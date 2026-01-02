  • Новость часаВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров
    2 января 2026, 19:28 • Новости дня

    Главврач сообщил о критическом состоянии ребенка после удара ВСУ в Хорлах

    Главврач Олейник сообщил о критическом состоянии ребенка после удара ВСУ в Хорлах

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара беспилотниками по кафе и гостинице на побережье в Херсонской области один из пятерых госпитализированных детей остается в критическом состоянии, сообщил главный врач республиканской детской больницы Крыма Анатолий Олейник.

    По данным главного врача республиканской детской больницы Крыма Анатолия Олейника, один из детей, доставленных после атаки ВСУ в Херсонской области, находится в крайне тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

    Врач заявил, что этот подросток 12 лет получил тяжелую черепно-мозговую и абдоминальную травмы, сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и проходит интенсивную терапию.

    Остальных четырех детей госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Госпитализация последовала после удара беспилотниками, который пришелся на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, где люди встречали Новый год.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели 27 человек, в том числе двух несовершеннолетних. В пятницу и субботу в Херсонской области объявлены днями траура.

    Ранее врачами была зафиксирована смерть женщины, ранее доставленной в больницу Крыма после атаки в Хорлах.

    В больницах находятся 14 пострадавших в результате атаки на Хорлы. Личности 12 погибших были установлены, для окончательной идентификации потребуется проведение генетической экспертизы.

    Социальный фонд назначил пенсии родственникам жертв атаки.

    Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области принимает документы для оформления единовременных выплат пострадавшим.

    Следователи установили личности 13 погибших в результате теракта. Общее число жертв атаки достигло 27 человек.

    1 января 2026, 15:27 • Новости дня
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бандеровские ублюдки должны уничтожаться на Украине, в Европе и где бы они ни находились, их «надо резать как больных свиней», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ответ на теракт в Хорлах должен быть беспощадным и всеобъемлющим, заявил Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По его словам, возмездие обязательно затронет как непосредственных исполнителей, так и командиров украинских подразделений. Медведев подчеркнул, что реагировать на случившееся необходимо только «беспощадным языком возмездия», добавив: «хватит церемониться».

    Медведев отметил, что уничтожение бандеровцев должно происходить не только на Украине, но и в Европе, и на морских курортах, где бы они ни скрывались. Он процитировал стихотворение Константина Симонова, подчеркнув необходимость уничтожать врага при любой возможности.

    «Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней.Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред Совбеза сравнил трагедию в Херсонской области с массовым убийством мирных жителей в Хатыни в 1943 году. «Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков», – заявил Медведев.

    Он добавил, что теракт, совершенный в новогоднюю ночь, повлечет за собой неминуемое и скорое возмездие в ходе российского наступления.

    Ранее Сальдо сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо также уточнил, что атака БПЛА затронула кафе и гостиницу, погибли 24 человека, еще 50 пострадали.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям в Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Мария Захарова отметила, что в гибели людей виновны спонсоры киевских властей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    1 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

    Сальдо опубликовал фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии из поселка Хорлы, где в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар тремя БПЛА с зажигательной смесью по кафе и гостинице, где мирные жители отмечали праздник.

    Фотографии разрушений после атаки беспилотников на поселок Хорлы опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. На снимках видны последствия удара: пострадали местный отель и кафе, расположенные на побережье Черного моря.

    Владимир Сальдо подчеркнул, что атака произошла в ночь на 1 января.

    «И после этого в Киеве продолжают говорить о мире, – Пусть весь мир видит, какой именно »мир« они предлагают», – написал губернатор.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару по гостинице в Хорлах. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назначила виновными в гибели людей спонсоров ублюдков в Киеве.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В результате ночного удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, среди которых двое детей и шестеро человек в тяжелом состоянии.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 12:10 • Новости дня
    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве

    Захарова назвала спонсоров ВСУ виновными в гибели людей в Херсонской области

    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновными в гибели людей в Херсонской области считает всех, кто «спонсирует террористических ублюдков на Украине».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала гибель людей в Херсонской области.

