    2 января 2026, 20:54 • Новости дня

    Умер актер и режиссер Андрей Хорошев

    Tекст: Вера Басилая

    Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев умер на 67 году жизни, сообщается на официальном сайте «Кино-театр.ру».

    Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев скончался на 67 году жизни 1 января, передает ТАСС .

    «Годы жизни Андрея Хорошева: 29.06.1959 – 01.01.2026. Фильмография актера насчитывает 16 работ», – указано в публикации ресурса «Кино-театр.ру».

    Наибольшую известность Хорошев получил благодаря ролям в фильмах «Боец», «Адмиралъ», «Доктор Живаго» и других картинах. Помимо актерской работы, он проявил себя как сценарист, режиссер и художник-постановщик.

    2 января 2026, 11:24 • Новости дня
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фильм «Буратино», премьера которого состоялась 1 января 2026 года, стартовал в прокате с заметным успехом – за первые сутки он собрал более 226,6 млн рублей. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Данные представила единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов, передает Ura.ru. Кинотеатры уже увеличивают количество сеансов из-за высокого спроса, а билеты активно раскупались заранее. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Ленту поставил Игорь Волошин, который предложил современный взгляд на сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На экране зрителя ждет полный приключений путь деревянного мальчика, который стремится завоевать уважение и любовь папы Карло.

    Премьера совпала с важной датой для поклонников истории: ровно 50 лет назад – 1 января 1976 года – вышел культовый советский телефильм «Приключения Буратино». Создатели новой картины сознательно сохранили связь с классикой, пригласив композитора Алексея Рыбникова.

    Народный артист вновь написал музыку для «Буратино», а в фильме прозвучали и узнаваемые мелодии, знакомые нескольким поколениям зрителей. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие звезды.

    В декабре министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру новой экранизации «Буратино» в московском кинотеатре «Октябрь».

    Накануне сообщалось, что в первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино».

    2 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

    Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области и, вероятно, имеют отношение к новогоднему теракту в гостинице в селе Хорлы, а также удару по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

    Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    2 января 2026, 02:32 • Новости дня
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    @ Donald Tusk - kanal oficjalny/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Польский премьер-министр Дональд Туск пообещал в новогоднем обращении, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания польской Балтики».

    «Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики», – приводит слова Туска РИА «Новости».

    Туск отметил, что Варшава намерена не только укрепить свое положение в регионе, но и ускорить строительство самой сильной армии в Европе. В планах правительства Польши – увеличить численность вооруженных сил с текущего уровня (более 200 тыс.) до 300 тыс. человек. Глава кабмина подчеркнул, что страна также ускорит значимые инфраструктурные инвестиции в ближайшие два года. «Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский созвал экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря в декабре. Польша заняла седьмую строчку в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Замглавы МИД России Александр Грушко утверждал, что страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе. Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Балтика превращается в зону нестабильности.

    2 января 2026, 15:29 • Новости дня
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американцев в России и рекомендовал гражданам срочно покинуть Россию.

    Государственный департамент Соединенных Штатов вновь продлил экстренное предупреждение, сообщает Lenta.ru. По данным телеканала Fox News, ведомство настоятельно рекомендует всем американцам, находящимся в России, немедленно уехать с территории страны.

    «Гражданам США, находящимся на территории России, следует немедленно уехать», – говорится в заявлении Госдепа. Причиной такого шага называют сокращение персонала американских миссий, что серьезно ограничивает возможности дипломатов помогать согражданам в экстренных ситуациях.

    Ранее временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус поздравил граждан России с Новым годом от имени всех американцев.

    Посол России в США Александр Дарчиев отметил, что 2025 год стал шансом для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

    2 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Политолог Шеслер: После назначения Буданова главой офиса президента Киев усилит террористическую деятельность

    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Террористическая практика украинской власти после назначения Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) будет продолжена. Не стоит забывать, что глава ГУР МО Украины является одним из основных идеологов преступных атак на территорию России», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Более того, Буданов, представляющий интересы спецслужб, по сути, является ставленником Британии. На этом фоне можно говорить о серьезном укреплении позиций Лондона на Украине. Как следствие, стоит ожидать еще большего усиления диверсионной деятельности Киева», – продолжила спикер.

