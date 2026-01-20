  • Новость часаТрамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа
    Молдавия начала процесс выхода из СНГ
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS
    В СПЧ заявили о тревожности от поездок в автобусе после убийства в Электростали
    Россиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    20 января 2026, 08:19 • Новости дня

    Ученые предупредили о возможном новом всплеске геомагнитного шторма

    Ученые ИКИ РАН сообщили о завершении пика шторма G4.7 и риске нового всплеска

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная буря G4.7 потеряла первоначальную мощь, однако ученые не исключили вероятность повторного всплеска и возвращения индексов к экстремальным значениям.

    Пик геомагнитной бури, зафиксированный минувшей ночью, завершился, однако ученые не исключают повторного усиления феномена, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории уточнили, что сейчас завершается первая импульсная фаза шторма: скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 км/с, что превышает обычные показатели в 2,5-3 раза. Индукция магнитного поля возле Земли остается примерно в десять раз выше нормы, хотя оба параметра уже снизились вдвое по сравнению с моментом удара.

    Ученые отмечают быструю смену знака магнитного поля. Если такая тенденция продолжится, через несколько часов возможен второй мощный всплеск с возвращением индексов к уровню не ниже G4 и потенциальной попыткой достичь уровня G5. В лаборатории добавили, что ночной пик достиг значения G4.7, в значительной степени из-за «неправильной» ориентации магнитного поля, которая теперь становится «правильной» и может вновь разогнать геомагнитную активность.

    Общая продолжительность нынешнего события, по оценке специалистов, составит не менее суток. Ожидается, что ближайшие сутки будут «полностью закрашены в красный цвет». Первое смягчение возможно только завтра, а полная стабилизация магнитной обстановки может наступить лишь через двое-трое суток.

    Прошлой ночью над страной и европейской частью континента наблюдались одни из самых мощных полярных сияний XXI века: нижняя граница свечения достигала широты около 40 градусов.

    Эксперты не исключают, что ближайшей ночью подобное явление может повториться, хоть и с меньшей интенсивностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле. Магнитная буря уровня G4 была подтверждена и на тот момент оценена как 4,33 из пяти возможных.

    18 января 2026, 15:45 • Новости дня
    Guardian: Астрономы снимут первое в истории видео черной дыры

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые в истории учёные намерены создать видео сверхмассивной чёрной дыры в галактике Messier 87, масса которой составляет 6 млрд солнц, сообщает газета Guardian со ссылкой на профессора астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета и одного из основателей проекта Серу Маркофф.

    Астрономы международного проекта Event Horizon Telescope (EHT) планируют весной снять первое в истории видео черной дыры, передает РИА «Новости». Для этого они выбрали сверхмассивную черную дыру в центре галактики Messier 87 (M87) – ее масса составляет 6 млрд солнц, а размеры сопоставимы с масштабами всей Солнечной системы.

    Как уточняет издание, EHT объединяет 12 радиотелескопов, находящихся в разных частях света – от Антарктики до Испании и Кореи. Именно эта сеть в 2019 году впервые показала миру изображение тени черной дыры. На этот раз ученые намерены получить последовательность кадров, из которых получится смонтировать видеоролик, фиксирующий динамику объекта.

    «Теперь астрономы впервые готовятся снять фильм с черной дырой в действии», – говорится в материале газеты. По словам профессора Кембриджа и сооснователя проекта Серы Маркофф, съемка позволит узнать больше о скорости вращения черной дыры и о механизмах появления релятивистских струй – потоков газа, которые могут менять эволюцию целых галактик.

    Съемки пройдут в марте и апреле – именно в эти месяцы черная дыра M87 будет видна сразу с нескольких телескопов сети. Однако, из-за огромного объема данных ученым придется дождаться антарктического лета, чтобы физически доставить жесткие диски на обработку в Германию и США.

