    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей
    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
    Буданов согласился возглавить офис Зеленского
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев
    2 января 2026, 17:17 • Новости дня

    Соцфонд назначил пенсии родственникам погибших в Хорлах Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Родственники жертв атаки на село Хорлы в Херсонской области получили первые выплаты по потере кормильца, уже назначено семь пенсий, сообщили в Социальном фонде России.

    В Социальном фонде России сообщили, что организация уже назначила выплаты по случаю потери кормильца семи семьям, потерявшим близких при теракте в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что фонд оперативно оформил соответствующие пенсии для родственников погибших. В частности, документы на выплаты подготовлены для пятерых несовершеннолетних детей, чья мать погибла в результате нападения. Для назначения этих выплат необходимо определить законного представителя несовершеннолетних, после чего средства перечислят незамедлительно. Специалисты Соцфонда находятся в тесном взаимодействии с органами опеки, чтобы ускорить оформление всех юридических формальностей и обеспечить скорейшее получение положенных средств семьями погибших.

    Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области начало прием документов от жителей, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в поселке Хорлы, для оформления единоразовой выплаты.

    Следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27 человек.

    2 января 2026, 11:24 • Новости дня
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фильм «Буратино», премьера которого состоялась 1 января 2026 года, стартовал в прокате с заметным успехом – за первые сутки он собрал более 226,6 млн рублей. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Данные представила единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов, передает Ura.ru. Кинотеатры уже увеличивают количество сеансов из-за высокого спроса, а билеты активно раскупались заранее. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Ленту поставил Игорь Волошин, который предложил современный взгляд на сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На экране зрителя ждет полный приключений путь деревянного мальчика, который стремится завоевать уважение и любовь папы Карло.

    Премьера совпала с важной датой для поклонников истории: ровно 50 лет назад – 1 января 1976 года – вышел культовый советский телефильм «Приключения Буратино». Создатели новой картины сознательно сохранили связь с классикой, пригласив композитора Алексея Рыбникова.

    Народный артист вновь написал музыку для «Буратино», а в фильме прозвучали и узнаваемые мелодии, знакомые нескольким поколениям зрителей. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие звезды.

    В декабре министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру новой экранизации «Буратино» в московском кинотеатре «Октябрь».

    Накануне сообщалось, что в первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино».

    2 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

    Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области и, вероятно, имеют отношение к новогоднему теракту в гостинице в селе Хорлы, а также удару по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

    Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    2 января 2026, 02:32 • Новости дня
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    @ Donald Tusk - kanal oficjalny/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Польский премьер-министр Дональд Туск пообещал в новогоднем обращении, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания польской Балтики».

    «Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики», – приводит слова Туска РИА «Новости».

    Туск отметил, что Варшава намерена не только укрепить свое положение в регионе, но и ускорить строительство самой сильной армии в Европе. В планах правительства Польши – увеличить численность вооруженных сил с текущего уровня (более 200 тыс.) до 300 тыс. человек. Глава кабмина подчеркнул, что страна также ускорит значимые инфраструктурные инвестиции в ближайшие два года. «Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский созвал экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря в декабре. Польша заняла седьмую строчку в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Замглавы МИД России Александр Грушко утверждал, что страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе. Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Балтика превращается в зону нестабильности.

    2 января 2026, 03:08 • Новости дня
    Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве
    Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Московский суд избрал меру пресечения в виде ареста для заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в крупном мошенничестве, сообщается в судебных документах.

    Зинченко арестовали на срок один месяц 29 суток до 17 февраля 2026 года. Его задержали 19 декабря, а 20 декабря предъявили официальное обвинение в крупном мошенничестве, передает РИА «Новости».

    Следствие мотивировало арест тем, что Зинченко может использовать связи для оказания давления на свидетелей и воспрепятствования расследованию уголовного дела. В документах отмечено, что подозреваемый может склонять участников процесса к даче других показаний.

    Сам Зинченко и его адвокат настаивали на более мягкой мере пресечения: домашнем аресте, запрете определенных действий или залоге. Обвиняемый заявил о намерении сотрудничать со следствием и о наличии несовершеннолетних детей на иждивении. Адвокат Зинченко заявил об отсутствии доказательств причастности его подзащитного к инкриминируемому преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова заключили под стражу по делу о получении взяток от бизнесменов на сумму 80 млн рублей. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил заочно заключить бывшего замгубернатора региона под стражу на два месяца. Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

    2 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимодействие между Финляндией и Россией изменились навсегда, заявил президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении.

    По словам Стубба, Финляндия внесла вклад в глобальные преобразования и участвовала в развитии международного сотрудничества во имя мира, передает ТАСС со ссылкой на Yle.

    «Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда», – говорится в сообщении телерадиокомпании Yle.

