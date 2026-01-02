Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию
США продлили экстренное предупреждение для граждан о поездках в Россию
Tекст: Вера Басилая
Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американцев в России и рекомендовал гражданам срочно покинуть Россию.
Государственный департамент Соединенных Штатов вновь продлил экстренное предупреждение, сообщает Lenta.ru. По данным телеканала Fox News, ведомство настоятельно рекомендует всем американцам, находящимся в России, немедленно уехать с территории страны.
«Гражданам США, находящимся на территории России, следует немедленно уехать», – говорится в заявлении Госдепа. Причиной такого шага называют сокращение персонала американских миссий, что серьезно ограничивает возможности дипломатов помогать согражданам в экстренных ситуациях.
Ранее временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус поздравил граждан России с Новым годом от имени всех американцев.
Посол России в США Александр Дарчиев отметил, что 2025 год стал шансом для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.
ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина
Tекст: Вера Басилая
Сотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина, сообщает газета Wall Street Journal.
Источник The Wall Street Journal сообщил, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не нашли подтверждений информации об ударе Киева по резиденции президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Газета ссылается на источник в американской администрации, знакомого с разведданными. По данным издания, оценка ЦРУ не выявила признаков попыток нападения на российского лидера.
Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины
Tекст: Денис Тельманов
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с представителями стран Европы, на которой обсудил практические шаги для усиления гарантий безопасности для Украины.
Переговоры, поводом для которых, как отмечается, стала инициатива американского президента Дональда Трампа, прошли при участии ключевых представителей государств, передает РИА «Новости».
Стив Уиткофф сообщил, что стороны сфокусировались на вопросах укрепления гарантий безопасности для Украины, а также на разработке практических механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения долгосрочного мира.
По словам Уиткоффа, «мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса, инициированного президентом США Дональдом Трампом, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и гарантировать, что она не возобновится».
В переговорах приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, предприниматель Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Британии Джонатан Пауэлл, советник французского президента Эммануэль Бонн, секретарь совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров и советник главы правительства Германии Гюнтер Заутер.
Уиткофф подчеркнул продуктивность состоявшейся беседы и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество сторон по данному направлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп раскритиковал своего спецпосланника Кита Келлога за похвалу Владимира Зеленского после Мюнхенской конференции.
Дональд Туск заявил о готовности США гарантировать безопасность Украине после подписания мирного соглашения.
NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы
Tекст: Вера Басилая
Президент США Дональд Трамп в приватном разговоре после просмотра парада Победы отметил силу России, заявив о ее непобедимости, сообщает The New York Times.
Президент США Дональд Трамп в частном разговоре назвал Россию непобедимой после просмотра кадров с парада Победы в Москве, передает РИА «Новости».
«Они выглядят непобедимыми», – отметил Трамп в мае в беседе со своими помощниками, когда смотрел видеозапись военного парада.
The New York Times подчеркивает, что Трамп уверен: тот, кто сильнее, всегда имеет преимущество при заключении сделок. В публикации отмечается, что президент США традиционно придерживается такой позиции в вопросах внешней политики.
Ранее в интервью телеканалу NewsNation Трамп рассказал, что во время визита в Ватикан советовал Владимиру Зеленскому заключить сделку по вопросам минеральных ресурсов, объяснив это тем, что Россия, по его мнению, больше и сильнее.
Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что 2025 год дал шанс на восстановление ранее разрушенных российско-американских отношений.
США решили изучить данные об атаке БПЛА на резиденцию Путина
Уитакер: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путин
Tекст: Вера Басилая
Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.
Власти США намерены всесторонне исследовать разведывательные данные по факту атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России, передает ТАСС. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты намерены выяснить все обстоятельства происшествия.
«Мы собираемся докопаться до сути, изучив разведданные», – заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, расследование будет направлено на получение полной информации о произошедшем.
Помимо этого, Уитакер охарактеризовал возможную причастность Киева к атаке как «безрассудную» и выразил мнение, что такие действия негативно сказываются на перспективе установления мира на Украине.
Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
Tекст: Катерина Туманова
Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.
«Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.
Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.
Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.
В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.
Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.
«Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
Tекст: Илья Абрамов
Декабрьский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности Британии и Германии, а также резкий скачок показателей Польши и Эстонии. Общий индекс конфронтации растет, однако США демонстрируют противоположную динамику.