    18 января 2026, 18:28 • Новости дня
    В Китае впервые испытали системы амортизации при посадке космического корабля

    Tекст: Ольга Иванова

    В Пекине полноразмерный модуль корабля Interstellor-1 протестировал инновационную систему амортизации, что стало прорывом для коммерческой космонавтики КНР, сообщает издание «Цзэмянь».

    В Китае успешно испытали систему амортизации при посадке полноразмерного модуля космического корабля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Цзэмянь». Это первый случай в истории коммерческой космонавтики КНР, когда подобная технология была реализована и проверена на практике.

    Пекинская компания Interstellor стала третьей в мире коммерческой фирмой, которой удалось разработать и испытать подобную систему для пилотируемого космического аппарата. Испытания проводились на модуле корабля «Interstellor-1» (CYZ1), специально созданном для этих целей.

    В ходе тестов все параметры системы соответствовали заявленным ожиданиям, а по ряду ключевых позиций результаты даже оказались выше прогнозов. В издании отмечают, что этот проект стал первой коммерческой инициативой в Китае по проверке таких технологий на полноразмерном пилотируемом модуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил с космодрома Цзюцюань спутник «Тяньхуэй-7».

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    18 января 2026, 12:35 • Новости дня
    Баканов сообщил о новых переговорах с НАСА по судьбе МКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Роскосмос» в течение года дополнительно обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты, заявил РИА Новости генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    По его словам, «Роскосмос» и НАСА в течение года планируют обсудить сроки сведения Международной космической станции с орбиты, передает РИА «Новости». Баканов отметил: «Сейчас новый администратор НАСА назначен. Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 год – завершение работы МКС, до 2030 – ее сведение с орбиты. А сейчас будем с НАСА дополнительно это все обсуждать».

    Он также добавил, что обменялся контактами с новым главой НАСА Джаредом Айзекманом, и руководители договорились о встрече в удобное для обеих сторон время.

    МКС строится на орбите с 1998 года. Первоначально срок ее эксплуатации оценивали в 15 лет, затем продлили до 2020, позже до 2024 года. На данный момент эксплуатация продлена до 2028 года, а затопление станции запланировано к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NASA назвали компанию, которая будет отвечать за сведение МКС с орбиты.

    17 января 2026, 20:36 • Новости дня
    После отключения света в морозы в двух деревнях на Урале возбуждено дело

    Следователи возбудили дело после отключения света в морозы в деревнях на Урале

    Tекст: Вера Басилая

    Жители двух деревень в Челябинской области остались без электричества и тепла в морозы, что стало основанием для возбуждения уголовного дела об оказании небезопасных услу, сообщило региональное СУСК России.

    Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, возбудили следователи по факту ненадлежащего электроснабжения домов в деревнях Малиновка и Ключи, передает РИА «Новости».

    В сообщении регионального СУСК РФ говорится, что следователь Сосновского межрайонного следственного отдела отреагировал на публикации в соцмедиа, где жители жаловались на длительное отключение электричества зимой. В результате многие дома остались без света и тепла в период морозов.

    В СУСК уточнили, что до 17 января неустановленные сотрудники энергоснабжающей организации не обеспечили стабильное электроснабжение, допустив длительное отключение электричества в нарушение законодательства. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту.

    Чиновницу в Пскове уволили после того, как она выбросила собак на мороз.

    18 января 2026, 18:09 • Новости дня
    Синоптик сообщил, что ночь на воскресенье не стала самой холодной в Москве

    Синоптик Вильфанд сообщил, что ночь на воскресенье не стала самой холодной в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье в Подмосковье температура опустилась до минус 26 градусов, что стало новым рекордом этой зимы для региона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Ночь с субботы на воскресенье в Москве не побила рекорда по холоду с начала зимы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Специалист отметил, что в Подмосковье был зафиксирован новый температурный минимум, однако столица осталась лишь на втором месте.

    «Если говорить об областных значениях, то в ночь на субботу и в ночь на воскресенье температуры были минимальными – до 24-26 градусов, в Черустях наиболее низкие температуры. Если судить по нашей базовой станции, то [в Москве] было минус 13,8 градуса, а вот в ночь на 2 января минимальная температура была минус 13,9 градуса. Так что сейчас была по области самая холодная ночь, а по Москве – нет, в Москве второе место после второго числа», – заявил Вильфанд.

