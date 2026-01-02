  • Новость часаИран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей
    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
    Буданов согласился возглавить офис Зеленского
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев
    2 января 2026, 16:36 • Новости дня

    Власти Херсонской области сообщили о единоразовой выплате для пострадавших в Хорлах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области начало прием документов от жителей, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в поселке Хорлы, для оформления единоразовой выплаты.

    В ведомстве подчеркнули, что гражданам будет оказано содействие в сборе всех необходимых документов

    «Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области информирует об организации помощи и содействия в сборе документов для получения единоразовой выплаты гражданам», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минтруда Херсонской области. Для этих целей открыта горячая линия, а также определены адрес и приемные дни, куда можно обратиться лично.

    Администрация региона также уточнила размеры выплат. Пострадавшие при ударе могут рассчитывать на помощь в размере от 250 тыс. до 700 тыс. рублей, в зависимости от категории причиненного ущерба, передает ТАСС. Для семей, потерявших близких из-за атаки, предусмотрены выплаты до 1 млн рублей на одну семью.

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы.

    2 января 2026, 11:24 • Новости дня
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фильм «Буратино», премьера которого состоялась 1 января 2026 года, стартовал в прокате с заметным успехом – за первые сутки он собрал более 226,6 млн рублей. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Данные представила единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов, передает Ura.ru. Кинотеатры уже увеличивают количество сеансов из-за высокого спроса, а билеты активно раскупались заранее. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Ленту поставил Игорь Волошин, который предложил современный взгляд на сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На экране зрителя ждет полный приключений путь деревянного мальчика, который стремится завоевать уважение и любовь папы Карло.

    Премьера совпала с важной датой для поклонников истории: ровно 50 лет назад – 1 января 1976 года – вышел культовый советский телефильм «Приключения Буратино». Создатели новой картины сознательно сохранили связь с классикой, пригласив композитора Алексея Рыбникова.

    Народный артист вновь написал музыку для «Буратино», а в фильме прозвучали и узнаваемые мелодии, знакомые нескольким поколениям зрителей. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие звезды.

    В декабре министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру новой экранизации «Буратино» в московском кинотеатре «Октябрь».

    Накануне сообщалось, что в первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино».

    2 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

    Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области и, вероятно, имеют отношение к новогоднему теракту в гостинице в селе Хорлы, а также удару по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

    Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    2 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей в России

    Сфера перестрахования стала единственной в России сферой с зарплатой выше 400 тыс. рублей

    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей в России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственной отраслью в России, где средняя зарплата в октябре превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование.

    Согласно данным статистики, проанализированным РИА «Новости», средний доход в этой сфере достиг 439,6 тыс. рублей. Этот показатель стал рекордным по итогам октября среди всех отраслей экономики.

    В пятерку лидеров по средним зарплатам также вошли сотрудники холдингов, где их доходы составили 322,4 тыс. рублей, управляющие фондами с 257,8 тыс. рублей, специалисты негосударственных пенсионных фондов, зарабатывающие 256 тыс. рублей, а также рыболовы с 251,9 тыс. рублей. Эти отрасли традиционно считаются одними из самых прибыльных в стране.

    В десятку отраслей с самыми высокими средними зарплатами также попали издатели программного обеспечения (244 тыс. рублей) и разработчики софта (223,5 тыс. рублей). За ними следуют работники в сфере добычи газа с показателем 223,1 тыс. рублей, а также сотрудники компаний по пассажирским воздушным перевозкам (221 тыс. рублей) и ряда финансовых посреднических организаций (213,9 тыс. рублей).

    Как отмечается, среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и с учетом всех премий. Итоговые значения включают доходы всех сотрудников предприятий, в том числе тех, кто получает заметно выше средней суммы.

    Ранее Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране.

    2 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы

    Военкор Коц: Когда нечем похвастать на поле боя, Киев нападает на мирное население

    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаки ВСУ часто не несут в себе никакой военной логики. Поэтому Европа, не способная объяснить своим налогоплательщикам, зачем ЕС финансирует такую армию, попросту молчит. Но несмотря на это, Россия должна и дальше следовать своим целям, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц, комментируя удар дронов ВСУ по кафе в Хорлах.

    «В ряде атак противника не стоит искать военную целесообразность. В чем, скажем, была логика нанесения удара по центру Белгорода в предновогоднюю ночь в 2023 году? В случае с Хорлами, возможно, украинские дроноводы руководствовались какими-то своими данными, согласно которым в заведении могли находиться некие чиновники или военные», – предполагает военкор Александр Коц.

    Но это, акцентирует спикер, не оправдывает атаку по празднеству, где были гражданские, в том числе дети. «С 2014 года мы сталкиваемся с актами государственного терроризма со стороны Украины. В этом суть нынешнего киевского руководства – когда нечем похвастать на поле боя, они нападают на мирное население», – добавляет аналитик.

    Военкор также обратил внимание на то, что Европа традиционно замалчивает произошедшее в Херсонской области. «К сожалению, это является уже привычным поведением западного информсообщества, которое демонстрирует политику двойных стандартов. Если бы нашелся малейший повод обвинить в чем-то подобном Россию, все иностранные СМИ активно бы об этом трубили», – считает он.

    «Впрочем, а как недружественным правительствам объяснять своим гражданам и аудитории, что вооруженные силы, на которые идет львиная доля европейских бюджетов, убивают гражданских? Более того, даже украинские СМИ почти не пишут об ударе», – подчеркивает эксперт.

    Между тем России не стоит отвечать на каждый теракт в отдельности, полагает собеседник. «Наш ответ должен быть постоянным и непрерывным, ведущим к достижению поставленных целей СВО. Однако в карточных играх есть такое понятие, как повышение ставки. На мой взгляд, именно этим нам и стоит заниматься, тем более что умение это делать мы продемонстрировали в свое время ударом «Орешника», – напоминает он.

    В заключение Коц выразил уверенность в том, что «пора наносить удары не по центрам принятия решений, а по людям, которые эти решения принимают».

    Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Личности семи человек ранее удалось установить.

    Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками с горючей смесью по кафе и гостинице. Как указывал губернатор Владимир Сальдо, многие посетители «сгорели заживо». Чиновник отметил, что эта атака по мирным жителям сравнима с трагедией в одесском Доме профсоюзов, и что произошла она почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром.

    На фоне трагедии 2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

    Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен срочно и публично осудить теракт, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области», – заявил Гатилов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале постпредства, подчеркнул, что замалчивание этой трагедии будет «равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев».

    Гатилов также добавил, что рассматривает произошедшее как очередное «безумное злодеяние Зеленского и его клики», назвав их «кровавыми монстрами», для которых главная цель – удержаться у власти. По его словам, киевский режим стремится отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска путей к миру.

    1 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Ажиотаж в кинотеатрах зафиксировали в первый день года

    Tекст: Денис Тельманов

    В первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино», билеты были раскуплены заранее, пишут СМИ.

    Билеты на праздничные показы фильма «Буратино» были раскуплены заранее, а на 1–2 января в ряде городов сеансы проходят с аншлагами, пишет Life.

    Зрители отмечают, что свободные места осталось только на утренние показы либо в небольших залах.

    Для удовлетворения спроса кинотеатры увеличивают число показов ленты. Участники кинорынка подчеркивают, что столь высокий интерес к семейному фильму в первый день года наблюдается редко.

    Фильм снял Игорь Волошин, а сценарий к нему написал Андрей Золотарев. В ленте звучит музыка Алексея Рыбникова в современной аранжировке, написанной специально для этого релиза.

    Для съемок кино построили масштабную декорацию итальянского городка площадью около 7 тыс. кв. метров в Кинопарке «Москино».

    Картина ориентирована на семейную аудиторию и заявлена как один из главных новогодних проектов года.

    Интерес подогрет составом актеров: Федор Бондарчук исполнил роль Карабаса-Барабаса, Александр Петров сыграл кота Базилио, Виктория Исакова – лису Алису, Александр Яценко – папу Карло.

    Среди исполнителей также Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев и Анастасия Талызина. Роль Буратино исполнила Виталия Корниенко с помощью технологии захвата движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советский фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» оказался в числе 13 лент, рекомендованных газетой Guardian для новогоднего просмотра.

    2 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что беспокойство связано с ростом жертв среди гражданских и разрушением инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, из-за продолжающихся нападений на Украине и в России, передает РИА «Новости».

    Он отдельно отметил, что у ООН «нет возможности проверить детали атаки в Хорлах из-за отсутствия доступа к региону».

    Представитель ООН подчеркнул, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. «Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», – сказал Дюжаррик. Он добавил, что Гутерриш призвал к прекращению огня на Украине.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила. По словам главы региона, исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Россия потребовала от ООН осудить этот теракт.

    2 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Установлены личности девяти погибших при атаке ВСУ на Хорлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еще двое погибших были опознаны после атаки ВСУ на село Хорлы в Херсонской области.

    Новыми установленными жертвами стали Сабитова Анастасия Дмитриевна (2001 года рождения) и Буганова Оксана Леонидовна (1969 года рождения), сообщает администрация региона в Telegram-канале.

    «Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. К 13.00 2 января установлены личности девяти погибших в результате удара БПЛА украинских террористов», – говорится в сообщении.

    Ранее на сайте главы Херсонской области опубликовали имена семи жертв атаки ВСУ в Хорлах.

    Губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что с территории, подконтрольной Киеву, а также из стран Евросоюза была осуществлена массированная кибератака на сайт со списком жертв теракта в Хорлах.

    Напомним, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    2 января 2026, 11:00 • Новости дня
    Прекращено дело против получившего 15 млн рублей от Долиной умершего дроппера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йошкар-Олинский городской суд отказался удовлетворить иск о взыскании 15 млн рублей с дроппера, которого обвиняли в причастности к афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но который скончался до начала слушания.

    «Установлено, что номер банковского счета открыт 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 – 10 миллионов рублей», – следует из материалов дела, передает РИА «Новости». В обоих случаях в назначении платежа значилось: «оплата услуг».

    Судом установлено, что Келдыбаев умер, поэтому производство по делу в части требований к нему было прекращено. По данным агентства, иск в интересах Долиной к владельцам счетов, куда переводились деньги мошенникам, подавал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.

    Ранее суд Йошкар-Олы постановил взыскать с девятерых дропперов сумму в размере 48 млн 950 тыс. рублей в пользу Ларисы Долиной в качестве компенсации за неосновательное обогащение.

    На прошлой неделе Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках.

    1 января 2026, 19:39 • Новости дня
    В Татарстане пять человек пострадали от пиротехники в праздники

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять человек получили различные травмы глаз при запуске пиротехники в разных населенных пунктах Татарстана в новогоднюю ночь.

    Пять человек получили травмы в Татарстане в результате неправильного использования пиротехники в новогоднюю ночь, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в главном управлении МЧС России по республике, инциденты произошли в Казани, поселке Аксубаево и селе Высокая Гора.

    В частности, в Приволжском районе Казани 36-летний мужчина получил гематомы век и эрозию роговицы левого глаза, после чего был госпитализирован в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу.

    Еще два жителя Казани – 32-летний мужчина с травмой глаза от петарды и 73-летняя женщина с термическим ожогом глаза – обратились в больницу, однако были отпущены на амбулаторное лечение.

    В поселке Аксубаево 43-летняя женщина получила контузию правого глаза, а в селе Высокая Гора пострадала четырехлетняя девочка – у нее диагностирован ушиб глазного яблока, после оказания медицинской помощи обе отпущены домой.

    В МЧС напомнили, что в Татарстане до 12 января продолжает действовать особый противопожарный режим.

    Использование пиротехники ограничено в радиусе 500 метров от промышленных и инфраструктурных объектов, а также в пределах 30 метров от жилых зданий и мест массового пребывания людей.

    Специалисты рекомендуют приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах и тщательно проверять упаковку, срок годности и инструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге шестилетний мальчик получил травму руки из-за взрыва фейерверка и был экстренно прооперирован.

    В Италии за новогоднюю ночь были госпитализированы 54 человека с серьезными травмами, среди которых оказалось 68 несовершеннолетних.

    Детям в России запрещено самостоятельно запускать любые фейерверки, салюты и фестивальные шары.

    1 января 2026, 20:49 • Новости дня
    Обломки беспилотника повредили окна дома в Сочи

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения обломков дрона были повреждены несколько окон многоквартирного дома, оперативные службы уже прибыли на место инцидента.

    Осколки беспилотника повредили окна в жилом доме в Сочи, передает РИА «Новости».

    Пострадавших среди жителей нет, возгорания также зафиксировано не было. На месте ЧП работают сотрудники оперативных и специальных служб, уточняется в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

    В ночь на четверг в Сочи и федеральной территории Сириус была объявлена беспилотная опасность, она продолжалась около часа. Об этом ранее сообщили глава города Сочи Андрей Прошунин и руководитель федеральной территории Дмитрий Плишкин.

    В регионе продолжает действовать предупреждение о возможной угрозе со стороны беспилотников через систему оповещений МЧС.

    Глава Сочи Андрей Прошунин заверил, что пострадавшим жильцам помогут восстановить остекление и привести придомовую территорию в порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром на территории резервуарного парка в Альметьевске в Татарстане возник пожар из-за атаки беспилотников.

    За последний час три беспилотника были сбиты на подлете к столице, где работают экстренные службы.

    1 января 2026, 21:40 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала поддержку пострадавшим при атаке ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшие и семьи погибших в селе Хорлы, где в новогоднюю ночь в результате атаки ВСУ погибли не менее 24 человек, получат необходимую поддержку, сообщил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

    Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что партия поможет пострадавшим и семьям погибших в результате атаки ВСУ в Херсонской области, передает Херсонское агентство новостей.

    Сидякин отметил: «Это очередной акт террора против мирного населения, против тех, кто просто хотел провести праздник в кругу семьи и друзей. Сейчас самое главное – это люди.

    Мы сделаем все, чтобы поддержать пострадавших, оказать помощь семьям погибших. Скорбим вместе с близкими погибших. Скорейшего выздоровления раненым, а их близким – сил и мужества пережить эту боль».

    По последним данным, в селе Хорлы не менее 24 человек погибли из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлены траурные дни 2 и 3 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.

    Ранее власти сообщили о доставке беременной женщины в крымскую больницу в числе раненых после атаки на кафе и гостиницу в Хорлах.

    2 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Сальдо: Один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила
    Сальдо: Один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила
    @ Даниил Михайлов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кафе и отель в селе Хорлы Херсонской области подверглись атаке тремя украинскими беспилотниками, один из которых содержал боезаряд массой около 20 килограммов тротила, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Губернатор в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что первый дрон упал примерно за десять минут до полуночи по московскому времени, передает ТАСС. Осколки практически не повредили здание, и собравшиеся гости не сразу осознали произошедшее.

    Во время начала новогоднего обращения президента России Владимира Путина прилетел второй беспилотник, который, по словам Сальдо, был снаряжен осколочным зарядом весом около 20 кг тротила. Он заметил, что для небольшого кафе такая мощность является очень значительной.

    После того как люди начали выбегать на улицу уже в новом году, последовал третий удар. Сальдо подчеркнул, что атака была спланирована «самым циничным, фашистским способом».

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Сальдо ранее сообщил, что исполнителями теракта могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    2 января 2026, 11:48 • Новости дня
    Сальдо сообщил о кибератаке на сайт со списком жертв теракта в Хорлах

    Сальдо: Кибератака на сайт со списком погибших в Хорлах велась с территории ЕС и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массированная кибератака на сайт со списком жертв теракта в селе Хорлы Херсонской области была совершена с территории, подконтрольной Киеву, а также из стран Евросоюза, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Хакеры, действовавшие с территории подконтрольной Киеву и из стран ЕС, обрушили сайт со списком жертв теракта в Хорлах. Это была массированная кибератака», – заявил Сальдо, передает РИА «Новости».

    Ранее Сальдо сообщил, что исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Напомним, предварительный список из семи погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы был опубликован в четверг вечером.

    Сообщалось, что число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    2 января 2026, 11:36 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода пострадали две женщины

    Гладков: При ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода пострадали две женщины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, в результате атаки пострадали две мирные жительницы. «Враг нанес ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы», – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Одну из пострадавших с черепно-мозговой травмой и баротравмой доставляют в областную клиническую больницу. Вторую женщину, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу № 2. Обеим оказывается необходимая помощь.

    Обстрел также привел к повреждениям жилых и коммерческих объектов: выбиты окна в одном частном доме и примерно четырех десятках квартир в трех многоквартирных домах, пострадали кровля и фасад коммерческого здания, а также семь автомобилей.

    Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, последствия удара устанавливаются.

    Напомним, минувшей ночью ПВО сбила 64 украинских беспилотника над регионами России.

    В декабре пятимесячный ребенок пострадал от атаки БПЛА ВСУ на Белгород.

    2 января 2026, 14:48 • Новости дня
    В МВД раскрыли самые частые уловки телефонных мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники нередко используют определенные фразы, чтобы ввести жертву в заблуждение и завладеть ее деньгами, отмечается в материалах МВД.

    Злоумышленники особенно часто говорят о якобы существующей угрозе для финансов, «безопасном» или «государственном» счете, а также сообщают жертве о несуществующем кредите, оформленном на ее имя, передает РИА «Новости».

    В ряде случаев мошенники даже называют точные номера счетов и их баланс, чтобы создать иллюзию правдоподобности. Также они требуют оформить «встречный кредит» для «спасения» денег, обещают компенсации, выплаты, выигрыш в лотерее или кэшбэк. Схожая схема широко применяется и в сфере «инвестиций»: жертве предлагают вложить средства под предлогом стабильного дохода и часто приглашают в тематические чаты.

    По данным МВД, аферисты убеждают людей, что помогут вернуть похищенные деньги, вывести инвестиции или оплатить «необходимые» комиссии и налоги. Часто для этого просят скачать «защищённое» банковское приложение, которое на деле служит инструментом для кражи данных.

    Кроме того, мошенники могут представляться сотрудниками различных государственных структур – Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Центробанка, портала Госуслуг и других ведомств, чтобы повысить доверие со стороны потенциальной жертвы.

    Ранее директор по продукту «МТС Защитник» Андрей Бийчук рассказал, что мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян.

