    2 января 2026, 11:37 • Новости дня

    Жители Ленобласти ночью увидели необычные световые колонны в небе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Световые столбы наблюдали в небе над Ленинградской областью, сообщают пользователи в соцсетях.

    Пользователи соцсетей сообщили, что в небе над Ленинградской областью появились световые столбы, передает РИА «Новости». Telegram-канал «Астрофотоболото» отметил, что жители заметили целый «световой лес» при температуре воздуха от минус 14 до минус 22,5 градуса. Такую картину зафиксировали, в частности, в населенных пунктах Гарболово и Вартемяги неподалеку от Петербурга. В сообщении канала также подчеркивалось: «Вот с чем обычно путают северное сияние, так это со световыми столбами. Сегодня чуть севернее Петербурга засветился целый световой лес».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-западе России появились световые столбы. Явление также наблюдали в Петербурге и Ленинградской области.

    1 января 2026, 13:07 • Новости дня
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии

    Rhone: Пиротехника могла быть причиной трагедии на курорте в Швейцарии

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии взрывов, предположительно вызванных неосторожным обращением с пиротехникой, на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек и еще 100 пострадали, власти Швейцарии исключают версию теракта.

    Причиной трагедии на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале могло стать неосторожное обращение с пиротехникой, передает Rhone FM

    Как сообщили несколько источников радиостанции, инцидент стал результатом серии взрывов, которые могли быть связаны именно с пиротехническими изделиями.

    В результате случившегося в баре на территории курорта погибли порядка 40 человек, еще не менее 100 получили травмы, сообщала также газета Le Nouvelliste.

    Власти Швейцарии исключили версию теракта в качестве причины случившегося, о чем заявила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу, сообщает ТАСС. По ее словам, основная версия – это поджог, однако к расследованию также привлекли экспертов по работе с пиротехнической продукцией. Террористическую угрозу официально не рассматривают.

    Между тем полиция кантона Вале подтвердила гибель «нескольких десятков» человек на курорте, а также заявила о примерно 100 раненых. Начата работа по опознанию жертв трагедии, подчеркивает глава полиции Фредерик Гислер. На месте продолжают работать спасатели и эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на швейцарском курорте Кран-Монтана погибли порядка 40 человек.

    Ранее сообщалось. что взрыв на курорте Кран-Монтана унес жизни гостей и сотрудников комплекса.

    1 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина

    Экс-разведчик США оценил шанс на переговоры после атаки на резиденцию Путина

    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с Киевом после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, передает РИА «Новости». По его словам, данное событие радикально меняет подход к украинскому правительству.

    Он заявил, что киевский режим нельзя рассматривать как сторону переговоров, а скорее, как террористическую организацию, которую следует полностью уничтожить.

    Риттер отметил, что атака украинских сил стала критической чертой, после которой дальнейшие контакты и диалог невозможны.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 17:35 • Новости дня
    Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз намерен усилить контроль над танкерами, якобы перевозящими российскую нефть, после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз намерен усилить контроль над якобы перевозками российской нефти после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, сообщает РИА «Новости».

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила Москву в якобы причастности к атаке на критическую инфраструктуру. Каллас заявила, что Евросоюз будет вкладывать средства в новые кабельные линии, улучшать мониторинг, повышать готовность к ремонту и бороться с деятельностью так называемого теневого флота России.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта уточнил, что он и власти ЕС внимательно следят за развитием ситуации. Кошта отметил, что речь идет о кабеле передачи данных между Хельсинки и Таллином, и выразил поддержку мерам, направленным на защиту европейской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские власти уведомили российское посольство о задержании грузового судна с гражданами России среди членов экипажа. Диппредставительство России в Финляндии запросило дополнительные сведения по поводу задержания судна Fitburg.

    Посольство России в Финляндии заявило о готовности оказать помощь гражданам России из экипажа этого судна.

    31 декабря сообщалоьсь что Финляндия задержала судно за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе.