    Ранее в Гидрометцентре отмечали, что эта ночь может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье с начала года и осенне-зимнего сезона. Однако, по уточненным данным, абсолютный минимум этой зимы в столице пока остался за ночью на 2 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Крещенскую ночь температура воздуха в Москве опустится до минус девяти градусов.

    18 января 2026, 21:58 • Новости дня
    На Солнце произошла первая вспышка максимального класса в 2026 году

    Tекст: Ольга Иванова

    На Солнце зафиксировали первую в 2026 году вспышку максимального класса, которая может повлиять на Землю сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Первая в 2026 году вспышка максимального класса Х зафиксирована на Солнце, передает РИА «Новости». Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    По словам учёных, «на Солнце вспышка высшего балла X, происходит прямо сейчас». Вспышка произошла в области 4341, расположенной в центре видимого солнечного диска напротив Земли, и достигла максимума в 21.09 по московскому времени. Ей был присвоен класс X1.95, а более мощное событие наблюдалось только 14 ноября 2025 года.

    Астрономы отмечают, что из-за положения центра взрыва очень высока вероятность воздействия на Землю. Две предыдущие сильные вспышки в этой же области 8 и 12 января сопровождались большими выбросами плазмы, но случились на обратной стороне Солнца. Сейчас учёные продолжают мониторинг ситуации и анализируют возможные последствия для нашей планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о том, что выброшенный Солнцем 13 января выброс плазмы неожиданно достиг Земли. Он стал причиной слабых магнитных бурь. Траектория выброса ранее шла в обход Земли.

    17 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Китайская ракета «Церера-2» провалила первый испытательный полет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый испытательный полет китайской коммерческой ракеты-носителя «Церера-2» завершился неудачей, сообщила компания-разработчик ракеты Galactic Energy.

    Первый испытательный запуск китайской коммерческой ракеты-носителя «Церера-2» завершился неудачей, передает РИА «Новости». Разработчик ракеты, компания Galactic Energy, сообщил, что запуск был произведён 17 января в 12.08 по пекинскому времени (7.08 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу.

    «Во время полета ракеты возникла неполадка, в результате чего первый испытательный полет признан неудачным», – приводит агентство заявление компании. О причинах и характере технических проблем пока не сообщается.

    В настоящее время специалисты Galactic Energy начали анализ и расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вывел на орбиту спутник для картографирования Земли.

    Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китайские власти заявили о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    19 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Быстрые протоны у Земли превысили опасный для спутников уровень в 50 раз

    ИКИ РАН: Быстрые протоны от Солнца вызвали радиационный шторм

    Tекст: Мария Иванова

    В последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты.

    Ускоренные протоны, прибывшие к орбите Земли от Солнца, резко увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Эффект «снежного шторма» на снимках телескопов стал ярким индикатором этого явления: каждая «снежинка» – результат попадания быстрого протона в детектор, а длинные линии указывают на частицы, пришедшие под острым углом.

    За последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ вблизи Земли выросла более чем в тысячу раз. Уровень радиационной опасности для электроники космических аппаратов превысил так называемый «красный уровень» примерно в 50 раз, и этот показатель продолжает расти.

    Как отмечают в лаборатории, аналогичные значения фиксировались лишь дважды в прошлом году – 1 июня и 12 ноября 2025 года. Оба случая сопровождались сильнейшими ударами по Земле и магнитными бурями уровня выше G4, которые начинались в течение суток после прихода частиц. Специалисты предупреждают: нынешняя ситуация указывает на прямое воздействие одной из крупнейших солнечных вспышек на Землю.

    Ранее в понедельник ученые предсказали сильные магнитные бури уровня G4.

    18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса.

    Между тем ученые обнаружили в космосе опасное для планеты железное облако.