Согласно декабрьскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран ЕС и НАТО достиг рекордных значений. Если в октябре 2025 года разброс показателей составлял от 25 до 75 баллов, то теперь он вырос до от 50 до 95 баллов соответственно.
Первое место с 95 баллами разделили Германия и Британия. Обе страны передали Украине вооружения: ФРГ направила две системы Patriot, а Соединенное Королевство – ракеты Martlet. Помимо этого, они предоставили Киеву финансирование: ЕС согласовал кредит в размере 90 млрд долларов, а Лондон выделил 805 млн долларов на закупку американской техники.
Резкий скачок враждебности продемонстрировала Польша: заработав 90 баллов, страна переместилась с седьмого места в ноябре на второе. Такой результат стал прямым следствием ее военной политики: Варшава выделила Киеву 100 млн евро на закупку американских вооружений по программе PURL и согласилась разместить на своей территории учебный лагерь для ВСУ.
Третье место занимает Эстония (85 баллов). Прибалтийская республика поддержала продление 19 пакетов антироссийских санкций ЕС ещё на полгода и выступила за передачу Украине замороженных российских активов.Четвёртую строку делят Латвия и Дания (по 80 баллов). Обе страны участвовали в масштабных учениях НАТО Freezing Winds, что также отразилось на их высоких показателях враждебности.
Пятую строчку рейтинга занимает Литва (75 баллов), шестую – делят Финляндия и Франция (70 баллов). Все три страны оказывали финансовую поддержку ВСУ. Следом с 65 баллами расположилась Швеция, которая также поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о переименовании Чернобыля на украинский манер.
Восьмую строку занимают Нидерланды, Чехия и вернувшаяся в рейтинг Хорватия – по 60 баллов. Рост показателей Загреба связан с наращиванием военной помощи: республика передала Украине танки М-84, а также присоединилась к кредитной программе ЕС для Киева на 90 млрд евро.
Девятое место заняли США с 55 баллами, опустившись на три позиции по сравнению с ноябрем. Это подтверждает тенденцию к снижению конфронтации между Москвой и Вашингтоном, наблюдаемую весь четвертый квартал 2025 года. На той же строчке оказались Австрия и Греция.
Большая группа стран собралась на десятой позиции. Рейтинг замыкают сразу шесть государств: Австралия, Бельгия, Болгария, Италия, Канада и Румыния с результатом 50 баллов.
Лишь два участника списка оказались минимально недружественными, набрав всего по 5 баллов – Тайвань и Багамские Острова (для сравнения, в ноябре таких было шесть).
Составители рейтинга отметили, что наибольший рост индекса показали страны, усилившие военную помощь Украине – Германия, Дания, Британия и Польша. Также резко увеличилось число правительств, оказывающих максимальное санкционное давление. Если в ноябре только Британия одновременно вводила новые ограничения и поддерживала передачу российских активов Киеву, то в декабре таких стран стало уже 12.
Более подробно с «Рейтингом недружественных правительств» можно ознакомиться в развернутом аналитическом материале газеты ВЗГЛЯД.
Посол России заявил о негативной реакции мира на расширение США границ шельфа
Посол Петрович: Россия и Китай осудили расширение США границ шельфа и добычу ресурсов
Tекст: Вера Басилая
Россия, Китай и большинство членов международного сообщества крайне негативно восприняли заявление США о самостоятельном расширении континентального шельфа, заявил посол России в Ямайке и полномочный представитель страны при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович.
По словам Петровича, Россия, Китай и большинство членов международного сообщества крайне негативно восприняли заявление США о самостоятельном расширении континентального шельфа и действия американской компании The Metals Company USA LLC по началу добычи ресурсов со дна Тихого океана в нарушение международных норм, передает РИА «Новости».
Как рассказал посол России в Ямайке Сергей Петрович, страны осудили попытки Вашингтона обойти установленные правовые механизмы, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву.
Петрович отметил: «С глубокой озабоченностью и осуждением таких действий выступили Россия, Китай и большинство стран-участниц МОМД».
