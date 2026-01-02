В СФ предупредили о новой схеме мошенничества с онлайн-репетиторами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, мошенники начали использовать новую схему обмана, маскируясь под онлайн-репетиторов или учеников, сообщает ТАСС. Шейкин добавил, что злоумышленники пишут, что видеосвязь не работает, и предлагают перейти в другой сервис видеозвонков, отправляя фальшивую ссылку, визуально неотличимую от оригинальной.

По словам Шейкина, преподаватели по неосторожности вводят свои логины и пароли, после чего мошенники моментально меняют пароль, получают доступ к почте, социальным сетям, привязанным платформам и даже финансовым сервисам, если они завязаны на тот же адрес почты. В результате попытки восстановить доступ оказываются безуспешными, так как все данные оказываются уже под контролем злоумышленников.

Зеркальная схема применяется к ученикам, когда поддельный «репетитор» отправляет ссылку, просит подтвердить вход и получает идентичный доступ к детской почте и аккаунтам. Родители узнают о взломе после появления подозрительных писем и исчезновения доступа к соцсетям ребенка, пояснил Шейкин.

Сенатор порекомендовал не переходить по незнакомым ссылкам и в случае необходимости перехода на другой сервис – самостоятельно создавать и отправлять ссылки на звонок, чтобы обезопасить себя от подобного мошенничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД назвало основные признаки сообщений со взломанных аккаунтов. Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками ФНС. В России задержали мошенников, которые убеждали граждан переводить деньги «на безопасные счета».