    1 января 2026, 15:27 • Новости дня
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бандеровские ублюдки должны уничтожаться на Украине, в Европе и где бы они ни находились, их «надо резать как больных свиней», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ответ на теракт в Хорлах должен быть беспощадным и всеобъемлющим, заявил Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По его словам, возмездие обязательно затронет как непосредственных исполнителей, так и командиров украинских подразделений. Медведев подчеркнул, что реагировать на случившееся необходимо только «беспощадным языком возмездия», добавив: «хватит церемониться».

    Медведев отметил, что уничтожение бандеровцев должно происходить не только на Украине, но и в Европе, и на морских курортах, где бы они ни скрывались. Он процитировал стихотворение Константина Симонова, подчеркнув необходимость уничтожать врага при любой возможности.

    «Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней.Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред Совбеза сравнил трагедию в Херсонской области с массовым убийством мирных жителей в Хатыни в 1943 году. «Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков», – заявил Медведев.

    Он добавил, что теракт, совершенный в новогоднюю ночь, повлечет за собой неминуемое и скорое возмездие в ходе российского наступления.

    Ранее Сальдо сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо также уточнил, что атака БПЛА затронула кафе и гостиницу, погибли 24 человека, еще 50 пострадали.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям в Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Мария Захарова отметила, что в гибели людей виновны спонсоры киевских властей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    1 января 2026, 15:44 • Новости дня
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тела жертв удара украинских беспилотников по Хорлам практически полностью сгорели, погиб ребенок.

    О жертвах атаки украинских беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области Сальдо сообщил в эфире «России-24».

    По его словам, тела погибших почти полностью сгорели, что, по его словам, напоминает последствия «ядерного удара».

    Глава региона рассказал: «Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара – остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов».

    Сальдо сообщил также, что в результате атаки один ребенок погиб, его тело обнаружено среди обломков, но идентификация пока продолжается. Помимо этого, получили ранения четверо человек. По словам губернатора, на месте трагедии продолжаются следственные действия и разбор завалов для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    1 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА

    Минобороны: Конечной целью БПЛА 29 декабря был объект в резиденции Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА выявила его целевое назначение – атаку объекта, входящего в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    Во время проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, пораженного ночью 29 декабря 2025 года, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Данные расшифровки маршрутизации показали, что основной целью удара украинских дронов был объект резиденции президента России, расположенной в Новгородской области.

    Согласно информации, все материалов по данному происшествию российская сторона собирается передать американским коллегам установленными каналами.

    Отметим, что cотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию главы государства беспилотниками.

    Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента. Киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Между тем, атакам подвергается не только резиденция, но и многие другие объекты – как военные, так и гражданские. В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе в Херсонской области, на данный момент число жертв превысило 24 человека, это были мирные жители, в их числе и ребенок. Список погибших в ближайшее время будет опубликован на сайте губернатора.

    Это не первая кровавая атака украинского режима на мирных граждан в канун Нового года. Напомним, в 2023 году 31 декабря в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    1 января 2026, 12:42 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотника, 641 ЗРК, 26 826 танков и других броне машин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50 530 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в декабре российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.

    А в конце декабря украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    1 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

    Сальдо опубликовал фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии из поселка Хорлы, где в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар тремя БПЛА с зажигательной смесью по кафе и гостинице, где мирные жители отмечали праздник.

    Фотографии разрушений после атаки беспилотников на поселок Хорлы опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. На снимках видны последствия удара: пострадали местный отель и кафе, расположенные на побережье Черного моря.

    Владимир Сальдо подчеркнул, что атака произошла в ночь на 1 января.

