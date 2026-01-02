Стоимость золота выросла более чем на 1%

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно данным торгов, к 16.54 по московскому времени февральский фьючерс на золото на бирже Comex вырос на 36,7 доллара, или 1,25%, и достиг 4 377,8 доллара за тройскую унцию, передает РИА «Новости». Фьючерсы на серебро с поставкой в марте также подорожали – на 4,18%, до 73,552 доллара за унцию.

По итогам 2025 года золото и серебро продемонстрировали максимальный рост с 1979 года: стоимость золота увеличилась на 65%, а серебра – на 142%. Эксперты ожидают, что положительный тренд продолжится и в новом году.

«Ожидается, что в 2026 году цены на золото будут расти – мы прогнозируем рост до 5 000 долларов за тройскую унцию – под влиянием снижения реальной доходности гособлигаций, продолжающихся опасений по поводу мировой экономики и неопределенности в отношении внутренней политики США», – заявил агентству Reuters аналитик UBS Джованни Стауново.

Специалисты отмечают, что инвесторы и центробанки, вероятно, продолжат выбирать физические активы, такие как золото.

В декабре стоимость золота достигла нового исторического максимума.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков дал совет россиянам о покупке золота.