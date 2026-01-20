  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 32 украинских дрона
    20 января 2026, 05:58 • Новости дня

    Аэропорт Ярославля возобновил штатную работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о снятии временных ограничений с аэропорта Ярославля, он возобновил штатную работу.

    «Аэропорт Ярославля (Туношна): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Напомним, в ночь на вторник временные ограничения полётов введены в аэропорту Ярославля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером понедельника в течение четырех часов средства ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ в районе Белгорода и Брянска. При этом Минобороны доложило, что три часа были уничтожены более 45 дронов над пятью регионами России.

    19 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Биатлонист Тихонов выразил недовольство размером своей олимпийской пенсии

    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер пенсионных выплат для победителей Олимпийских игр несоразмерен заслугам спортсменов такого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

    По словам Тихонова, сегодня олимпийские чемпионы получают пенсию, сопоставимую с обычными социальными выплатами, что, по его мнению, не отражает их вклада в развитие спорта и имидж страны на мировой арене. Он предложил установить для олим.пийских чемпионов фиксированную пенсию в размере 500 тысяч рублей, передает Ura.ru.

    «У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тысяч. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — сказал Тихонов.

    Александру Тихонову сейчас 79 лет. Он по праву считается одним из самых выдающихся биатлонистов в истории мирового спорта. В его активе четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в эстафетных гонках, а также множество побед на чемпионатах мира. Достижение спортсмена зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса: никому до сих пор не удалось повторить его результат – четыре олимпийских золота подряд.

    Ранее Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    19 января 2026, 22:55 • Новости дня
    В СПЧ заявили о тревожности от поездок в автобусе после убийства в Электростали
    @ кадр из видео t.me/Marinaslovo/

    Tекст: Катерина Туманова

    После убийства молодого человека из Электростали, как считается, из-за замечания в салоне автобуса, у граждан появились тревога и опасения ездить в транспорте, где разные взгляды и оценки поведения могут приводить к летальному исходу, отметила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «В Электростали в автобусе мигрант или некоренной гражданин 19 лет повздорил с другим молодым человеком 18 лет. Они вышли из автобуса драться. Писали, что местный победил, однако мстительный приезжий зарезал его», – написала журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что, судя по видео из автобуса, парни, которые оказались одной из сторон конфликта, «не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание». «И не ведут себя так, чтобы можно было подумать – замечание им можно сделать без последствий для себя», – написала Ахмедова.

    На видео, которое разместила журналистка, видно как несколько молодых людей в коротких черных куртках с капюшонами и в берцах показывают неприличные жесты, после чего один из пассажиров автобуса подходит к ним и что-то говорит. После чего все направляются к выходу.

    «Как страшно ездить в автобусах с таким смешанным составом. Одни считают, что вполне нормально показывать языки и средние пальцы, другие, что нет, одни считают, что можно отвечать ножом на конфликт в автобусе, другие – что нельзя. А ты – между ними», – отметила Ахмедова.

    По словам члена СПЧ, информация о произошедшем ещё дополняется, Ахмедова обещала следить за ситуацией.

    Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали признал вину на допросе, сообщили в пресс-службе ГСУ  Следственного комитета России по Подмосковью. Трагедия произошла 18 января. В рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним подозреваемым вспыхнула ссора, которая продолжилась на остановке. Подозреваемый достал нож и нанес 18-летнему потерпевшему удары в шею и туловище, после чего тот скончался в больнице.

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    19 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Стоматолог объяснил, почему россияне теряют зубы раньше европейцев

    Стоматолог Копылов: Россияне теряют зубы из-за слабой профилактики и гигиены

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне теряют свои первые зубы в среднем в возрасте 20 лет, в то время как жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам, рассказал стоматолог-хирург Максим Копылов.

    Стоматолог Копылов объясняет, что основной причиной ранней потери зубов в России остается недостаточно развитая культура профилактики и гигиены. По его словам, многие россияне до сих пор чистят зубы так, как научили родители, не уделяя внимания современным рекомендациям, передает Газета.Ru.

