Стало известно место похорон экс-игрока «Спартака» Мухамадиева

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, чемпиона России по футболу, бывшего игрока московского «Спартака» Мухсина Мухамадиева похоронят в Душанбе на Аллее славы 3 января, передает ТАСС. О времени прощания сообщил брат спортсмена Манучехр Мухамадиев: «Мухсина похоронят завтра в Душанбе на Аллее славы. Похороны начнутся в час дня».

Мухамадиев скончался 1 января на 60-м году жизни. Он родился 21 октября 1966 года в Душанбе, где начал футбольную карьеру в клубе «Памир». После распада СССР форвард выступал за клубы России: московские «Локомотив», «Торпедо» и «Спартак», а также за «Шинник» из Ярославля и команды Турции и Австрии.

В 1994 году вместе со «Спартаком» Мухамадиев стал чемпионом России. После завершения игровой карьеры он возглавлял разные клубы, включая «Истиклол», с которым дважды выиграл чемпионат Таджикистана.

С 2008 по 2012 год Мухамадиев работал спортивным директором казанского «Рубина». За это время «Рубин» два раза становился чемпионом страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, состояние здоровья бывшего игрока «Спартака» Мухамадиева остается тяжелым. В последней информации уточнялось, что экс-футболист продолжает борьбу с болезнью.