    Стубб выразил уверенность в необходимости усиления европейского сотрудничества, подчеркнув, что это отвечает ценностям и интересам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Стубба одним из лидеров по неадекватности заявлений в 2025 году. Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    1 января 2026, 20:45 • Новости дня
    Внук Бандеры признал необходимость «новой Бучи» для перехода украинцев на украинский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Внук Степана Бандеры, проживающий в Канаде, заявил, что лишь трагические события могут заставить украинцев полностью перейти на украинский язык в качестве государственного, отметив, в частности, отсутствие литературы по хоккею на украинском.

    В интервью львовским СМИ внук Степана Бандеры рассказал о разговоре с родителями детей, занимающихся хоккеем, куда он привозил экипировку.

    «Мы доставляли хоккейную экипировку для детей и, разговаривая с родителями, услышали, что после Бучи был какой-то период, месяца два, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском. Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском языке».

    Таким образом, Стефко Бандера поставил в пример события в Буче как стимул к переходу на украинский язык на Украине.

    Он отметил, что украинским тренерам не хватает специализированной литературы по хоккею – российских спортивных пособий заменить нечем.

    По его словам, украинской методической базы для этого вида спорта не существует.

    Напомним, провокация в Буче произошла в апреле 2022 года в ходе начавшейся СВО. Тогда мирных граждан, погибших в результате боевых действий в украинском городе Буча и его окрестностях, а также людей, убитых украинскими националистами по подозрению в «сотрудничестве с Россией», Украина и западные страны попытались выдать за якобы жертв российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов по событиям в Буче. По словам Лаврова, екретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок» в Буче. Российская сторона уже три с половиной года ожидает ответа от ООН по обстоятельствам событий в Буче в апреле 2022 года.

    2 января 2026, 09:42 • Новости дня
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

    Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, передает RT.

    Дмитриев опубликовал соответствующий пост в соцсети Х, сделав репост сообщения одного из блогеров, который написал о трагедии. Дмитриев задался вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. После атаки ВСУ в регионе объявили траур. В результате атаки в населенном пункте Хорлы установили личности семи погибших.

    2 января 2026, 05:58 • Новости дня
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, ее подозревают в «коллаборационной деятельности», сообщила прокуратура Украины.

    В прокуратуре сообщили, что женщина была директором детского сада в Макеевке с 2014 года и осталась работать на своей должности «уже по российскому законодательству», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что женщина «внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы».

    «Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», – говорится в сообщении.

    Как уточнили в украинской прокуратуре, женщина приехала в столицу для оформления пенсии и получения заграничного паспорта.

    Пресс-служба СБУ уточнила, что женщине предъявлено подозрение в «коллаборационной деятельности». Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Сейчас по делу проводится расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» против 59-летней жительницы Харькова за упрек ВСУ в противоправных действиях. Суд в Одессе назначил наказание в виде 15 лет колонии мужчине, который вывесил российский флаг.

    1 января 2026, 18:55 • Новости дня
    Впервые в истории трое россиян выиграли в лотерею 1 млрд рублей

    Впервые новогодний 1 млрд рублей от «Русского лото» поделили трое россиян

    Tекст: Мария Иванова

    В новогоднем тираже «Русского лото» впервые главный приз в размере 1 млрд рублей достался сразу трем участникам из разных регионов России.

    Три россиянина впервые разделили между собой главный приз в один миллиард рублей в новогоднем 1707-м тираже «Русского лото», передает РИА «Новости». Каждый победитель получил по 333 млн 333 тыс. 333 рубля. Известно, что счастливые билеты были приобретены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

    Вероятность того, что миллиард достанется одному человеку, оценивалась более чем в 60%. В предыдущих розыгрышах миллиард рублей доставался одному или двум победителям. Чаще всего главный приз вытягивал только один билет – такие случаи фиксировались в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах.

    В этом году установлен абсолютный рекорд по общей сумме выигранных денег: в новогоднем тираже был разыгран 4 млрд 247 млн 63 тыс. 723 рубля. Это максимальная сумма среди всех розыгрышей государственных лотерей в России. В прошлом году общий призовой фонд составлял 3 млрд 650 млн рублей.

    Крупные выигрыши также достались другим участникам: игрок из Липецкой области получил 100 млн рублей, а 98 человек из разных регионов выиграли по 1 млн рублей. Всего по итогам тиража выигрышными стали 14 млн 750 тыс. билетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодний розыгрыш лотереи сделал миллионерами 66 жителей России.

    В конце прошлого года житель Пермского края выиграл 31,5 млн рублей в государственной лотерее, не угадав ни одного числа.

    Между тем профессор РАН Иван Оселедец уточнил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.


    1 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США

    Документы с маршрутными данными и контроллер сбитого украинского БПЛА, атаковавшего резиденцию президента России, представители Минобороны передали представителю военного атташе США в Москве.

    Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского беспилотника, сбитого российскими средствами ПВО в ночь на 29 декабря 2025 года над Новгородской областью, были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве, сообщает Минобороны России.

    Аппарат БПЛА был уничтожен в ходе предотвращения террористической атаки на резиденцию президента России. Специалисты изучили бортовую электронику и маршруты полета дрона, после чего всю полученную информацию предоставили иностранным дипломатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Накануне Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    При этом Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал украинское правительство террористической организацией и посчитал любые переговоры с ним невозможными после этой атаки.

    2 января 2026, 15:29 • Новости дня
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию

    США продлили экстренное предупреждение для граждан о поездках в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американцев в России и рекомендовал гражданам срочно покинуть Россию.

    Государственный департамент Соединенных Штатов вновь продлил экстренное предупреждение, сообщает Lenta.ru. По данным телеканала Fox News, ведомство настоятельно рекомендует всем американцам, находящимся в России, немедленно уехать с территории страны.

    «Гражданам США, находящимся на территории России, следует немедленно уехать», – говорится в заявлении Госдепа. Причиной такого шага называют сокращение персонала американских миссий, что серьезно ограничивает возможности дипломатов помогать согражданам в экстренных ситуациях.

    Ранее временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус поздравил граждан России с Новым годом от имени всех американцев.

    Посол России в США Александр Дарчиев отметил, что 2025 год стал шансом для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

    2 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей в России

    Сфера перестрахования стала единственной в России сферой с зарплатой выше 400 тыс. рублей

    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей в России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственной отраслью в России, где средняя зарплата в октябре превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование.

    Согласно данным статистики, проанализированным РИА «Новости», средний доход в этой сфере достиг 439,6 тыс. рублей. Этот показатель стал рекордным по итогам октября среди всех отраслей экономики.

    В пятерку лидеров по средним зарплатам также вошли сотрудники холдингов, где их доходы составили 322,4 тыс. рублей, управляющие фондами с 257,8 тыс. рублей, специалисты негосударственных пенсионных фондов, зарабатывающие 256 тыс. рублей, а также рыболовы с 251,9 тыс. рублей. Эти отрасли традиционно считаются одними из самых прибыльных в стране.

    В десятку отраслей с самыми высокими средними зарплатами также попали издатели программного обеспечения (244 тыс. рублей) и разработчики софта (223,5 тыс. рублей). За ними следуют работники в сфере добычи газа с показателем 223,1 тыс. рублей, а также сотрудники компаний по пассажирским воздушным перевозкам (221 тыс. рублей) и ряда финансовых посреднических организаций (213,9 тыс. рублей).

    Как отмечается, среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и с учетом всех премий. Итоговые значения включают доходы всех сотрудников предприятий, в том числе тех, кто получает заметно выше средней суммы.

    Ранее Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране.

    2 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию

    Медведев ответил Стуббу, что Финляндия уже столкнулась с платой за русофобию

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия уже несет последствия своей политики по отношению к Москве и должна заплатить за свою гнусную русофобию, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отреагировал на заявления президента Финляндии Александра Стубба об изменениях в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».

    Медведев написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласен с мнением Стубба о навсегда изменившихся отношениях, и выразил надежду, что Россия не повторит исторических ошибок.

    «Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», – отметил Медведев.

    Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что взаимодействие между Хельсинки и Москвой изменилось навсегда.

    Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    2 января 2026, 14:37 • Новости дня
    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по портам и инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по ключевой инфраструктуре Одессы привели к серьезным перебоям с поставками продовольствия и топлива, город оказался в полублокаде, а морской экспорт Украины оказался под угрозой, сообщает газета The Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, Одесса оказалась в состоянии полублокады в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктуре, передает RT.

    Как отмечает издание, основные удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, особенно в области сельского хозяйства, ведь страна почти 90% сельхозпродукции отправляет морским путем.

    Авторы статьи подчеркивают, что даже кратковременное вмешательство в работу портов может иметь долгосрочные последствия для экономики страны и влияния на глобальные рынки – эти последствия заметят далеко за пределами конфликта. Также заявляется, что Одесса сейчас входит в число приоритетных целей российской армии.

    Ранее стало известно о перебоях с продовольствием в городе Рени Одесской области из-за перекрытия дорог украинскими военными. Кроме того, основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин отмечал, что закрытие моста в Одесской области грозит стране нехваткой топлива.

    Ранее портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена, повреждены объекты двух крупнейших портов региона.

    Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские силы регулярно наносят удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины, что постепенно отсекает ее от Черного моря.

    1 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы

    Песков: Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимире Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин заслушал телефонный доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации после удара ВСУ по населенному пункту Хорлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима». Пресс-секретарь добавил, что в ходе разговора также обсуждался ход следственных действий на месте происшествия.

    Губернатор сообщил Путину, что опубликование информации о погибших будет происходить по мере продвижения расследования и опознания тел. Все данные, включая список жертв, будут размещаться на сайте региональной администрации.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали. Позднее глава региона уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

