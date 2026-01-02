ОАЭ завершили вывод войск с территории Йемена

Tекст: Антон Антонов

В официальном заявлении указано, что вывод прошел в соответствии с ранее принятым решением, а весь личный состав и техника покинули территорию в полной безопасности и после согласования действий с соответствующими партнерами, передает ТАСС.

Вывод войск произошел на фоне захвата Южным переходным советом, который поддерживают ОАЭ, контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Председатель ЮПС Айдарус аз-Зубайди ранее декларировал планы по формированию государственных структур будущего независимого осударства на юге Йемена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Йемена ввели чрезвычайное положение сроком на 90 дней на фоне мятежа, поддержанного силами, связанными с ОАЭ. Саудовская Аравия призвала сепаратистов покинуть свои позиции в Йемене. Эр-Рияд потребовал от ОАЭ вывести войска и прекратить поддержку Южного переходного совета на границе с Саудовской Аравией. Министерство обороны Арабских Эмиратов объявило о завершении своей миссии по борьбе с терроризмом в Йемене.