    «Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем!», – написала в Telegram-канале Захарова.

    Дипломат провела историческую параллель с событиями в белорусской деревне Хатынь, которую захватили и сожгли коллаборационисты с Западной Украины 85 лет назад, отмечая, что тогда нацисты не прикрывались идеями демократии или заботой о детях. Она подчеркнула, что почерк насилия, который использовался тогда, сейчас продолжается киевскими властями.

    Захарова также обвинила западные страны в поддержке украинских сил, упомянув, что отчеты о затраченных миллиардах налогоплательщиков Запада теперь будут включать информацию о «новогодних подарках» для убийства мирных жителей и детей. По ее мнению, эти страны несут ответственность за страдания невинных.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке дрона на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару. Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям на Украине должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области находятся 13 пострадавших, включая двух детей, шестеро из них остаются в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 09:34 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на гостиницу в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) после атаки БПЛА на кафе в селе Хорлы Херсонской области, где погибли 24 человека, сообщает Следственный комитет.

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) после атаки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Следствие установило, что в ночь на 1 января украинские беспилотники, снаряженные боеприпасами, атаковали здание кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. В результате налета погибли более 20 мирных жителей, многие получили ранения.

    Действия лиц, причастных к теракту, будут юридически оценены. Следственный комитет России продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия и личности причастных к атаке.

    В ночь на 1 января три беспилотника атакавали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области. В результате нападения погибли 24 человека, среди которых был ребенок.

    1 января 2026, 13:58 • Новости дня
    Число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области продолжают разбирать завалы после удара дрона по кафе, где число жертв уже превысило 24 человека, среди погибших обнаружены дети, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Число погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека, передает RT.

    Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что это число увеличивается по мере расчистки завалов на месте происшествия.

    Сальдо также отметил, что среди жертв трагедии есть дети. По его словам, трагедия унесла жизни целых семей, находившихся в кафе в момент удара.

    Губернатор отметил, что в момент атаки в обычном кафе находились более 100 человек, собравшихся на новогодний праздник. Среди присутствующих было много молодежи в возрасте примерно от 20 до 25 лет, некоторые из которых получили ранения, но не обратились за медицинской помощью, самостоятельно извлекая осколки.

    Точное количество пострадавших и погибших может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших в результате удара дронами, среди них двое детей, шестеро в тяжелом состоянии.

    2 января 2026, 21:12 • Новости дня
    ВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров

    Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Хорлам средствами для разрушения бункера

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и гостинице в Хорлах применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Вооружённые силы Украины нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области накануне нового года, используя средства поражения, которые обычно применяются против укреплённых бункеров, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, выжившие в результате удара называют произошедшее настоящим ужасом.

    Власти региона пообещали материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам с ранениями средней и тяжёлой степени – 627 тыс. рублей, а пострадавшим с лёгкими травмами – 313,5 тыс. рублей. Травмированным также окажут необходимую медицинскую и организационную помощь.

    Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных ВСУ по кафе в Хорлах беспилотников нес около 20 кг тротила.

    В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах число жертв среди мирных жителей увеличилось до 28 человек, а количество пострадавших превысило 60 человек.

    Власти Херсонской области опубликовали список опознанных 12 погибших при теракте в Хорлах.

    2 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Опубликован список погибших при теракте ВСУ в Хорлах

    Власти Херсонской области опубликовали список 12 погибших при теракте в Хорлах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Херсонской области заявили, что личности 12 погибших после ночного удара дронами по кафе и отелю в Хорлах уже установлены, однако для окончательной идентификации всех жертв потребуется специальная генетическая экспертиза.

    Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальный список погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на кафе и отель в поселке Хорлы Херсонской области. По последним данным, к 17:00 мск 2 января установлены личности 12 погибших, следует из сообщения в Telegram-канале администрации Херсонской области.

    В числе жертв – мужчины и женщины в возрасте от 15 до 65 лет, среди которых 43-летний мужчина, а также женщины 34 и 44 лет. Персональные данные всех жертв размещены в официальном канале региональной администрации.