    Определенные изменения ждут и переговорный трек, допускает аналитик. «России стоит отдавать себе отчет в том, что Буданов – представитель «партии войны». Поэтому никакого смягчения в позиции Киева ждать не приходится. И Зеленский лишний раз подчеркивает это новым назначением», – считает она.

    «В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы Украина уступила на этом направлении. Однако Трамп очень ограничен в инструментах влияния. Поэтому он, скорее всего, просто выскажет свое недовольство таким решением Зеленского», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины. Согласился ли он, пока не известно.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Ранее он озвучивал список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и собственно Кирилл Буданов.

    Между тем украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    2 января 2026, 03:08 • Новости дня
    Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Московский суд избрал меру пресечения в виде ареста для заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в крупном мошенничестве, сообщается в судебных документах.

    Зинченко арестовали на срок один месяц 29 суток до 17 февраля 2026 года. Его задержали 19 декабря, а 20 декабря предъявили официальное обвинение в крупном мошенничестве, передает РИА «Новости».

    Следствие мотивировало арест тем, что Зинченко может использовать связи для оказания давления на свидетелей и воспрепятствования расследованию уголовного дела. В документах отмечено, что подозреваемый может склонять участников процесса к даче других показаний.

    Сам Зинченко и его адвокат настаивали на более мягкой мере пресечения: домашнем аресте, запрете определенных действий или залоге. Обвиняемый заявил о намерении сотрудничать со следствием и о наличии несовершеннолетних детей на иждивении. Адвокат Зинченко заявил об отсутствии доказательств причастности его подзащитного к инкриминируемому преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова заключили под стражу по делу о получении взяток от бизнесменов на сумму 80 млн рублей. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил заочно заключить бывшего замгубернатора региона под стражу на два месяца. Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

    2 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей в России

    Сфера перестрахования стала единственной в России сферой с зарплатой выше 400 тыс. рублей

    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственной отраслью в России, где средняя зарплата в октябре превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование.

    Согласно данным статистики, проанализированным РИА «Новости», средний доход в этой сфере достиг 439,6 тыс. рублей. Этот показатель стал рекордным по итогам октября среди всех отраслей экономики.

    В пятерку лидеров по средним зарплатам также вошли сотрудники холдингов, где их доходы составили 322,4 тыс. рублей, управляющие фондами с 257,8 тыс. рублей, специалисты негосударственных пенсионных фондов, зарабатывающие 256 тыс. рублей, а также рыболовы с 251,9 тыс. рублей. Эти отрасли традиционно считаются одними из самых прибыльных в стране.

    В десятку отраслей с самыми высокими средними зарплатами также попали издатели программного обеспечения (244 тыс. рублей) и разработчики софта (223,5 тыс. рублей). За ними следуют работники в сфере добычи газа с показателем 223,1 тыс. рублей, а также сотрудники компаний по пассажирским воздушным перевозкам (221 тыс. рублей) и ряда финансовых посреднических организаций (213,9 тыс. рублей).

    Как отмечается, среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и с учетом всех премий. Итоговые значения включают доходы всех сотрудников предприятий, в том числе тех, кто получает заметно выше средней суммы.

    Ранее Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране.

    2 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимодействие между Финляндией и Россией изменились навсегда, заявил президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении.

    По словам Стубба, Финляндия внесла вклад в глобальные преобразования и участвовала в развитии международного сотрудничества во имя мира, передает ТАСС со ссылкой на Yle.

    «Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда», – говорится в сообщении телерадиокомпании Yle.

    Стубб выразил уверенность в необходимости усиления европейского сотрудничества, подчеркнув, что это отвечает ценностям и интересам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Стубба одним из лидеров по неадекватности заявлений в 2025 году. Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    2 января 2026, 05:58 • Новости дня
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, ее подозревают в «коллаборационной деятельности», сообщила прокуратура Украины.

    В прокуратуре сообщили, что женщина была директором детского сада в Макеевке с 2014 года и осталась работать на своей должности «уже по российскому законодательству», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что женщина «внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы».

    «Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», – говорится в сообщении.

