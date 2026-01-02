Прекращено дело против получившего 15 млн рублей от Долиной умершего дроппера

Tекст: Валерия Городецкая

«Установлено, что номер банковского счета открыт 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 – 10 миллионов рублей», – следует из материалов дела, передает РИА «Новости». В обоих случаях в назначении платежа значилось: «оплата услуг».

Судом установлено, что Келдыбаев умер, поэтому производство по делу в части требований к нему было прекращено. По данным агентства, иск в интересах Долиной к владельцам счетов, куда переводились деньги мошенникам, подавал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.

Ранее суд Йошкар-Олы постановил взыскать с девятерых дропперов сумму в размере 48 млн 950 тыс. рублей в пользу Ларисы Долиной в качестве компенсации за неосновательное обогащение.

На прошлой неделе Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках.