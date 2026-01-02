Собянин сообщил о втором сбитом над Москвой беспилотнике

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» стал самым крупным международным культурным событием текущего года, передает РИА «Новости».
Мероприятие прошло с 28 января по 9 февраля на десятках площадок по всему городу. Согласно официальной информации, почти 1,5 млн человек приняли участие в сотнях праздничных активностей, включая мастер-классы по каллиграфии, уличные шоу и традиционные чайные церемонии.
«В 2025 году Москва усилила международное культурное сотрудничество, проведя на главных площадках города фестивали, посвященные культурам Китая, Индии и Вьетнама. Самым популярным проектом стал фестиваль «Китайский Новый год в Москве», – заявили в правительстве Москвы.
Гости столицы приобрели почти 50 тыс.традиционных горячих блюд и закусок, а также около 30 тыс. сувениров, включая книги по культуре и уникальные чайные купажи. Более 120 ресторанов Москвы поддержали фестиваль, предложив тематические блюда и напитки. Итоги мероприятия подтверждают рост интереса к культурным обменам между Россией и Китаем.
Кроме китайского фестиваля, в этом году на главных площадках города проходили также празднования, посвященные традициям Индии и Вьетнама.
В Москве прошел фестиваль «Китайский Новый год» накануне Лунного Нового года. Основные площадки праздника разместились на Манежной и Тверской площадях, ВДНХ и в Московском зоопарке. Лунный Новый год наступил в ночь с 28-го на 29 января.