    19 января 2026, 06:28 • Новости дня
    Китайский модуль «Шэньчжоу-20» успешно вернулся на Землю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20», возвращение которого с орбиты ранее откладывалось из-за столкновения с космическим мусором, успешно приземлился в КНР, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

    Посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился на территории Китая, передает ТАСС. Возвращение капсулы состоялось 19 января 2026 года в 9:34 по местному времени (04:34 по Мск) на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия.

    В сообщении Центрального телевидения Китая говорится: «Проверка показала, что внешний вид посадочного модуля соответствует норме, а оборудование исправно функционирует».

    Запуск корабля «Шэньчжоу-20» был проведен 24 апреля 2025 года. Возвращение экипажа планировалось на 5 ноября, но его пришлось отложить из-за столкновения с космическим мусором. В итоге экипаж покинул орбиту на борту «Шэньчжоу-21», а «Шэньчжоу-20» остался на орбите и вернулся позже в автоматическом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вывел на орбиту спутник для картографирования Земли.

    Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    19 января 2026, 09:55 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали магнитные бури уровня G4 на вторник

    Ученые ИКИ РАН спрогнозировали геомагнитные возмущения из-за удара плазмы Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник в середине дня на магнитосферу Земли обрушится облако плазмы от мощной солнечной вспышки, что может привести к магнитным бурям уровня G4 и редким по силе полярным сияниям, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Во вторник, 20 января, на Земле ожидаются мощные магнитные бури уровня до G4, сообщает лаборатория солнечной астрономии.

    Причиной станет облако плазмы, выброшенное во время вспышки X1.9 на Солнце, которое должно достичь магнитосферы планеты в середине дня по московскому времени.

    Как отмечают ученые, вчерашние данные с коронографа CCOR-1 подтвердил основной мировой солнечный коронограф LASCO. Специалисты зафиксировали, что вспышка сопровождалась выбросом плазмы, направленным прямо на Землю. Первые видео LASCO показывают, как гигантское облако выглядит расширяющимся газовым шаром, летящим в сторону нашей планеты – для сравнения: диаметр Солнца составляет 1,5 млн км.

    Расчетные модели движения вещества указывают, что удар по магнитосфере Земли придется примерно на полдень. Ожидается, что геомагнитные возмущения достигнут уровня G4, а вероятность магнитных бурь экстремального, пятого уровня, составит около 10%.

    В ночь со вторника на среду над Россией прогнозируются исключительно сильные полярные сияния, которые, по предварительным оценкам, можно будет наблюдать почти на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что на Земле ожидается магнитная буря класса G3/G4 из-за выброса солнечной плазмы.

    18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса.

    Между тем ученые обнаружили в космосе опасное для планеты железное облако.

    19 января 2026, 08:36 • Новости дня
    Рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на отечественные спутники

    Роскосмос: Рыбопромысловый флот с 2026 года перешел на отечественные спутники

    Tекст: Мария Иванова

    С начала 2026 года все российские рыбопромысловые суда начали использовать только отечественные спутниковые системы, такие как «Гонец», «Ямал» и «Экспресс», сообщили в Роскосмосе.

    Российский рыбопромысловый флот с 1 января 2026 года полностью перешел на использование отечественных орбитальных группировок для передачи данных о местоположении судов, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    Теперь для этих целей используются только российские спутниковые системы – «Гонец», «Ямал» и «Экспресс».

    Гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» Андрей Манойло заявил: «Переоснащение рыбопромысловых судов на спутниковые станции “Гонец” фактически началось еще в начале 2017 года, когда они начали штатно применяться на отечественных судах в качестве технических средств контроля. С этого времени процент оснащения терминалами «Гонец» постоянно рос, что послужило плавному переходу на их использование рыбопромысловой отраслью».

