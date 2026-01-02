Санду предоставила гражданство Молдавии восьми гражданам России

Tекст: Вера Басилая

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство восьми гражданам России. Среди новых граждан оказались сын солиста группы «Би-2» Федор Бортник и известный пианист Глеб Колядин. Сообщается, что решение было принято на основании указа главы государства, который был опубликован молдавским изданием «Еnewsmd», передает ТАСС.

В этом году Санду также подписала указ о лишении гражданства пятерых жителей Молдавии, поступивших на службу в Оперативную группу российских войск, размещенных в Приднестровье. Лидер Партии регионов Александр Калинин лишился гражданства после обвинений в поддержке России и попытках дестабилизации республики, а также санкций со стороны Евросоюза и Канады.

Согласно вступившему накануне новому закону, решение о лишении гражданства может коснуться всех, кто служит в вооруженных силах непризнанного Приднестровья или в армиях стран, признанных Кишиневом агрессорами. Эксперты считают, что поправки могут затронуть тысячи жителей Приднестровья с молдавским и российским паспортом. В законе разъясняется, что гражданства могут быть лишены лица, вступившие в незаконные вооруженные формирования, а также вооруженные силы государств, признанных государствами-агрессорами, либо стран, с которыми у Молдавии разорваны дипломатические отношения или идет война.

Президент Молдавии Санду в 2024 году предоставила гражданство страны ряду участников группы «Би-2», их семьям, а также кинокритику Антону Долину* (признан в России иноагентом) и журналисту Глебу Пьяных* (признан в России иноагентом).

Власти Молдавии уведомили Россию о денонсации соглашения, позволявшего функционировать Русскому дому.

