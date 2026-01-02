Площадь обрушения кровли на складе в Кузбассе составила 500 «квадратов»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, площадь частичного обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге Кемеровской области составила 500 кв. метров, передает РИА «Новости». Три человека получили травмы в результате инцидента, который произошел первого января во время работы логистического терминала. После ЧП доступ на склад был временно ограничен.

Прокуратура и Следственный комитет Кузбасса организовали проверки по факту произошедшего. Представители Wildberries подтвердили введение временных ограничений на посещение склада в целях безопасности сотрудников и проведения исследований.

Логистический склад начал работу в декабре 2025 года и занимал значительную площадь в городе Юрге.