США в 2023 году объявили о новых границах своего шельфа за пределами стандартных 200 морских миль. Весной 2025 года появилась заявка на коммерческую добычу, поданную The Metals Company USA LLC на основе внутренних американских законов.
Согласно положениям Конвенции ООН, границы шельфа вне 200 миль устанавливаются только с участием Комиссии по границам континентального шельфа, в которую США не обращались. Район Кларион-Клиппертон, где планируется добыча, находится в восточной части Тихого океана – вне национальных юрисдикций. По международным нормам ресурсы этого района принадлежат всему человечеству, и их разработка требует согласования с Международным органом по морскому дну.
Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву. Американская делегация на переговорах МОМД заявила, что считает обязательными лишь положения о свободе судоходства, а остальные нормы о Районе не признает обязательными, поскольку страна не является участником Конвенции.
Министерство иностранных дел России направило США демарш из-за одностороннего изменения внешних границ американского континентального шельфа.
Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что подобные действия идут вразрез с международными нормами и нарушают права мирового сообщества.
Полярник Виктор Боярский ранее объяснял, что США понадобилось расширение своей части шельфа в Арктике для усиления национального контроля и возможности освоения ресурсов.
Стало известно о намерении Бельгии и Франции блокировать запрет урана из России
Бельгия и Франция выступили против включения урана из России в 20-й пакет санкций
Tекст: Денис Тельманов
Брюссель и Париж выступили против предложения ограничить импорт урана из России, несмотря на обсуждение новых санкций против Москвы внутри Евросоюза.
Бельгия и Франция выступают против запрета на импорт российского урана в рамках будущего двадцатого пакета санкций, передает Welt.
Ожидается, что новый пакет будет представлен к годовщине начала конфликта на Украине в феврале, он предусмотрит ограничительные меры против ряда лиц, а также заморозку активов.
Как сообщает издание, обсуждение запрета на поставки российского урана ведется, однако этим мерам уже сейчас препятствуют Франция и Бельгия. По сведениям дипломатических источников, обе страны могли бы закупать необходимый для атомных электростанций уран в Южной Африке, Австралии или Канаде, однако такие поставки обойдутся им дороже.
Еврокомиссия до сих пор не подтвердила готовность нового пакета санкций, но обсуждение продолжается среди государств ЕС. Запад начал усиливать давление на Россию после начала спецоперации на Украине, и уже принят девятнадцатый пакет ограничительных мер, при этом общий счет санкций, введенных против России, близится к 31 тысяче.
В российском руководстве неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением. Власти отмечали, что западные санкционные меры оказались неэффективными и Запад пока не готов признать их провал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что страна пока не может полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России. Еврокомиссия приступит к разработке проекта запрета на импорт урана из России в Европейский союз.
Глава ГРУ: Расшифровка данных БПЛА ВСУ подтвердила, что целью была резиденция
Tекст: Денис Тельманов
Навигационные контроллеры сбитых украинских БПЛА показали их целевое направление на здания резиденции президента России в Новгородской области, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков во время передачи американской стороне данных расшифровки.
Данные, полученные с украинских беспилотников, сбитых над резиденцией президента России, подтвердили, что целью атаки был именно комплекс зданий в Новгородской области. Об этом сообщил адмирал Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, передает ТАСС.
Он напомнил, что специалисты российских спецслужб расшифровали память навигационных контроллеров дронов.
«Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов, безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области», – отметил он.
Костюков добавил, что во многих сбитых беспилотниках навигационные системы сохранились и оказались технически исправными.
По его словам, все данные были переданы американской стороне для того, чтобы исключить любые сомнения в истинной цели атаки и ускорить установление всех обстоятельств произошедшего.
«Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины», – сказал он.
Передача этих материалов США, по мнению российских военных, даст возможность более детально разобраться в произошедшем и узнать подробности планирования атаки.
В четверг Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА показала, что целью аппарата была атака на объект, входящий в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.
Накануне Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.
Между тем представители американских служб национальной безопасности попытались опровергнуть сведения об атаке Киева на резиденцию российского президента. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.
Россиянина Постового освободили в США и депортировали
Tекст: Алексей Дегтярёв
Российского инженера Дениса Постового депортировали из Соединенных Штатов после длительного содержания в американской тюрьме, несмотря на не снятые обвинения, сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
Постовой был освобожден после совместных усилий команды защиты, дипломатов и родственников, пояснил Мельников, передает ТАСС.