    Эксперты отмечают, что к декабрю 2025 года надежность работы российских спутниковых станций «Гонец» на судах более чем вдвое превысила аналогичные показатели иностранного оборудования «Инмарсат». Это позволило обеспечить устойчивую и безопасную передачу данных российских рыбопромысловых судов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия готовится запустить две новые спутниковые группировки, одна из которых будет создавать цифровые карты в реальном времени, а другая станет аналогом Starlink.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о запуске отечественной низкоорбитальной группировки для расширения покрытия связи по всей стране.

    20 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Учёные подтвердили магнитную бурю уровня G4.33 из пяти возможных

    Tекст: Катерина Туманова

    Ранее учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН отмечали разрозненность данных и сбои в измерениях важных показателей, из-за чего уровень геомагнитной бури варьировался от G2 до G4.

    «Официально подтверждено: на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.33. Главным вопросом остаётся, будет ли уже в ближайшие часы достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз, в мае 2024 года», – заявили учёные в Telegram-канале.

    Они уточнили, что единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра – индукция магнитного поля, которая показывает значения, близкие к историческим рекордам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты. При этом 18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса. В ИКИ РАН сообщили, что Землю окутал крупнейший за 20 лет поток солнечных протонов.

    19 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Столкновение 26 автомобилей из-за гололеда парализовало движение в ФРГ

    При столкновении 26 автомобилей из-за гололеда в ФРГ пострадали 25 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием 26 автомобилей вызвало многокилометровую пробку и привело к травмам у двух десятков человек.

    Масштабная авария произошла утром на мосту через канал Рейн – Херне на автобане А42 вблизи города Эссен, передает ТАСС.

    Причиной инцидента стал гололед, из-за которого первый автомобиль потерял управление и столкнулся с ограждением, после чего в него врезались еще 25 транспортных средств.

    По уточненной информации пожарной службы, 25 человек получили легкие травмы, пятеро из них были госпитализированы для дополнительного осмотра.

    Движение на данном участке автобана полностью остановлено, а на подъездах к месту происшествия образовалась многокилометровая пробка, что создало значительные затруднения для других водителей.

    Авария произошла в утренний час пик, когда поток машин был максимальным, отмечает телеканал N-tv.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный снегопад привел к закрытию границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановке поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Перевозки грузов и школьников остановлены в 38 департаментах Франции, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

    В столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы протяженностью более 900 км, что стало новым антирекордом.

    20 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле

    Ученые ИКИ РАН зафиксировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед вспышкой учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН указывали на то, как уровень протонов шел в рост и достиг 30 тыс. единиц, что было выше, чем во вспышке X17.2 в 2003 году.

    «Только что ударило по Земле. Между проходом точки Лагранжа L1 и приходом к планете (1.5 млн км) прошло 15 минут. Это означает скорость около 1700 км/с. Измерения скорости на спутнике ACE вышли из строя», – сообщили специалисты в Telegram-канале.

    Около 23 часов понедельника сообщалось, что вот-вот начнётся мощная магнитная буря уровня 4G. Учёные смогли её зафиксировать после некоторого времени нестабильной работы приборов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1 тыс. раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты. При этом 18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса. В ИКИ РАН сообщили, что Землю окутал крупнейший за 20 лет поток солнечных протонов.

    20 января 2026, 06:57 • Новости дня
    У Земли зафиксировали радиационный шторм S4

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В окружающем Землю космическом пространстве зарегистрировали мощный радиационный шторм, уровень которого соответствует категории S4 по пятибалльной шкале.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о наблюдении радиационного шторма S4 возле Земли впервые за два солнечных цикла, передает ТАСС.

    По словам специалистов, поток солнечных протонов превысил 10 тыс. единиц, что соответствует высокому уровню опасности по шкале, где S5 считается экстремальным, а S1 – слабым.

    Ученые отметили, что теоретически существует уровень S5, однако за всю современную историю наблюдений он ни разу не был достигнут. По их данным, абсолютный рекорд протонного потока составлял около 40 тыс. единиц и был зафиксирован в прошлом веке.

    В первой половине января плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, это резко увеличило радиационное воздействие на космические аппараты.

