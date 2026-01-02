  • Новость часаКоц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы
    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    Премьер Гренландии Нильсен заявил о вере в будущую независимость от Дании
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    2 января 2026, 12:04 • Новости дня

    Собянин сообщил о втором сбитом над Москвой беспилотнике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, был сбит средствами ПВО Министерства обороны, передает РИА Новости. Это уже второй подобный инцидент за день, о первом случае Собянин информировал ранее.

    По словам мэра, «силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника. Российские средства ПВО ночью сбили 64 украинских беспилотника над регионами России.

    30 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожные власти двух стран согласовали запуск ночных безостановочных поездов между столицами, что позволит сократить время проезда и решить проблему с билетами, рассказал посол Белоруссии в России Александр Рогожник

    Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил о заключении соглашения между российскими железными дорогами и белорусской стороной по запуску ночных безостановочных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском, передает РИА «Новости». По его словам, ночной маршрут позволит не только заметно сократить время в пути, но и решить вопрос с дефицитом билетов, с которым сталкивались пассажиры.

    Рогожник подчеркнул, что с 15 декабря был уже запущен дополнительный поезд «Ласточка» из десяти вагонов, два из которых представлены в бизнес-классе. Также, по словам посла, за два прошедших года качество железнодорожного сообщения между Москвой и Минском значительно улучшилось.

    В интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня» он добавил, что принято решение развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. Уже достигнута согласованность о запуске трансграничных маршрутов между Смоленском и Витебском, а также Смоленском и Оршей. Эти маршруты будут субсидироваться, что, по словам Рогожника, обеспечит доступность тарифов для граждан России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об активном развитии пассажирских перевозок на скоростных поездах «Ласточка».

    Сейчас из Москвы до Минска можно доехать за семь часов. Введение высокоскоростной магистрали позволит сократить время в пути между столицами. Это положительно повлияет на развитие контактов между Россией и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

    31 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Названо самое популярное блюдо перед Новым годом в СИЗО Москвы

    Сельдь под шубой стала самым популярным заказом в московских СИЗО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наиболее частым выбором у содержащихся в следственных изоляторах столицы к Новому году стал салат «селедка под шубой», заявили в компании, которая представляет такую услугу.

    Компания продает готовую еду, продовольственные и непродовольственные товары в магазинах при СИЗО, передает РИА «Новости».

    Чаще всего опцию используют близкие обвиняемых. Наиболее популярным продуктом перед Новым годом стала селедка под шубой, ее готовят чаще всего, сообщили там.

    До этого в компании сообщали, что среди блюд также есть другие салаты, пироги и холодец.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие салаты подать на новогодний стол.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    30 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    За три часа над Москвой сбили четыре беспилотника

    В течение трех часов были сбиты четыре беспилотника над Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система ПВО уничтожила очередной беспилотник, направлявшийся к столице, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.

    Система противовоздушной обороны сбила очередной беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Градоначальник отметил: «Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место и занимаются устранением последствий инцидента.

    Всего за последние три часа это уже четвертый беспилотник, уничтоженный на подлете к городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого во вторник российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Немного раньше средства ПВО Министерства обороны сбили другой беспилотник, который приближался к Москве. Экстренные службы прибыли к месту падения обломков БПЛА в Москве и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.


    31 декабря 2025, 21:59 • Новости дня
    Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» побил рекорд посещаемости

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабный культурный фестиваль «Китайский Новый год в Москве» собрал в Москве около полутора миллионов гостей и стал рекордным по посещаемости, следует из сообщения правительства Москвы.

    Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» стал самым крупным международным культурным событием текущего года, передает РИА «Новости».

    Мероприятие прошло с 28 января по 9 февраля на десятках площадок по всему городу. Согласно официальной информации, почти 1,5 млн человек приняли участие в сотнях праздничных активностей, включая мастер-классы по каллиграфии, уличные шоу и традиционные чайные церемонии.

    «В 2025 году Москва усилила международное культурное сотрудничество, проведя на главных площадках города фестивали, посвященные культурам Китая, Индии и Вьетнама. Самым популярным проектом стал фестиваль «Китайский Новый год в Москве», – заявили в правительстве Москвы.

    Гости столицы приобрели почти 50 тыс.традиционных горячих блюд и закусок, а также около 30 тыс. сувениров, включая книги по культуре и уникальные чайные купажи. Более 120 ресторанов Москвы поддержали фестиваль, предложив тематические блюда и напитки. Итоги мероприятия подтверждают рост интереса к культурным обменам между Россией и Китаем.