    Как отмечается в сообщении, «установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы». Работа специалистов продолжается, информация о новых данных будет появляться по мере возможности.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Соцфонд назначил пенсии родственникам погибших в Хорлах. Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области начало принимать документы от пострадавших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах для оформления единоразовой выплаты.

    Следователи установили личности 13 человек, погибших в ходе теракта в Хорлах.

    Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27 человек.

    1 января 2026, 14:49 • Новости дня
    ВСУ применили дроны НАТО при ударе по Хорлам в Херсонской области

    ВСУ использовали разведывательные беспилотники НАТО при ударе по Хорлам

    Tекст: Вера Басилая

    При ночном ударе по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области украинские силы применили разведывательные беспилотники стран НАТО, сообщили в антифашистском сопротивлении Херсона.

    ВСУ использовали беспилотники разведывательного назначения производства стран НАТО при ночном налете на гостиницу в Хорлах, где погибли 24 человека, передает РИА «Новости». Об этом рассказал представитель антифашистского подполья Херсона.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. По словам Сальдо, ВСУ использовали БПЛА с зажигательной смесью, в результате чего люди сгорели заживо.

    Число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей региона.

    В больницах Крыма и Херсонской области после ночного удара дронами остаются 13 пострадавших, в том числе двое детей, шестеро – в тяжелом состоянии.

    2 января 2026, 14:43 • Новости дня
    Установлены личности 13 погибших при теракте в Херсонской области

    Следователи установили личности 13 погибших при теракте в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области, эксперты продолжают работу по идентификации остальных жертв, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо в Telegram-канале отметил, что в результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших. По его словам, эксперты продолжают процедуру установления личности остальных жертв.

    На сайте главы Херсонской области ранее опубликовали имена семи жертв атаки ВСУ в Хорлах. Позднее еще двое погибших были опознаны после удара по селу Хорлы.

    Губернатор Владимир Сальдо заявил, что сайт подвергся мощной кибератаке с территории, контролируемой Киевом, а также из стран Евросоюза.

    Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27 человек.

    1 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Мирошник потребовал жесткой реакции на удар по Херсонской области

    Мирошник заявил о необходимости жесткой оценки атаки ВСУ по мирным жителям

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям в Херсонской области в новогоднюю ночь должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    По словам Мирошника, удар по мирным жителям в Херсонской области в новогоднюю ночь должен получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    В своем Telegram-канале Мирошник заявил, что действия киевского режима привели к гибели и ранениям десятков мирных жителей на территории Херсонской области.

    «Новогоднее обращение украинского диктатора звучало в то самое время, когда десятки мирных жителей умирали от удара, нанесенного по его приказу», – заявил Мирошник.

    Российский дипломат считает, что этот случай должен привлечь внимание международного сообщества и все ещё сохраняющие значение нормы международного гуманитарного права. Он сообщил, что этот вопрос будет поднят российскими дипломатами на всех ключевых международных площадках, а убийство мирных жителей украинскими боевиками не должно остаться безнаказанным.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, где погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, включая двух детей, шестеро из них в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 11:12 • Новости дня
    После атаки БПЛА на гостиницу в больницы доставили 13 пострадавших

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночного удара дронами на Украине в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, включая двух детей, шестеро человек в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

    В результате ночной атаки беспилотников на территории Крыма и Херсонской области были госпитализированы 13 человек, передает ТАСС.

    Среди пострадавших – двое детей. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, шесть человек, включая несовершеннолетних, находятся в тяжелом состоянии.

    Кузнецов уточнил, что речь идет о пострадавших в результате удара, осуществленного украинскими националистами. Медицинские учреждения продолжают оказывать всю необходимую помощь раненым, уточнили в ведомстве.

    Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, где погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    1 января 2026, 13:18 • Новости дня
    МИД: Атака ВСУ по Херсонской области была спланирована заранее

    МИД заявил о заранее спланированной атаке ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Атака по кафе и гостинице в Херсонской области была заранее спланирована, беспилотники наносили удары именно по скоплению мирных граждан в момент празднования Нового года, сообщили в МИД России.