    Копылов подчеркнул, что в Швейцарии стоматологи требуют от пациентов освоить правильную гигиену до начала сложного лечения, а профессиональную чистку делают не реже одного раза в полгода. Такой подход позволяет своевременно выявлять и лечить стоматологические проблемы, что значительно снижает риск потери зубов. В странах Европы и США большую роль играет медицинская страховка, обязывающая регулярно посещать врача-гигиениста для профессионального ухода за полостью рта.

    В России же профессиональная гигиена только начинает входить в повседневную жизнь, отметил эксперт. По его мнению, исторически сложилось так, что россияне обращаются к стоматологу только в экстренных случаях, что приводит к запущенным случаям и сложному лечению. Копылов добавил, что профилактика всегда проще, дешевле и эффективнее, чем лечение, но этому мало кто уделяет внимание.

    Стоматолог обратил внимание и на популярность имплантации зубов в России. По его словам, распространенное мнение, что имплантат можно поставить в любой момент, приводит к пренебрежению гигиеной и профилактикой. При этом имплантаты требуют не меньшего ухода, а история их наблюдения пока не превышает 50 лет, что не позволяет говорить об их «вечности».

    Копылов уверен, что повышение возраста первого удаления зуба возможно только при формировании новой культуры ухода за полостью рта. Он считает, что задача стоматологических клиник – не только лечить, но и просвещать пациентов по вопросам гигиены и профилактики. Если россияне станут внимательнее относиться к уходу за зубами, шанс сохранить свои зубы до 50-60 лет существенно возрастет.

    Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Черношей объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда.

    19 января 2026, 19:33 • Новости дня
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская MOL подписала юридически обязывающее соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% акций сербской корпорации NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

    В сообщении венгерского холдинга отмечается, что после завершения сделки MOL получит значительные права контроля и обязанности акционера в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, передает ТАСС. Это позволит MOL укрепить позиции на рынке энергетики Центральной и Юго-Восточной Европы, говорится в заявлении.

    Сделку планируется закрыть до 31 марта, однако для завершения потребуется одобрение со стороны OFAC США и сербских властей. Помимо соглашения с «Газпром нефтью», MOL ведет переговоры с эмиратской компанией ADNOC о возможности присоединения к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

    Ранее стало известно, что Газпром и венгерская компания MOL согласовали основные условия продажи акций сербской нефтегазовой компании NIS.

    В ноябре венгерская компания MOL начала рассматривать вариант увеличения участия в сербской NIS и выразила готовность содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией.

    19 января 2026, 16:47 • Новости дня
    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках

    Президент Лиги защиты пациентов Саверский: Вы имеете право на компенсацию при задержке оказания медпомощи

    @ Алексей Филиппов/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов

    В случае задержки оказания бесплатной медпомощи муниципальной поликлиникой пациент имеет право получить компенсацию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Эксперт прокомментировал изменения в правилах оказания медпомощи, утвержденные правительством.

    На днях вступило в силу постановление правительства от 29 декабря 2025 года за номером 2188 – «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно документу, с момента обращения пациента в медицинскую организацию срок ожидания приема участкового врача-терапевта, врача общей практики (он же семейный врач), а также участкового врача-педиатра не может превышать 24 часов.

    Напомним, что участковый врач-терапевт, врач общей практики и участковый педиатр обязаны принять пациента в течении 24 часов.  Первичную неотложную помощь – например, при обострении радикулита – врачи должны оказать в течении двух часов с момента обращения пациента в медорганизацию. Но добиваться соблюдения нового регламента пациентам, возможно, придется в суде.

    Скорая помощь, как и прежде, должна приехать за 20 минут. Неотложная – если состояние пациента острое, но опасности жизни нет – в течении двух часов.  Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (ЛОР, офтальмолог, хирург и т. д.) не должны превышать 14 рабочих дней. Исключение одно: если у пациента подозревают онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание, срок консультаций сокращается до трех рабочих дней.

    Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов, считает постановление правительства важным, но недостаточным. «Нужно прописать не только сроки приема врачами, но и сроки проведения медицинских обследований. Что толку от врача, если УЗИ ждать 3-4 недели, а без него доктор не может поставить диагноз, а значит и лечить?», – рассуждает эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Второй момент: необходим подзаконный акт, который бы предусматривал наказание для медицинских учреждений, если они не соблюдают оговоренные в Постановлении правительства сроки приема. «Срок прибытия «скорой» и до постановления составлял 20 минут, а она могла опоздать или не приехать: пациентов много, а бригад не хватает. Или пробки», – пояснил эксперт.

    Тем не менее, как считает Саверский, принятый документ поможет защитить права пациентов. «Допустим, вы пробуете попасть к участковому, а вам говорят – приходите через трое суток. Тут же пишите заявление главврачу на сайте поликлиники, либо пишите на сайт Минздрава региона – что вас не могут принять – и идете в частную поликлинику», – советует эксперт.

    Получив платную медпомощь, вы можете написать заявление в прокуратуру, которая, согласно статье 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ, должна защищать в суде ваши интересы. Вы имеете право получить от муниципальной поликлиники компенсацию – за оказание платной услуги и, если суд так решит, моральную компенсацию.

    «Но в целом, конечно, вопрос своевременной и бесплатной медпомощи должен решать не пациент, а государство – увеличивая количество медиков, работающих в системе ОМС», – считает Александр Саверский.

    В начале прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицит врачей в России составляет около 23,2 тыс. человек, а нехватка фельдшеров и медсестер - 63,6 тысячи. Однако в декабре прошлого года вступил в силу закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. Закон предполагает, что первым основным местом работы выпускников медколледжей и вузов должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. Это значит, что вероятность попасть на прием к участковому врачу вовремя резко увеличивается.

    19 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    США намерены устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, заявил Дональд Трамп в Truth Social.

    По его словам, такие меры принимаются на фоне бездействия Дании, которая не смогла справиться с этой проблемой.

    «НАТО на протяжении 20 лет говорит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!» – написал Трамп в своей соцсети.

    Он подчеркнул, что США собираются взять инициативу в вопросе безопасности этого региона.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен заявил, что считает Россию главным источником риска для Гренландии.

    Трамп отметил, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    19 января 2026, 10:02 • Новости дня
    Фицо удивился смене риторики ЕС по России после запрета пролета на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что страны ЕС, недавно запретившие воздушный коридор для пролета на парад Победы, теперь обсуждают диалог с Москвой.

    Роберт Фицо сообщил о перемене риторики ряда стран ЕС, не разрешивших в мае 2025 года пролет над своей территорией для участия в параде Победы в Москве, передает ТАСС.

    По его словам, несколько месяцев назад эти страны запрещали пролет самолетов, направлявшихся на торжества в честь победы над фашизмом, а теперь стали говорить о необходимости диалога с Москвой и президентом России Владимиром Путиным.

    Фицо лично посетил российскую столицу в мае, где участвовал в параде Победы на Красной площади, официальном приеме в Кремле и церемонии возложения цветов на Могилу Неизвестного Солдата. На мероприятиях 9 мая он был с нагрудным значком с логотипом 80-летия Победы.

    При этом прибалтийские страны и Польша приняли решение закрыть небо для самолетов президента Сербии Александра Вучича и самого Роберта Фицо при их перелете в Москву на парад.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией для создания новой архитектуры безопасности.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование на Украине невозможно без диалога о безопасности Европы.

    19 января 2026, 19:10 • Новости дня
    Балицкий назвал удар ВСУ по школе актом террора

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по школе, когда в здании находились дети и педагоги.

    Вооруженные силы Украины совершили атаку на школу № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС. В момент удара в учебном заведении находились пятнадцать учеников и десять учителей, никто из них не пострадал.

    Губернатор Евгений Балицкий заявил: «ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры».

    Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. По словам Балицкого, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и педагогов, а также для оперативного восстановления повреждений здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении нескольких десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ в Запорожской области за трое суток. В 25 населенных пунктах Херсонской области произошло отключение электроснабжения из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области.

    19 января 2026, 23:30 • Новости дня
    Силы ПВО за три часа уничтожили более 45 дронов над пятью регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило о ликвидации силами ПВО за три часа 47 дронов ВСУ над пятью регионами России.

