В России вступил в силу закон о правилах назначения исправительных работ

Tекст: Катерина Туманова

Согласно документу, исправительные работы назначаются только официально трудоустроенным осужденным. Работать необходимо по основному месту труда, а приступить к выполнению обязанностей нужно не позднее 15 дней после поступления судебного распоряжения, вместо прежних 30 дней, передаёт РИА «Новости».

В случае увольнения с основного места работы после приговора, осужденный обязан в течение 15 дней найти новое место трудоустройства либо зарегистрироваться в службе занятости. Отказаться от предложенной работы или переквалификации теперь нельзя.

С 20 января вступил в силу и закон о самостоятельном виде наказания – принудительных работах. Ранее они применялись только как альтернатива лишению свободы. Теперь их можно назначать за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие при первичном осуждении, сроком до пяти лет.

Осужденные будут находиться в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а удержания с их зарплаты составят от 5 до 20% в доход государства.

Мужчинам – единственным родителям детей до трёх лет такие работы не назначаются. В Уголовный кодекс внесены изменения: наряду с лишением свободы и штрафом предусмотрена возможность назначения принудительных работ.

