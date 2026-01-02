Логисты назвали самые необычные грузы в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские логистические компании подвели итоги необычных перевозок 2025 года, сообщает РИА «Новости». Среди самых запоминающихся грузов оказались целый аквапарк из Турции, лопасть ветрогенератора, игровые автоматы для магазинов, а также редкие предметы – от саквояжа из дерева до доильного ведра и специальных солей.

В компании «Деловые Линии» рассказали, что им пришлось доставить из Турции в Когалым аквапарк, при этом маршрут протяжённостью более 5,5 тыс. км пролёг через Турцию, Грузию и Россию. «Сложность доставки была связана не только с трансграничной перевозкой и большим объемом груза, но и хрупкостью составляющих: большинство деталей были из стеклопластика», – сообщили в компании. Кроме аквапарка «Деловые Линии» перевозили гоночный болид в Чжэнчжоу и стрелочный макет для экспозиции в Ташкент.

Транспортная компания «Скиф-Карго» отметила как необычную доставку партию кранов-автоматов для захвата игрушек – их заказал федеральный ритейлер, а конечные точки доставки включали такие города, как Волгоград, Воронеж, Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Челябинск и Уфу.

NC Logistic назвала самым запоминающимся грузом часть лопасти ветрогенератора: по размерам она была как три автофуры. На отдельных участках тяжеловозу приходилось ехать по полям, согласовав маршрут с ГИБДД из-за крупногабаритности.

В «СДЭК» к нестандартным отправлениям этого года отнесли саквояж с деревянным фермуаром, параплан, соль Шюсслера и ведро для доения. Логисты подчеркивают, что с каждым годом заказы становятся все более разнообразными.

