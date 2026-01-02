Умер автор портретов Пугачевой и Высоцкого фотограф Валерий Плотников

Tекст: Вера Басилая

Известный фотограф Валерий Плотников, автор портретных снимков Владимира Высоцкого, Аллы Пугачевой, Лили Брик и других знаменитых деятелей культуры, умер в Петербурге на 83-м году жизни, передает ТАСС. Сообщение о его смерти подтвердил источник в окружении фотографа.

Плотников родился в Барнауле, но почти всю свою творческую жизнь провел в Петербурге, работая под псевдонимом Валерий Петербургский. Он был почетным членом Российской академии художеств. После окончания ВГИКа Плотников полностью посвятил себя портретной фотографии.

Первую персональную выставку автор организовал в ленинградском Доме кино в 1976 году. Позднее работы Плотникова экспонировались в музеях и галереях России и зарубежных стран, среди которых Московский фотoцентр Союза журналистов и Государственный музей А.С. Пушкина, а также галереи в Омске и Праге.

Наиболее значительные серии снимков Плотникова посвящены творческой интеллигенции, в том числе Алле Пугачевой, Владимиру Высоцкому, Сергею Параджанову, Юрию Богатыреву, Борису Эйфману, Анастасии Вертинской. Его фотоальбомы «Чистосердечная фотография. Моментальная и навек», «Портрет уходящей эпохи» и «Высоцкий. Таганка» стали частью крупной трилогии, издание которой завершилось в 2004 году.