Правозащитник сообщил, что приговор Постовому не был вынесен, однако за счет грамотной юридической работы решение о депортации вступило в силу.
Мельников подчеркнул, что Постовому оказывалась медицинская помощь несмотря на ряд хронических заболеваний. Теперь инженер сможет продолжить лечение уже в российских медицинских учреждениях и встретить праздники с семьей, в том числе с четырьмя несовершеннолетними детьми.
В октябре суд в США определил, что Денис Постовой, которого в 2024 году обвинили в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в Россию, обязан покинуть США до декабря.
Минфин США сообщил о снятии санкций с экс-зампреда Сбербанка
Экс-зампреда Сбербанка Бурико исключили из санкционных списков США
Tекст: Тимур Шайдуллин
Александра Бурико, ранее занимавшая должность зампреда правления Сбербанка, больше не подпадает под санкции, введённые Соединёнными Штатами в 2022 году.
Министерство финансов США сняло санкции с бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Александры Бурико, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Теперь на Бурико больше не распространяются ограничения, ранее введённые в связи с её работой в крупнейшем российском банке.
Причины и объяснения исключения Бурико из санкционных списков в заявлении не приводятся. Ограничения против Сбербанка, напомним, были введены Вашингтоном в апреле 2022 года и подразумевали как заморозку активов, так и запрет на коммерческие контакты для граждан и компаний США. Уже в мае 2022 года стало известно, что Александра Бурико ушла из Сбера, однако рестрикции сохранялись до этого дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минфин США продлил отсрочку от санкций для международного бизнеса компании «Лукойл». До этого поставки российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» в Венгрию были освобождены от американских санкций.
Кроме того, в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа были сняты санкции с белорусского калия.
В США заявили об отсутствии интереса главы разведки к преследованию России
Tекст: Денис Тельманов
Директор национальной разведки США Тулси Габбард, по информации бывшей помощницы Байдена, не выражает заинтересованности в преследовании России, что выделяет ее среди чиновников.
Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА «Новости» заявила, что действующий директор национальной разведки США Тулси Габбард не демонстрирует интереса к преследованию России.
По ее словам, позитивным моментом является отказ Вашингтона от USAID после реформы, объявленной администрацией Трампа в 2025 году, и избавление от ряда деструктивных факторов.
Рид подчеркнула: «Кроме того, нынешняя директор национальной разведки Тулси Габбард не заинтересована в преследовании России», размышляя о шансах на нормализацию российско-американских отношений.
Напомним, Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства, и она получила паспорт России в декабре.
Ранее Габбард также отвергала заявления о том, что американская разведка якобы верит в стремление России захватить Европу, отмечая деструктивность подобных утверждений для усилий США по миру на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Ткаченко заявил, что за публикациями о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР стоят Берлин и Лондон.
Глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила эти заявления во лжи и заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.
Кирилл Дмитриев поблагодарил Тулси Габбард за опровержение утверждений о намерении России захватить часть Европы.
МИД: Встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30–31 октября
Tекст: Вера Басилая
Встреча глав МИД «Большой двадцатки» (G20) состоится под председательством США 30–31 октября 2026 года, а саммит лидеров примет Майами 14–15 декабря, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.
Встреча глав МИД стран G20 пройдет под председательством США 30–31 октября 2026 года. Официальную информацию озвучил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. По его словам, на 2026 год Вашингтон утвердил рабочую структуру переговорных форматов, куда вошли направления по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию ради экономического роста, передает ТАСС.
В течение года будут организованы пять тематических министерских конференций по ключевым вопросам повестки. Основная встреча глав МИД состоится в конце октября. Российские представители назначены по всем четырем экспертным направлениям форума.
Бердыев уточнил, что Россия планирует активное участие в предстоящих мероприятиях G20, включая саммит лидеров в Майами, который назначен на 14–15 декабря 2026 года. Дипломат подчеркнул, что страна готова работать на соответствующем уровне по всем озвученным направлениям.
Российская сторона рассчитывает, что тема Украины не появится в итоговых документах G20 при председательстве США.
Российская делегация отметила положительный результат первой встречи представителей G20 в рамках председательства США.