освободить жилье, то истец, в данном случае Полина Лурье или ее представитель, по иску в Мосгорсуд о выселении получает исполнительный лист и обращается в окружную Федеральную службу судебных приставов. Пристав сначала направляет предупреждение должнику в установленном порядке, потом назначает срок для добросовестного выселения – оно было назначено на сегодня», – объясняет юрист.

    Специалист подчеркивает, что если по истечении этого срока ключи не передаются и человек не выселяется, значит проводится принудительное выселение с участием понятых, сотрудников полиции и представителя органа опеки, если есть несовершеннолетние дети. Как только хотя бы один комплект ключей от имущества передан, судебное решение считается исполненным. Бывшие владельцы не обязаны отдавать все имеющиеся комплекты ключей, ведь для передачи квартиры достаточно лишь одного. Лурье имеет право поменять замки в своей квартире сразу после передачи ей комплекта ключей.

    «Здесь может быть масса нюансов с имуществом Долиной, которое могло остаться в квартире. В этом случае нужно смотреть договор, как была заключена сделка. Насколько я помню, продавали ее со всем имуществом, а певица только хотела пианино забрать и еще что-то. А если же Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки, еще до решения суда. Все, что в помещении есть сейчас, воспринимается как имущество, которое она посчитала возможным оставить», – делится Соловьев.

    То имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть утилизировано, либо «выставлено на улицу у мусорного контейнера», поясняет собеседник. Лурье, по его словам, в данном случае может распорядиться им так, как считает нужным.

    В Москве состоялась процедура выселения певицы Ларисы Долиной. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в сопровождении понятых и сотрудников полиции прибыли в Ксеньинский переулок в Москве, чтобы удостовериться в добровольном исполнении решения суда в срок. При этом сообщается, что сама Долина на данный момент находится  на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и прибудет в столицу только завтра. Несмотря на это, ключи от жилплощади новой хозяйке Полине Лурье должны передать 19 января.

    Комментарии (8)
    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    6 комментариев

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    Комментарии (3)
    19 января 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в международный «Совет мира» по Газе, куда его пригласили по дипломатическим каналам из США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин получил официальное приглашение от США войти в состав так называемого Совета мира по Газе, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения».

    Песков уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить все нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира. Белый дом представил состав Совета мира и ключевых ответственных за восстановление Газы.

    Американские чиновники предложили расширить Совет мира и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в Совете мира по Газе и выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение.

    Комментарии (46)
    19 января 2026, 16:15 • Новости дня
    В мире скопилось нераспроданного алкоголя на 22 млрд долларов
    В мире скопилось нераспроданного алкоголя на 22 млрд долларов
    @ Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нераспроданные запасы алкогольной продукции на общую сумму порядка 22 млрд долларов скопились на складах ведущих мировых производителей, среди которых британская Diageo, итальянская Campari, американская Brown Forman, а также французские Pernod Ricard и Rémy Cointreau, пишет Financial Times (FT).

    Как отмечает FT, это рекордное количество нераспроданного алкоголя за последние более чем десять лет, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что стоимость продукции Remy Cointreau, оставшейся без покупателей, достигает 1,8 млрд евро (около 2,09 млрд долларов). Эта цифра почти вдвое превышает годовой доход компании и почти равна ее рыночной капитализации.

    Причиной такого накопления запасов стал резкий всплеск производства из-за повышенного спроса на алкоголь во время пандемии COVID-19. Однако последовавший рост инфляции и снижение доходов по всему миру привели к резкому падению спроса, что вынудило производителей консервировать мощности и снижать цены.

    Ситуация, по данным газеты, приводит к увеличению долговых обязательств компаний и риску ценовой войны на рынке. Эксперты отмечают, что спад особенно сильно ударил по сегментам шотландского виски, коньяка и текилы.

    В прошлом году России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции.

    Комментарии (26)
    Главное
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    Президент Болгарии объявил о своей отставке
    Эксперт назвал цели Трампа при включении России в «Совет мира»
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    ЦБ предложил запретить продажу банкнот «банка приколов» в России
    Основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани умер в 93 года
    Землю окутал поток солнечных протонов