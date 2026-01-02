В Запорожской области почтили память жертв теракта в Хорлах

Tекст: Валерия Городецкая

В Telegram-канале администрации Запорожской области сообщается, что активисты молодежных движений из Запорожья организовали акцию на территории Мемориального кладбища.

«Активисты молодежных движений Запорожской области провели памятную акцию в честь жертв обстрела Херсонской области в новогоднюю ночь. На территории Мемориального кладбища участники выложили из зажженных свечей надпись «Хорлы 01.01.2026» и оставили детские игрушки и сладости», – говорится в сообщении.

В акции участвовали волонтеры движения «Мы вместе», «Юг Молодой», «Волонтеры Победы», а также представители Российского союза молодежи.

Напомним, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».