    «В период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что 21 дрон был сбит над территорией Ростовской области, 19 БПЛА – над Брянской областью, пять беспилотников ликвидировано над Калужской областью  и ещё по одному дрону – над Белгородской и Курской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 92 дрона ВСУ над регионами России. При этом вечером понедельника в течение четырех часов средства ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ в районе Белгорода и Брянска.

    19 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Суд не расторг брак между Джиганом и Самойловой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд не принял решение о расторжении брака между рэпером Денисом Устименко, выступающим под псевдонимом Джиган, и блогером Оксаной Самойловой.

    Адвокат исполнителя Сергей Жорин сообщил, что Джиган подал ходатайство о признании брачного договора недействительным, передает РЕН ТВ.

    «Теперь дело будет передано в Савеловский суд. Мы считаем, что брачный договор является недействительным и намерены это доказать», – заявил Жорин в разговоре с журналистами.

    Напомним, Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом.

     Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре прошлого года.

    19 января 2026, 17:50 • Новости дня
    Число животных без владельцев в поездах ФПК выросло до 96 тыс. в год

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году количество домашних питомцев, путешествующих без владельцев в поездах ФПК, достигло 96 тысяч, что на 19% больше, чем годом ранее.

    Число животных, следующих без сопровождения владельцев в поездах «Федеральной пассажирской компании», увеличилось на 19% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА «Новости».

    По словам представителей ФПК, самостоятельными пассажирами поездов стали более 96 тысяч домашних питомцев, что значительно превышает количество животных в крупнейшем в России зоопарке.

    В организации отметили, что в поездах путешествовали не только кошки и собаки, но и декоративные крысы, кролики, морские свинки, ежи, хамелеоны и моллюски. В целом, с учетом сопровождаемых животных, в 2025 году на поездах ФПК было перевезено около 950 тысяч питомцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД возобновили беспересадочное железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой после восьмилетнего перерыва.

    Сотрудники Федеральной пассажирской компании нашли собаку по кличке Шура, сбежавшую из поезда на станции Поворино в Воронежской области, через шесть дней.

    С января 2025 года РЖД обновили правила перевозки животных, разрешив провозить питомцев в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест и введя новые условия для перевозки крупных собак.

    19 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Банк России объявил о модернизации банкнот 500, 50 и 10 рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие три года в обращение поступят обновленные банкноты с улучшенной защитой и современным дизайном, что повысит их безопасность и удобство использования.

    Выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей запланирован Банком России на 2026–2028 годы, передает ТАСС. Новые купюры будут отличаться обновленным дизайном и усовершенствованными защитными характеристиками, что должно повысить их устойчивость к подделкам.

    В Центробанке подчеркнули, что модернизация направлена на профилактику фальшивомонетничества, а также на повышение потребительских качеств банкнот. В частности, новые банкноты будут выполнены в едином стиле, сохранят преемственность цветовых решений и будут легко распознаваться людьми, в том числе слабовидящими, и автоматическими устройствами.

    Регулятор продолжает системную работу по обновлению всех номиналов, чтобы обеспечить их узнаваемость и безопасность для граждан и бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обновленная банкнота номиналом одна тыс. рублей получила сразу несколько важных защитных признаков.

    Банк России продолжает обсуждать возможные варианты разработки новой банкноты номиналом пятьсот рублей.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Роза Чемерис ощутили объективную необходимость в выпуске банкноты номиналом 10 тыс. рублей.

    19 января 2026, 15:11 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина искренне верующим православным вождем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время богослужения, посвященного празднику Крещения Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что президент России Владимир Путин является искренне верующим православным вождем.

    Глава Русской православной церкви подчеркнул, что нынешнее руководство страны проявляет удивительно положительное отношение к Церкви, позволяя свободно исповедовать веру, передает ТАСС.

    «Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный искренне, не как говорят, по протоколу, а по убеждениям православный вождь Владимир Владимирович», – сказал патриарх. Он добавил, что нынешние перемены в стране стали возможны благодаря молитвам мучеников и святых угодников, по которым благодать Божия «явилась над нашей некогда измученной безбожием страной».

    В ноябре Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем рождения в Кремле.

    Ранее Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества.

