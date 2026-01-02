Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию

Медведев ответил Стуббу, что Финляндия уже столкнулась с платой за русофобию

Tекст: Вера Басилая

Медведев отреагировал на заявления президента Финляндии Александра Стубба об изменениях в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».

Медведев написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласен с мнением Стубба о навсегда изменившихся отношениях, и выразил надежду, что Россия не повторит исторических ошибок.

«Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», – отметил Медведев.

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что взаимодействие между Хельсинки и Москвой изменилось навсегда.

Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.