    Атака Вооружённых сил Украины по кафе и гостинице в Херсонской области была тщательно подготовлена и нацелена на гражданских лиц, в этом нет сомнений, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    В ведомстве отмечают, что удар был нанесен с помощью беспилотников в тот момент, когда в заведении находилось много людей, отмечающих наступление нового 2026 года.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели 24 человек и 50 раненых в результате атаки дронами на кафе и гостиницу.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару.

    Посол Родион Мирошник заявил, что эта атака должна получить жесткую правовую и политическую оценку.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответственность за гибель людей лежит на спонсорах киевских властей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту произошедшего.

    После ночного удара дронами 13 пострадавших, включая двух детей, остаeтcя в больницах Крыма и Херсонской области, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Сальдо сообщил о тяжелом ранении хозяйки кафе в Херсонской области

    Сальдо сообщил о тяжелых ранениях хозяйки кафе после удара дрона ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Хозяйка кафе в Херсонской области была тяжело ранена в результате удара дрона ВСУ, но осталась жива, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Владелица кафе в Херсонской области получила тяжелые ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, однако осталась жива, передает RT. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, хозяйка была тяедо ранена в грудную клетку.

    Состояние пострадавшей врачами оценивается как тяжелое. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы и медики.

    Сальдо сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо уточнил, что в результате атаки БПЛА были поражены кафе и гостиница, где погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Он также допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака против мирных жителей должна получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    После удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, в том числе двое детей, а шестеро человек находятся в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 13:34 • Новости дня
    Сальдо связал удар ВСУ по Хорлам с провальной атакой на резиденцию Путина

    Сальдо связал украинский обстрел Хорлов с неудачной атакой на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Ударом по кафе и гостинице в Херсонской области глава киевского режима Владимир Зеленский решил компенсировать свой провал при атаке на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Удар Вооружённых сил Украины по кафе и гостинице в поселке Хорлы Херсонской области стал попыткой главы киевского режима Владимира Зеленского компенсировать неудачную атаку на резиденцию президента России. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

    По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский после провальной попытки атаковать президентскую резиденцию решил направить удар по мирным объектам.

    Сальдо подчеркнул: «Мы уже не раз видели, как режим Зеленского убивает мирных жителей после очередного провала на фронте или на международной арене». Он напомнил, что такие действия со стороны украинских властей отмечались и ранее.

    Губернатор считает, что удары по гражданским объектам предпринимаются властями Украины, чтобы скрыть свои неудачи и продемонстрировать силу после провалов на фронте или международной арене. В Херсонской области продолжаются проверки и восстановительные работы после обстрела в Хорлах.

    Ранее Сальдо заявил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 получили ранения. Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что атака на мирных жителей должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран. Мария Захарова обвинила в гибели людей спонсоров киевских властей.

    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта, приведшего к гибели более 20 мирных жителей. После ночного удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, среди которых двое детей, а шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    2 января 2026, 19:41 • Новости дня
    Число погибших после атаки на Хорлы выросло до 28 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах число жертв среди мирных жителей увеличилось до 28 человек, а общее количество пострадавших превысило 60 человек, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Число жертв после обстрела кафе и гостиницы в Хорлах Херсонской области дошло до 28 человек, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в больнице скончались трое из пострадавших.

    Сальдо отметил, что вместе с погибшими, общее число пострадавших превышает 60 человек, находились во время удара в этом кафе больше 100 человек.

    Ранее число погибших при атаке на Хорлы достигло 27 человек.

    Госпитализированная после атаки женщина умерла в больнице Крыма.

    Главврач сообщил о критическом состоянии ребенка после удара ВСУ в Хорлах. Минздрав сообщил, что в больницах находятся 14 пострадавших.

    Власти Херсонской области заявили, что установили личности 12 погибших, но для окончательной идентификации всех жертв потребуется генетическая экспертиза.

    Следователи установили личности 13 погибших в ходе теракта.

