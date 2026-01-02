Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

Tекст: Валерия Городецкая

«По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птах Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.