Мужчина украл меч с памятника Жанне д'Арк в Париже

Мужчина отломал и похитил клинок меча с памятника Жанне д'Арк в Париже

Tекст: Вера Басилая

По данным Europe 1, неизвестный мужчина был задержан полицией в Париже после того, как он отломал клинок меча у конного памятника Жанне д'Арк и покинул место происшествия, передает РИА «Новости» .

Инцидент произошёл около 10 утра по местному времени на площади Сент-Огюстен в восьмом округе французской столицы.

Его задержали недалеко от вокзала Сен-Лазар; сейчас злоумышленник находится под стражей, а полиция выясняет его мотивы.

Памятник Жанне д'Арк, установленный на площади Сент-Огюстен, является работой скульптора Поля Дюбуа и был сооружён в конце XIX века. Скульптура изображает знаменитую героиню Столетней войны в доспехах верхом на коне, с мечом в правой руке. Эта скульптура – одна из исторических достопримечательностей Парижа и ранее находилась у здания Пантеона в столице Франции.