    «И после этого в Киеве продолжают говорить о мире, – Пусть весь мир видит, какой именно »мир« они предлагают», – написал губернатор.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару по гостинице в Хорлах. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назначила виновными в гибели людей спонсоров ублюдков в Киеве.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В результате ночного удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, среди которых двое детей и шестеро человек в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 16:29 • Новости дня
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Дроны несколько минут висели в небе над морем прежде чем нанести удар по гостинице и кафе в херсонском поселке Хорлы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Беспилотники, атаковавшие кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области, несколько минут находились над морем перед нападением, сообщил Сальдо в эфире «России 24». По словам губернатора, первый из дронов выполнял функцию разведчика и нацелил остальные устройства на объект.

    Сальдо отметил: «Противник специально подобрал время. Беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели, среди погибших есть ребенок.

    1 января 2026, 12:10 • Новости дня
    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве

    Захарова назвала спонсоров ВСУ виновными в гибели людей в Херсонской области

    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновными в гибели людей в Херсонской области считает всех, кто «спонсирует террористических ублюдков на Украине».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала гибель людей в Херсонской области.

    «Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем!», – написала в Telegram-канале Захарова.

    Дипломат провела историческую параллель с событиями в белорусской деревне Хатынь, которую захватили и сожгли коллаборационисты с Западной Украины 85 лет назад, отмечая, что тогда нацисты не прикрывались идеями демократии или заботой о детях. Она подчеркнула, что почерк насилия, который использовался тогда, сейчас продолжается киевскими властями.

    Захарова также обвинила западные страны в поддержке украинских сил, упомянув, что отчеты о затраченных миллиардах налогоплательщиков Запада теперь будут включать информацию о «новогодних подарках» для убийства мирных жителей и детей. По ее мнению, эти страны несут ответственность за страдания невинных.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке дрона на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару. Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям на Украине должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области находятся 13 пострадавших, включая двух детей, шестеро из них остаются в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 20:45 • Новости дня
    Внук Бандеры признал необходимость «новой Бучи» для перехода украинцев на украинский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Внук Степана Бандеры, проживающий в Канаде, заявил, что лишь трагические события могут заставить украинцев полностью перейти на украинский язык в качестве государственного, отметив, в частности, отсутствие литературы по хоккею на украинском.

    В интервью львовским СМИ внук Степана Бандеры рассказал о разговоре с родителями детей, занимающихся хоккеем, куда он привозил экипировку.

    «Мы доставляли хоккейную экипировку для детей и, разговаривая с родителями, услышали, что после Бучи был какой-то период, месяца два, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском. Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском языке».

    Таким образом, Стефко Бандера поставил в пример события в Буче как стимул к переходу на украинский язык на Украине.

    Он отметил, что украинским тренерам не хватает специализированной литературы по хоккею – российских спортивных пособий заменить нечем.

    По его словам, украинской методической базы для этого вида спорта не существует.

    Напомним, провокация в Буче произошла в апреле 2022 года в ходе начавшейся СВО. Тогда мирных граждан, погибших в результате боевых действий в украинском городе Буча и его окрестностях, а также людей, убитых украинскими националистами по подозрению в «сотрудничестве с Россией», Украина и западные страны попытались выдать за якобы жертв российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов по событиям в Буче. По словам Лаврова, екретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок» в Буче. Российская сторона уже три с половиной года ожидает ответа от ООН по обстоятельствам событий в Буче в апреле 2022 года.

    1 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США

    Документы с маршрутными данными и контроллер сбитого украинского БПЛА, атаковавшего резиденцию президента России, представители Минобороны передали представителю военного атташе США в Москве.

    Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского беспилотника, сбитого российскими средствами ПВО в ночь на 29 декабря 2025 года над Новгородской областью, были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве, сообщает Минобороны России.

    Аппарат БПЛА был уничтожен в ходе предотвращения террористической атаки на резиденцию президента России. Специалисты изучили бортовую электронику и маршруты полета дрона, после чего всю полученную информацию предоставили иностранным дипломатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Накануне Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    При этом Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал украинское правительство террористической организацией и посчитал любые переговоры с ним невозможными после этой атаки.