    Кроме китайского фестиваля, в этом году на главных площадках города проходили также празднования, посвященные традициям Индии и Вьетнама.

    В Москве прошел фестиваль «Китайский Новый год» накануне Лунного Нового года. Основные площадки праздника разместились на Манежной и Тверской площадях, ВДНХ и в Московском зоопарке. Лунный Новый год наступил в ночь с 28-го на 29 января.

    30 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил о уничтожении второго беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит при подлете к Москве, обломки упали, на место выехали специалисты для устранения последствий.

    Как передает ТАСС, уничтожен еще один беспилотник, который направлялся к Москве. О данном факте рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

    По словам Собянина, «уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Деталей о типе аппарата и масштабах последствий не приводится.

    Сообщается, что экстренные службы оперативно прибыли к месту падения обломков и проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.

    Ранее в этот же день Собянин информировал о том, что средства ПВО Министерства обороны уже сбили другой беспилотник, приближавшийся к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник над Москвой, а специалисты прибыли к месту его падения. Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками по Белгородской области.

    30 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы системы ПВО Минобороны над Москвой был уничтожен беспилотник, специалисты прибыли к месту падения его обломков.

    Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max, передает ТАСС.

    По его словам, «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву». В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Дополнительные подробности о происшествии и сведения о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Официальные структуры продолжают мониторинг воздушного пространства над городом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотника в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Дежурные средства ПВО утром в течение четырех часов сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Краснодарским краем.

    30 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о пятом уничтоженном на подлете к Москве дроне

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в Telegram-канале пятый, сбитый силами ПВО на подлете к столице, дрон.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил столичный градоначальник в 21.49.

    Напомним, за три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника.


    1 января 2026, 22:05 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    По его словам, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на подлете к Москве сбили еще 28 дронов.

    1 января 2026, 22:43 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на работу московских аэропортов

    Tекст: Антон Антонов

    В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево отменили временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Внуково, там на запасной аэродром «ушел» один самолет. Сообщается также об отмене ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский.

    «Шереметьево – сняты временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта», – сообщило ведомство в Telegram.

    Указывается, что аэропорт вернулся к штатному режиму работы, но пока ограничения были в силе на запасной аэродром «ушел» один самолет.

    Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с ночи на подлете к Москве было уничтожено почти 30 БПЛА.


    2 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Отражена атака летевшего на Москву БПЛА

    Собянин: Отражена атака летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один летевший на Москву беспилотник нейтрализован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена атака еще одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    По подсчетам ТАСС, суммарно за новогоднюю ночь и вечер 1 января системой ПВО были сбиты 34 беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    1 января 2026, 23:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО четырех летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре летевших на Москву беспилотника сбиты силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    Отмечается, что сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал, что с прошлой ночи на подлете к Москве были нейтрализованы почти 30 дронов.

    2 января 2026, 10:36 • Новости дня
    Синоптик сообщил о росте сугробов в Москве в ближайшие сутки

    Синоптик Тишковец: Сугробы в Москве вырастут на 3-4 см за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высота сугробов в Москве за сутки увеличится на 3-4 см, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

    В своем Telegram-канале Тишковец сообщил, что утром 2 января 2026 года высота снежного покрова в Москве составляет: на ВДНХ – 21 см, на Балчуге – 20 см, в Тушино – 24 см.

    По его информации, в Подмосковье самые большие сугробы сейчас – в Волоколамске, Клину и Черустях (25 см), Дмитрове (24 см), Наро-Фоминске (23 см), Серпухове (21 см), Можайске (20 см).

    Синоптик предупреждает, что днем ожидается снегопад умеренной интенсивности, который уже достиг Смоленской и Брянской областей. Ожидается ухудшение видимости до 3-4 км. По прогнозу, за счет новых осадков завтра высота сугробов в столице и Подмосковье вырастет еще на 3-5 см.

    Ранее Тишковец предупредил о наступлении 20-градусных морозов в Москве после праздников.

    2 января 2026, 11:43 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны Министерства обороны, передает РИА Новости. «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в своем официальном канале на платформе Max. По его словам, экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий и оценке возможного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России. Силы ПВО также отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.

    2 января 2026, 12:00 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Домодедово

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как сообщает Росавиация, эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    «Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА.

    В пятницу ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Саратова.

    2 января 2026, 12:36 • Новости дня
    В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

    Росавиация: В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Домодедово сняты, сообщила Росавиация.

    Эти меры вводились для повышения уровня безопасности полетов, уточнил представитель ведомства в Telegram-канале.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на столицу БПЛА.

    В пятницу ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Саратова.

