Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, финский аэропорт Лаппеенранта, который потерял основную часть пассажиропотока из-за отсутствия туристов из России, ожидает в 2026 году лишь два авиарейса, передает ТАСС. Представитель аэропорта уточнил: «Пока известно только о двух планируемых полетах: 23 мая должен отправиться чартерный рейс на Родос и 30 мая – с Родоса обратно, о каких-то других рейсах на 2026 год данных нет».

С конца октября 2025 года аэропорт не принимал регулярных рейсов, что привело к временной остановке работы диспетчерского пункта и отсутствию управления заходом на посадку. Проведение разовых рейсов требовало подачи специальных заявок, а взлетно-посадочную полосу перестали чистить от снега.

На сегодняшний день в терминале продолжает работу только ресторан, где по будням можно получить комплексные обеды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия столкнулась с проблемами в строительстве домов и работе заводов из-за прекращения поставок леса с России. Экономика юго-восточной части Финляндии оказалась на грани коллапса после разрыва экономических связей с Россией. Финские власти не смогли выделить необходимые средства на замену дорожных указателей с российскими городами.