    2 января 2026, 02:32 • Новости дня
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    @ Donald Tusk - kanal oficjalny/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Польский премьер-министр Дональд Туск пообещал в новогоднем обращении, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания польской Балтики».

    «Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики», – приводит слова Туска РИА «Новости».

    Туск отметил, что Варшава намерена не только укрепить свое положение в регионе, но и ускорить строительство самой сильной армии в Европе. В планах правительства Польши – увеличить численность вооруженных сил с текущего уровня (более 200 тыс.) до 300 тыс. человек. Глава кабмина подчеркнул, что страна также ускорит значимые инфраструктурные инвестиции в ближайшие два года. «Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский созвал экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря в декабре. Польша заняла седьмую строчку в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Замглавы МИД России Александр Грушко утверждал, что страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе. Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Балтика превращается в зону нестабильности.

    1 января 2026, 18:55 • Новости дня
    Впервые в истории трое россиян выиграли в лотерею 1 млрд рублей

    Впервые новогодний 1 млрд рублей от «Русского лото» поделили трое россиян

    Tекст: Мария Иванова

    В новогоднем тираже «Русского лото» впервые главный приз в размере 1 млрд рублей достался сразу трем участникам из разных регионов России.

    Три россиянина впервые разделили между собой главный приз в один миллиард рублей в новогоднем 1707-м тираже «Русского лото», передает РИА «Новости». Каждый победитель получил по 333 млн 333 тыс. 333 рубля. Известно, что счастливые билеты были приобретены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

    Вероятность того, что миллиард достанется одному человеку, оценивалась более чем в 60%. В предыдущих розыгрышах миллиард рублей доставался одному или двум победителям. Чаще всего главный приз вытягивал только один билет – такие случаи фиксировались в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах.

    В этом году установлен абсолютный рекорд по общей сумме выигранных денег: в новогоднем тираже был разыгран 4 млрд 247 млн 63 тыс. 723 рубля. Это максимальная сумма среди всех розыгрышей государственных лотерей в России. В прошлом году общий призовой фонд составлял 3 млрд 650 млн рублей.

    Крупные выигрыши также достались другим участникам: игрок из Липецкой области получил 100 млн рублей, а 98 человек из разных регионов выиграли по 1 млн рублей. Всего по итогам тиража выигрышными стали 14 млн 750 тыс. билетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодний розыгрыш лотереи сделал миллионерами 66 жителей России.

    В конце прошлого года житель Пермского края выиграл 31,5 млн рублей в государственной лотерее, не угадав ни одного числа.

    Между тем профессор РАН Иван Оселедец уточнил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.


    1 января 2026, 18:01 • Новости дня
    МИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

    МИД России призывает правительства суверенных государств и международные организации публично осудить теракт, совершённый Киевом в Херсонской области, говорится на сайте МИД.

    В официальном заявлении сказано: «Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области».

    В ведомстве подчеркнули, что игнорирование произошедшего будет расценено как пособничество и соучастие в террористических преступлениях неонацистов и будет иметь соответствующие правовые последствия.

    Официальный представитель МИД России отметила, что совершив атаку на мирное население Херсонской области, власти Киева вновь продемонстрировали свою человеконенавистническую неонацистскую сущность.

    «На фоне успехов российских Вооружённых Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях. Ради удержания власти он готов убивать женщин и детей, идти на преступления сродни тому, что было совершено в одесском Доме профсоюзов, стремясь запугать население воссоединившихся российских регионов, навечно связавшее путем проведения референдумов свою судьбу с Россией», – подчеркнули в ведомстве.

    «Что касается попытки удара киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, то в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, сбитых ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полётным заданием. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», – добавили в МИД.

    Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание на то, что атака была совершена практически сразу после новогоднего обращения Владимира Зеленского, в котором он заявлял о стремлении Киева к миру, и отметило, что подобный цинизм и утрата моральных ориентиров перестают удивлять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали.

    Глава региона позже уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

