Британцы готовы заменить Стармера актёром Хью Грантом в роли премьера

Жители Британии готовы заменить Стармера Хью Грантом в роли премьера

Tекст: Катерина Туманова

«Вялая реакция Кира Стармера на угрозу Дональда Трампа ввести пошлины заставила британцев тосковать по новому, более обаятельному премьер-министру, такому, как герой Хью Гранта из фильма «Реальная любовь», – пишет Daily Star.

Президент США пригрозил ввести 10-процентную пошлину «на все товары», поставляемые в США с 1 февраля, если они не поддержат его захват Гренландии.

Гренландия и Дания отказались продать территорию, поэтому Трамп угрожает аннексией и вторжением союзнику по НАТО. Последняя угроза – 10-процентная пошлина на все европейские страны, которые не поддержат его захват.

В ответ на это Кир Стармер заявил Британии, что торговая война «неправильный способ разрешения разногласий внутри альянса», подчеркнув, что будет отстаивать «национальные интересы» страны.

Премьер-министр заявил на пресс-конференции в Даунинг-стрит, что «правильный подход к вопросу такой серьезности – это спокойные дискуссии между союзниками».

«Любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народу Гренландии и Королевству Дания. Это основополагающее право», – сказал он.

Несмотря на значительную перемену в настроении Стармера по отношению к Трампу, многие британцы в социальных сетях выразили желание видеть более романтичного премьер-министра. В частности, они просили помощи у персонажа Хью Гранта, премьер-министра из фильма «Реальная любовь», у которого, нет имени.

В популярной рождественской романтической комедии Грант противостоит «запугивающему» и довольно жуткому президенту США, которого играет Билли Боб Торнтон.

«Мне нравится это слово «отношения». Оно охватывает всевозможные грехи, не так ли? Боюсь, что эти отношения стали плохими. Отношения, основанные на том, что президент берёт именно то, что хочет, и спокойно игнорирует всё то, что действительно важно для, э-э… Британии. Мы, может быть, и маленькая страна, но мы также и великая. Страна Шекспира, Черчилля, The Beatles, Шона Коннери, Гарри Поттера. Правой ноги Дэвида Бекхэма. Левой ноги Дэвида Бекхэма, если уж на то пошло. А друг, который нас запугивает, больше не друг», – говорит премьер-министр в исполнении Хью Гранта на пресс-конференции на Даунинг-стрит.

Завершает кинопремьер Британии в исполнении Хью Гранта свою речь фразой о том, что задиры реагируют только на силу, поэтому он «готов стать сильнее, а президент США должен быть к этому готов». Но это было в кино.