    Как уточнили в украинской прокуратуре, женщина приехала в столицу для оформления пенсии и получения заграничного паспорта.

    Пресс-служба СБУ уточнила, что женщине предъявлено подозрение в «коллаборационной деятельности». Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Сейчас по делу проводится расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» против 59-летней жительницы Харькова за упрек ВСУ в противоправных действиях. Суд в Одессе назначил наказание в виде 15 лет колонии мужчине, который вывесил российский флаг.

    2 января 2026, 09:42 • Новости дня
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

    Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, передает RT.

    Дмитриев опубликовал соответствующий пост в соцсети Х, сделав репост сообщения одного из блогеров, который написал о трагедии. Дмитриев задался вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. После атаки ВСУ в регионе объявили траур. В результате атаки в населенном пункте Хорлы установили личности семи погибших.

    2 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия уже несет последствия своей политики по отношению к Москве и должна заплатить за свою гнусную русофобию, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отреагировал на заявления президента Финляндии Александра Стубба об изменениях в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».

    Медведев написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласен с мнением Стубба о навсегда изменившихся отношениях, и выразил надежду, что Россия не повторит исторических ошибок.

    «Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», – отметил Медведев.

    Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что взаимодействие между Хельсинки и Москвой изменилось навсегда.

    Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    2 января 2026, 14:37 • Новости дня
    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по портам и инфраструктуре

    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по ключевой инфраструктуре Одессы привели к серьезным перебоям с поставками продовольствия и топлива, город оказался в полублокаде, а морской экспорт Украины оказался под угрозой, сообщает газета The Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, Одесса оказалась в состоянии полублокады в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктуре, передает RT.

    Как отмечает издание, основные удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, особенно в области сельского хозяйства, ведь страна почти 90% сельхозпродукции отправляет морским путем.

    Авторы статьи подчеркивают, что даже кратковременное вмешательство в работу портов может иметь долгосрочные последствия для экономики страны и влияния на глобальные рынки – эти последствия заметят далеко за пределами конфликта. Также заявляется, что Одесса сейчас входит в число приоритетных целей российской армии.

    Ранее стало известно о перебоях с продовольствием в городе Рени Одесской области из-за перекрытия дорог украинскими военными. Кроме того, основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин отмечал, что закрытие моста в Одесской области грозит стране нехваткой топлива.

    Ранее портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена, повреждены объекты двух крупнейших портов региона.

    Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские силы регулярно наносят удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины, что постепенно отсекает ее от Черного моря.

    2 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев

    КМИС: Число сторонников уступок по территориям на Украине выросло втрое

    @ Pat Batard/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, увеличилась втрое по сравнению с 2022 годом, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

    Согласно исследованию, в декабре 2025 года 33% респондентов допустили уступки по территориям, тогда как в 2022 году такой позиции придерживались лишь 10%, передает ТАСС.

    Одновременно снизилась доля граждан, полностью отвергающих любые территориальные компромиссы: если в 2022 году их было 82%, то к концу 2025 года – 53%.

    Исследование проводилось методом телефонных интервью с 26 ноября по 29 декабря 2025 года на территориях, контролируемых Киевом. В опросе участвовали 1001 человек старше 18 лет, максимальная статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.

    Ранее опрос показал рекордный уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского.

    Газета The New York Times писала, что украинские представители выразили готовность уступить часть территорий в ходе переговоров с делегацией США в марте в Эр-Рияде.

    2 января 2026, 17:12 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    @ Msgt. John Hillier/U.S. Air/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов нанести удары по американским военным объектам и силам на Ближнем Востоке в случае любого агрессивного шага со стороны США, заявил спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что подобный отпор последует в ответ на любые действия Вашингтона против Исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны. Знайте, что иранцы едины и полны решимости действовать против своего врага», – написал Галибаф в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Соединенные Штаты вмешаются и окажут им помощь.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь» руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.

    2 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Буданов согласился возглавить офис Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в России) согласился занять пост главы офиса президента.

    Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил о новом назначении, передает ТАСС. В своем Telegram-канале он рассказал, что принял предложение Владимира Зеленского стать главой президентского офиса.

    «Принял предложение Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Продолжаю служить Украине», – заявил Буданов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины.

