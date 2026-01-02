Полиция Швейцарии не обнаружила граждан России среди пострадавших при пожаре

Tекст: Вера Басилая

По словам Гизлера, среди 105 человек, личности которых установили после масштабного пожара на курорте в Швейцарии, граждан России не обнаружено, передает РИА «Новости».

Он отметил, что среди пострадавших числятся 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному представителю Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии. Гизлер отметил, что национальность еще 14 человек пока неизвестна. Всего госпитализацию прошли 119 человек, погибли 40 человек, уточнили власти.

В результате крупного пожара в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана в Швейцарии скончались около 40 человек и 115 получили травмы.

Инцидент произошел в ночь на 1 января в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре страны.

По данным очевидцев, молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, оказались заблокированы в подвальном зале бара.