Главврач сообщил о критическом состоянии ребенка после удара ВСУ в Хорлах

Главврач Олейник сообщил о критическом состоянии ребенка после удара ВСУ в Хорлах

Tекст: Вера Басилая

По данным главного врача республиканской детской больницы Крыма Анатолия Олейника, один из детей, доставленных после атаки ВСУ в Херсонской области, находится в крайне тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Врач заявил, что этот подросток 12 лет получил тяжелую черепно-мозговую и абдоминальную травмы, сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и проходит интенсивную терапию.

Остальных четырех детей госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Госпитализация последовала после удара беспилотниками, который пришелся на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, где люди встречали Новый год.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели 27 человек, в том числе двух несовершеннолетних. В пятницу и субботу в Херсонской области объявлены днями траура.

Ранее врачами была зафиксирована смерть женщины, ранее доставленной в больницу Крыма после атаки в Хорлах.

В больницах находятся 14 пострадавших в результате атаки на Хорлы. Личности 12 погибших были установлены, для окончательной идентификации потребуется проведение генетической экспертизы.

Социальный фонд назначил пенсии родственникам жертв атаки.

Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области принимает документы для оформления единовременных выплат пострадавшим.

Следователи установили личности 13 погибших в результате теракта. Общее число жертв атаки достигло 27 человек.