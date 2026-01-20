Лоза оценил шансы Долиной вернуть народную любовь

В НЦ «Россия» состоялось открытие года 150-летия Союза театральных деятелей

Союза театральных деятелей России анонсировал более 1900 мероприятий

Tекст: Вера Басилая

Как было объявлено на церемонии, в течение года по всей стране пройдет 1921 мероприятие – от крупных фестивалей и гастролей до образовательных и дискуссионных площадок. События затронут регионы от Калининграда до Владивостока. Программу юбилейного года представил председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что оргкомитет оказывает инициативам Союза всестороннюю поддержку. «Владимир Львович Машков приходит к нам с разными идеями, и мы начинаем совместную работу, чтобы все эти идеи, пусть даже самые невероятные, реализовались. Потому что театр – это волшебство, и чтобы совершить в юбилейный год волшебство в масштабе всей страны, конечно, требуются невероятный креатив и энергия. А наша задача как оргкомитета – помогать организационно и финансово, чем мы и занимаемся», – сказал он.

Юбилей Союза театральных деятелей России проводится на государственном уровне: 26 февраля 2024 года Президент РФ подписал указ № 140 «О праздновании 150-летия Союза театральных деятелей России». Символично, что старт мероприятий был дан в день рождения Станиславского – реформатора отечественного театра.

Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин отметил особое значение нового профессионального праздника. «В первый раз мы всей страной отмечаем новый праздник – День артиста – отдавая дань великому русскому человеку Константину Станиславскому. И я думаю, что если бы так случилось, что Константин Сергеевич узнал бы о тех энергичных инициативах, которые готовит Год 150-летия Союза театральных деятелей России, то он бы точно порадовался за то, что в российском театре есть такие люди. Мы, со своей стороны, будем скромно помогать, максимально комфортно сопровождая все те инициативы, которые сегодня были презентованы», – заявил он.

Одним из центральных проектов юбилейного года станет «Театральный поезд», который объединит театральную и музейную программы, а также гастроли в 43 городах страны. В проекте примут участие 160 театров, будет показано 280 постановок, а общее число задействованных артистов превысит 5 тысяч человек. После завершения маршрутов в Москве стартует Всероссийский фестиваль-марафон театров «Россия. Театр. Общество», который пройдет на бульварах столицы и в Зарядье.

Кроме того, в течение года во всех федеральных округах состоятся десять тематических форумов, на которых будет обсуждаться концепция развития театра в России до 2035 года. В программу также войдут мультимедийный проект о российском театре в парках «Россия – моя история», обновление Домов актера в регионах, Спартакиада для творческих коллективов московских театров и другие инициативы. 23 октября на исторической сцене Большого театра пройдет Съезд Союза, где подведут предварительные итоги юбилейного года.

Владимир Машков отдельно рассказал о выставочных проектах и подчеркнул, что ключевая цель юбилея – выйти за пределы профессионального сообщества. «Здесь, в Национальном центре «Россия», мы также готовим масштабную мультимедийную выставку «Наследие. Театр. Великие». Выставка погрузит зрителей в историю театра и в то же время покажет, каким он будет в эпоху искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Хочу напомнить, что настоящего живого артиста не сможет заменить никто и никогда. И наша общая цель – сделать так, чтобы юбилей вышел за рамки профессионального сообщества. Поэтому этот праздник должен быть не только для театралов, но и для всех тех, кто никогда не был в театре. Мы хотим привезти к ним лучшие спектакли и лучших артистов», – сказал он.

Союз театральных деятелей России был основан в 1876 году как общество взаимной помощи русских артистов. Сегодня организация объединяет представителей театрального искусства по всей стране и занимается поддержкой театров и театральных школ, развитием профессиональных связей, а также защитой социальных и профессиональных интересов работников сцены.

Ранее в Национальном центре «Россия» прошли торжества, посвященные новому профессиональному празднику – Дню артиста. В рамках мероприятия состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры. Государственные звания народных и заслуженных артистов России были присвоены ряду артистов. Праздник приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей.