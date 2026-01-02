Израиль атаковал тренировочный лагерь «Хезболла» на юге Ливана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военные Израиля нанесли удары по тренировочному лагерю специальных сил «Радван» и нескольким другим военным целям организации «Хезболла» на юге Ливана, передает ТАСС. Израильская армейская пресс-служба уточнила, что были поражены объекты, используемые для подготовки и обучения боевиков, а также военные сооружения для хранения оружия.

В заявлении военных говорится: «ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры «Хезболла» в нескольких районах на юге Ливана. В частности, ЦАХАЛ атаковал тренировочный лагерь, используемый силами «Радван» для проведения учений и обучения террористов. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по военным сооружениям, которые использовались «Хезболла» для хранения оружия».

Армия обороны Израиля подчеркнула, что проведение военных учений «Хезболла» рассматривается как нарушение соглашений о прекращении огня между Израилем и Ливаном и как угроза для Израиля. В пресс-службе также заявили о намерении продолжать операции, направленные на устранение любых угроз стране.

